Article publié le 28/01/2020 à 02:00 | Lu 180 fois Un gel et enfin une bonne nouvelle pour l'arthrose La société lyonnaise ACS Biotech, spécialisée dans la réparation du cartilage, lance une nouvelle opération de crowdfunding avec l'objectif de lever 600.000 euros auprès du grand public. Les fonds permettront de poursuivre les développements cliniques de sa solution innovante pour le traitement de l'arthrose.

L’arthrose ou ostéoarthrite, est une maladie articulaire conduisant à la destruction du cartilage (genou, hanche...). Elle génère ensuite, douleur et rigidité au niveaux des articulations concernées. Rappelons que l’arthrose est la forme la plus répandue d’arthrite, elle toucherait dans les dix millions de Français.



Et ces chiffres sont en constante augmentation en raison des facteurs sociétaux comme l'évolution de l'obésité et le vieillissement de la population.



Les principaux symptômes de l’ostéoarthrite sont la douleur et la rigidité ressenties au niveau d’une articulation, dont le mouvement devient difficile. Certaines personnes affectées peuvent également présenter un gonflement ou encore ressentir un grincement ou un craquement lorsqu’elles bougent l’articulation lésée.



Rappelons que le cartilage est un tissu non innervé et non vascularisé qui ne peut se régénérer spontanément. Il n'existe pas à ce jour de solution de réparation du cartilage efficace pour combattre définitivement la dégénérescence des tissus et supprimer la douleur.



La solution brevetée ACS BIOTECH s’annonce comme étant « unique pour la réparation des lésions de cartilage par chirurgie mini-invasive en seulement une injection ! ». Dans la pratique, il s’agit d’un gel de cartilage articulaire prêt à l'implantation qui devrait permettre une réparation définitive.



Cette révolution rendue possible par des biomatériaux innovants a été développée dans le cadre d'un projet de recherche avec le CNRS. La commercialisation des premiers kits injectables est prévue d'ici trois ans.









