Article publié le 07/06/2019 à 09:45 | Lu 70 fois Tom Rice, 97 ans, un saut en parachute pour les 75 ans du Débarquement Voici une belle histoire qui vient de se dérouler en Normandie : en effet, Tom Rice, un vétéran du fameux Débarquement, dont on célèbre cette année le 75ème anniversaire, a sauté en parachute le 5 juin dernier à l’âge de 97 ans en hommage au D-Day.

On célèbre actuellement le 75ème anniversaire du fameux Débarquement allié qui a eu lieu sur les plages de Normandie un matin de printemps, le 6 juin 1944 à 00h16. Cette opération militaire sans précédent dans l’histoire de l’Humanité fut probablement le jour le plus long qui soit pour ces hommes, des Américains, des Anglais, des Canadiens et les Forces françaises libres qui débarquèrent pour affronter les canons allemands…



Parmi eux, Tom Rice, un Californien de San Diego âgé de 22 ans à l’époque qui appartenait à la 101e Airborn. Il a été parachuté dans cet enfer le 6 juin 1944 et il est aujourd’hui, l’un des derniers soldats encore vivant.



Afin de rendre hommage à ce jour qui a marqué l’histoire moderne de l’humanité, Tom Rice aujourd’hui âgé de 97 ans a resauté en parachute (en binôme) le 5 juin dernier au même endroit, juste au-dessus des marais de Carentan et de l'écluse de la Barquette…



Comme il le dit lui-même dans la presse : « je me sens comme à 22 ans... Je ne suis pas un mort vivant ». Le fait est que Tom Rice, avant d’effectuer ce saut commémoratif, s’est entrainé plusieurs semaines afin d’être prêt… le jour J !



« Ça a été un beau boulot, un beau saut. Tout était parfait » a-t-il indiqué à son atterrissage sur le sol normand, visiblement heureux et ému par ce nouvel exploit.













