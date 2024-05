À 71 ans, Renaud a épousé Cerise Dans l'intimité feutrée de la mairie du 14e arrondissement de Paris, le désormais chanteur senior et populaire Renaud a uni sa destinée à celle de Christine, affectueusement surnommée Cerise. Ce samedi, l'artiste de 71 ans s'est en effet marié, révélant ainsi au grand jour sa flamme persistante pour sa compagne.

La cérémonie, qui a rassemblé un cercle restreint d'invités triés sur le volet, a été suivie d'un office religieux en début d'après-midi. Les convives ont pu compter des figures notoires du spectacle français : Vianney, Jean-Paul Rouve, Bénabar, Philippe Lellouche et même Dave ont honoré de leur présence ce moment solennel.



Sur les clichés capturés par les objectifs indiscrets de Paris Match – qui partagea l'événement sur son compte Instagram – l'on découvre une Cerise radieuse en robe blanche et un Renaud élégamment apprêté dans un costume noir.



Cette union marque le troisième acte matrimonial du chanteur . Renaud avait auparavant partagé sa vie avec Dominique Quilichini, mère de sa fille Lolita; puis avec Romane Serda, avec qui il a eu son fils Malone. "Elle me suit depuis 30 ans... On s’est rencontré la première fois il y a six ans", confiait-il au Parisien l'année dernière, évoquant ainsi la genèse de son amour pour Cerise.



Renaud, l'éternel "Amoureux de Paname", semble avoir trouvé une nouvelle muse pour orner son cœur et poursuivre sa route artistique et personnelle. À 71 ans, le chanteur prouve que l'amour n'a pas d'âge et que les liens du mariage continuent d'être un symbole fort d'engagement et de bonheur partagé.



Publié le 06/05/2024 à 07:00









