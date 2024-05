Clap de fin pour "Des Chiffres et des Lettres" "Des Chiffres et des Lettres", la doyenne des émissions de télévision, tire sa révérence. Créée en 1965 sous le nom "Le Mot le plus long" avant de prendre son titre actuel en 1972, cette émission culte a traversé les décennies en s'imposant comme un incontournable rendez-vous pour des générations de téléspectateurs.

Animée par Patrice Laffont à ses débuts, puis par Laurent Romejko depuis 1992, "Des Chiffres et des Lettres" a su mêler divertissement et gymnastique intellectuelle . Le concept ? Simplicité et efficacité : deux candidats s'affrontent autour de jeux de chiffres et de lettres, dans une quête perpétuelle du mot parfait ou du compte exact.



L'émission a connu diverses évolutions au fil des ans, mais son essence est restée intacte. Elle a su fidéliser un public hétéroclite, allant des érudits aux curieux, en passant par les amateurs de défis cognitifs. La force de "Des Chiffres et des Lettres" résidait dans cette capacité à fédérer autour du plaisir simple mais exigeant de la réflexion .



Son arrêt marque la fin d'une ère pour le groupe France Télévisions, qui voit disparaître l'un de ses programmes phares. La décision n'a pas été prise à la légère : elle s'inscrit dans une logique d'adaptation aux nouveaux usages médiatiques et au renouvellement nécessaire des grilles télévisuelles.



La fin de "Des Chiffres et des Lettres" soulève une vague d'émotions contrastées . D'un côté, la nostalgie d'une émission qui a accompagné le quotidien français pendant près de six décennies ; de l'autre, la curiosité face à l'avenir et aux nouvelles propositions que France Télévisions saura offrir à son public.



En guise d'hommage à ce monument télévisuel, rappelons-nous ces après-midis passés à jongler avec les lettres et les chiffres... Ces instants où petits et grands se retrouvaient devant le poste de télévision pour défier ensemble les arcanes linguistiques et mathématiques proposés par Patrice Laffont puis Laurent Romejko.



"Des Chiffres et des Lettres" ne sera plus diffusée sur nos écrans mais elle demeurera gravée dans la mémoire collective comme un symbole d'une télévision qui savait allier savoir et divertissement. Son héritage perdurera sans nul doute à travers les nombreux jeux intellectuels qui continuent d'émerger sur diverses plateformes. Reste à espérer que les futures émissions sauront capturer l'esprit ludique et stimulant que "Des Chiffres et des Lettres" a incarné pendant si longtemps.



Ainsi s'achève le compte est bon...



Publié le 07/05/2024 à 07:42 | Lu 172 fois









