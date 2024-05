Réforme EHPAD de Claude Sauveur Martini (livre)

ce système, dans lequel l’insuffisance des autorités côtoie la marchandisation de la vulnérabilité et de la vieillesse

que la vieillesse soit vue plutôt comme une opportunité et non une épreuve

les grands axes d’une réforme

près d’un tiers (31%) de la population française aura plus de 60 ans en 2030

Comme souvent, les livres forts sont issus d'une expérience personnelle. C'est incontestablement le cas de Réforme EHPAD : un monde nouveau de Claude Sauveur Martini, paru fin novembre 2023 aux Éditions du Panthéon.Tout commence en 2006 quand la maman de l'auteur doit être placée sous tutelle…. Elle souffre alors de déclin cognitif et de l'absence de l'obligation alimentaire de ses enfants majeurs. Le jour où elle doit entrer en maison de retraite, les problèmes commencent et le chaos débute !Cette vieille dame vit alors ses derniers jours, ses derniers moments, abandonnée par un personnel insuffisant et aux abois.Claude Sauveur Martini fut aux prises avec, ce que d'aucuns nomment « l'or gris ».« En France, le marché de l'or gris est solvabilisé par l'Assurance Maladie, qui assure 90% des recettes des établissements privés, les 10% restant étant assurés par les complémentaires ou les patients. Mais l'Assurance Maladie comble les trous béants face aux diagnostics médicaux médiocres, où les carrosses des urgences s'activent pour facturer les errances d'un travail non productif, mêlé aux actions de hasard. »Dans cet essai, l'auteur propose (comme de nombreux spécialistes d'ailleurs) de changer de perspective pour que la vieillesse soit vue plutôt comme une opportunité et non une épreuve. Claude Sauveur Martini détaille également les grands axes d'une réforme pour que nos aînés puissent désormais être pris en charge avec bienveillance et respect.Une révolution bien nécessaire lorsque l'on sait que près d'un tiers (31%) de la population française aura plus de 60 ans en 2030.