La SOFIAP devient partenaire de l'opération Rêves de Seniors Dans la continuité de l’édition du livre Manifeste pour la liberté de vieillir chez soi, la SOFIAP, filiale de La Banque Postale annonce dans un communiqué, qu’elle devient le partenaire exclusif de Rêves de Seniors afin d’aider à changer le regard de la société sur les personnes âgées.





Dans la pratique, Rêves de Seniors vise à encourager les personnes âgées à réaliser le rêve qu’elles chérissent depuis longtemps. Cette opération fut lancée à l’origine par la Silver Alliance, un collectif d’une trentaine d’entreprises au service du bien vieillir.



L’opération est donc rejointe cette année par la SOFIAP (Société Financière pour l'Accession à la Propriété), une filiale de La Banque Postale et de la SNCF.



« Chez SOFIAP, nous développons une offre autour du bien vieillir pour leur permettre de profiter pleinement de leur retraite. Soutenir les seniors dans leur deuxième vie, où la retraite est une opportunité de profiter pleinement de leur temps libre, est au cœur de notre engagement » explique Laurent Permasse, président du directoire de SOFIAP.



Et d’ajouter : « c'est pourquoi nous avons décidé de soutenir l'opération Rêves de Seniors, qui vise à rendre cette étape de la vie encore plus épanouissante pour la "Génération Silver". »,



« Chez Silver Alliance, nous avons eu envie de réaliser certains rêves que des seniors nous avaient partagés, car nous souhaitons leur apporter le plus de solutions possibles pour bien vieillir et réaliser ces rêves en fait partie » affirme quant à lui, Benjamin Zimmer, Directeur Délégué Associé de la Silver Alliance.



