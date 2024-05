Les Jardins d'Arcadie : une seconde résidence à Rennes vient d'ouvrir ses portes Après l’ouverture d’une première résidence en 2023 rue d’Antrain, Les Jardins d’Arcadie poursuivent leur installation à Rennes avec une toute nouvelle résidence de 99 appartements qui accueille ses locataires depuis le 29 avril 2024. Détails.

Depuis le 29 avril dernier, les premiers résidents de cette nouvelle résidence ont commencé à emménager dans leur appartement !



En tout, 99 appartements du studio au T3 qui sont en location, dédiés à des seniors autonomes ou semi-autonomes . Ces derniers font le choix de vivre en résidence seniors (avec leur animal de compagnie s’ils le souhaitent) pour profiter des services, des espaces de convivialité et du confort d’un hébergement moderne, adapté et bien isolé !



L’ancien collège Sainte-Thérèse , situé rue Sully Prudhomme fut construit en 1939 et conçut par un architecte de Saint-Malo. Cette œuvre architecturale, est aujourd'hui au cœur de ce projet visant à préserver son héritage et à lui insuffler une nouvelle vie en tant que résidence services seniors.



Un aménagement paysager a été réalisé pour instaurer une atmosphère chaleureuse tout en préservant l’histoire et le charme du site. En redonnant vie au collège Sainte-Thérèse, Les Jardins d'Arcadie souhaitent créer un lieu où passé et futur se rencontrent, offrant aux résidents un lieu rempli d'histoire et tourné vers l'avenir.



Ce bâtiment a été réhabilité pour offrir aux résidents un environnement avec salon, bibliothèque, salle de sport, restaurant et accueil mêlant vieilles pierres et design.



Comme toutes les résidences de ce type, elle bénéficie d’une situation privilégiée : située dans un beau quartier, à 5 min à pieds du marché Sainte-Thérèse , elle offre un environnement de qualité à proximité immédiate des commerces, services et loisirs. Une condition sine qua non pour la viabilité de ces projets.



La résidence Sainte-Thérèse propose des appartements du studio au T3, de 33 à 74 m², à partir de 719 € TTC par mois , équipés pour favoriser le confort et l’autonomie des seniors.



Ce tarif inclut le service de conciergerie, la présence d’un personnel disponible 24h/24, le système d’appel d’urgence relié au personnel en cas de besoin, les accès à la résidence contrôlés et sécurisés par vidéo, le service de coordination et les animations.



Dans l'extension, certains appartement disposent également d'un balcon ou d'un jardin. Bien qu'ils soient proposés meublés, les résidents sont tout à fait libres d'emménager avec leur propre mobilier afin de créer un intérieur qui leur ressemble.



Les 99 appartements comprennent : une cuisine ouverte équipée ; des placards aménagés pour parfaire le rangement ; une salle d’eau avec douche à l’italienne, barres de maintien et siège de douche et un balcon ou un jardin pour certains d’entre eux



La résidence propose aussi un programme complet d’animations incluses dans le loyer , qui pourra évoluer et s’adapter aux envies des résidents. Les résidents peuvent aussi choisir des prestations à la carte (restauration ou services à la personne).



A noter qu’il est également possible de découvrir cette résidence grâce à des formules courts-séjours , d’une à plusieurs semaines, pour des vacances, une convalescence ou encore pour tester le concept. À partir de 74€ TTC/jour.



Pour rappel, depuis 2006, Les Jardins d'Arcadie, marque du groupe immobilier Acapace, conçoit, réalise et exploite des résidences services seniors ayant pour but d'améliorer le cadre de vie et le quotidien des personnes âgées autonomes et semi-autonomes.

