Autonomia : 1er centre de recherche en IdF dédié aux personnes en perte d'autonomie Récemment, la préfecture et la Région d’Île-de-France ont annoncé le cofinancement d’Autonomia, le premier centre de recherche et d’innovation en Île-de-France dédié aux personnes en perte d’autonomie, situé au sein de Sorbonne Université et de l’AP-HP (site Charles-Foix).

une plateforme de recherche en innovation technologique d’envergure internationale , dont l’objectif est de favoriser les travaux de recherche et de développement afin de lutter contre la dépendance liée à la maladie, au vieillissement ou aux situations de handicap.



Plus concrètement, créer et évaluer collectivement les solutions d’autonomie de demain dans une optique de mise à disposition accélérée des innovations technologiques pour les utilisateurs.



La première Unité Mixte de Service (UMS) est constituée entre Sorbonne Université et l’AP-HP ; ces deux partenaires unissent leurs forces afin de proposer aux innovateurs de tous horizons, l’inclusion des patients dans le cadre de la Recherche Impliquant la Personne Humaine (RIPH) .



Le savoir-faire dans ce domaine s’annonce tel « un véritable accélérateur de l’innovation pour les chercheurs et les entreprises, permettant d’écouter les futurs utilisateurs immergés dans les lieux de vie reconstitués proposés par la plateforme tels que le domicile, la chambre d’hôpital, l’escalier connecté, la plateforme d’analyse du mouvement et le cabinet médical entre autres, ainsi qu’une proposition originale : une rue connectée en extérieur ».



Autre point : Autonomia assure également le transport des sujets-utilisateurs qui seront intégrés aux projets de recherche depuis leur lieu de soins ou leur domicile en Île-de-France . Bref, un centre de recherche qui se place en plein cœur de l’écosystème santé, au croisement de l’hôpital, de la ville et du domicile, dans un espace ouvert public-privé permettant synergies et collaborations en conditions de vie réelle.



