Soutenir ses articulations : 10 conseils pour en prendre soin au quotidien Prendre soin de ses articulations, surtout en prenant de l’âge, s’avère essentiel pour maintenir une bonne mobilité et prévenir les douleurs... A ce titre, voici donc dix conseils qui vous permettront de prendre soin de ses articulations le plus longtemps possible.

Avec l’âge, les douleurs articulaires peuvent devenir difficile à supporter au quotidien sans l’aide de médicaments. Il existe pourtant d’autres solutions, non-médicamenteuses, pour réduire ces douleurs de manière « plus douce ».



Pour rappel et avant de présenter ces dix conseils, sachez qu’une approche holistique combinant des compléments alimentaires ciblés et des soins topiques peut être une solution efficace pour soutenir la santé articulaire.



1 • Maintenir un poids santé.



2 • Pratiquer régulièrement des exercices à faible impact comme la natation ou le vélo.



3 • Renforcer les muscles autour des articulations.



4 • Adopter une posture correcte (s'asseoir droit avec le dos bien contre le dossier de la chaise, prendre des pauses régulières pour s'étirer et changer de position si vous restez assis pendant de longues périodes...).



5 • Éviter les mouvements brusques et répétitifs.



6 • Porter des chaussures avec un bon support de la voûte plantaire pour réduire la pression sur les articulations des pieds, des chevilles et des genoux.



7 • S'hydrater suffisamment : une recommandation générale est de boire environ 8 verres d'eau par jour. Cependant, il est important de noter que cette recommandation peut varier d'une personne à l'autre.



8 • Consommer des aliments anti-inflammatoires comme par exemple les baies (myrtilles, les fraises et les framboises) qui sont riches en antioxydants, tels que les flavonoïdes et les anthocyanes, qui ont des effets anti-inflammatoires et peuvent aider à protéger les articulations contre les dommages.



9 • Éviter le tabagisme et limiter la consommation d'alcool : Le tabagisme et la consommation d'alcool peuvent déclencher ou aggraver l'inflammation dans tout le corps, y compris les articulations.



L'inflammation chronique peut endommager le cartilage et les tissus articulaires, contribuant ainsi au développement de maladies telles que l'arthrite.



10 • Enfin, comme indiqué précédemment, il est bon de prendre des pauses régulières lors d'activités prolongées ; une pause de 5 à 10 minutes toutes les heures environ.

Publié le 13/05/2024









