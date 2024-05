Bien-vieillir : quelques conseils essentiels pour le réussir ! Dans une époque où le bien-être et la vitalité sont des quêtes intemporelles, l’entreprise Saveurs et Vie, expert pour la santé des 60 ans et plus (notamment en matière d’alimentation) vous propose quelques conseils essentiels ; un véritable compendium de bonnes pratiques pour ceux qui aspirent à aborder cette étape de la vie avec sérénité et vitalité.





L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) place le seuil de la « personne âgée » à partir de 60 ans.



Une période de notre vie, généralement marquée par des changements biologiques significatifs qui influent sur la santé physique et mentale de tout un chacun.



Le processus de vieillissement, certes parsemé de défis, offre également des opportunités pour adopter de nouvelles habitudes de vie positives.



Dans cette perspective, voici donc quelques recommandations simples, mais efficaces à prendre en compte :



• Activité physique adaptée : maintenir une routine d’exercices réguliers tels que la marche, monter les escaliers, favorise le maintien de la mobilité et de la force musculaire,



• Stimulation mentale : s’engager dans des activités qui sollicitent l’esprit comme les mots croisés, les jeux de société ou la lecture contribue à préserver les fonctions cognitives,



• Vie sociale active : garder des liens sociaux en sortant de chez soi, en participant à des activités communautaires ou en entretenant des relations avec ses proches est bénéfique pour le bien-être émotionnel,



• Routine : dédier des instants chaque jour à faire ce qu’on aime, comme écouter de la musique, manger un plat qu’on aime, lire le journal, permet de cultiver un sentiment de bien-être et satisfaction personnelle, renforçant ainsi son équilibre émotionnel et mental,



• Hydratation : veiller à une hydratation adéquate en buvant suffisamment d’eau tout au long de la journée, 1 à 1,5L d’eau par jour ce qui représente au minimum 5 verres (20cl) remplis par jour, contribue au bon fonctionnement de l’organisme,



• Alimentation équilibrée : adopter une alimentation variée et équilibrée en intégrant tous les groupes alimentaires dans les repas quotidiens permet de couvrir les besoins nutritionnels et de maintenir une bonne santé.



Il est conseillé de viser un apport d’environ 36 calories et 1 kg de protéines par kilogramme de poids par jour, en plus d’incorporer tous les groupes alimentaires dans chaque repas.



Cette approche constitue une règle fondamentale pour maintenir une alimentation équilibrée et favoriser une bonne santé.



• Suivi médical régulier : effectuer des bilans de santé périodiques permet de détecter et de prévenir d’éventuels problèmes de santé.



Comme le souligne Carolina Bracquemond, diététicienne chez Saveurs et Vie « accepter son âge et prendre soin de son corps sont des aspects essentiels pour vivre pleinement et avec joie. Adopter une routine nutritionnelle saine est la clé pour profiter de chaque instant ».



Pour illustrer ces différents principes, Carolina vous propose ainsi un menu équilibré spécialement conçu pour les plus de 60 ans, offrant une variété de saveurs et nutriments pour soutenir une santé optimale :

• Petit déjeuner : un bol de thé vert, un fromage blanc, une à deux tranches de pain aux céréales et un fruit



• Déjeuner : salade piémontaise, poulet rôti accompagné de riz et brocoli, emmental et une poire



• Collation : riz au lait vanille



• Dîner : potage de carotte, hareng accompagné de pommes de terre, fromage de chèvre et deux clémentines…

Publié le 13/05/2024 à 01:00 | Lu 107 fois









Dans la même rubrique < > De l'influence des jus de fruits sur le système immunitaire des Français Trois conseils bien-être et santé à suivre pour les fêtes de fin d'année