Article publié le 17/09/2019 à 02:25 | Lu 4899 fois La Mutuelle Verte : des garanties santé seniors rien que pour vous Déjà ou bientôt à la retraite ? Attention, c’est un moment particulier de la vie - certains parlent même de « rupture » - auquel il faut penser et se préparer en amont… Afin d’envisager ce nouveau départ pour une nouvelle vie faite de projets dans les meilleures conditions possibles, La Mutuelle Verte fait le point avec vous en matière de « couverture santé ».

Le constat est sans appel : nous vivons aujourd’hui beaucoup plus longtemps qu’au siècle dernier. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette longévité croissante : d’une part les avancées en médecine et d’autre part, l’augmentation du niveau de vie en peu partout dans le monde.



Et enfin, cette notion de « bien-vieillir » apparue ces dernières années qui vise à inciter tout un chacun -notamment les seniors- à prendre soin de sa santé par le biais de l’alimentation, du style de vie, des exercices physiques, etc. L’idée ? Vivre plus longtemps certes, mais surtout en bonne santé.



Il règne dans l’existence plusieurs ruptures de vie. Mais incontestablement, la retraite fait partie des plus importantes. Après une vie de labeur, passionnée pour certains et subie pour d’autres, il faut un jour s’arrêter. C’est comme ça. Mais dans les deux cas de figures, il convient de bien penser et préparer ce passage en amont.



Naturellement, en vieillissant, le facteur « santé » s’avère primordial. Dans ce contexte, on comprend aisément qu’une bonne couverture s’avère déterminante pour un avenir plus serein et surtout en santé.





C’est dans cet esprit que cette mutuelle a mis au point des « Garanties santé » spécifiquement adaptées aux besoins et attentes des plus de 60 ans. Au programme ? Un Tiers Payant généralisé sur tout le territoire français ainsi que les D.O.M, une télétransmission avec les organismes d’Assurance Maladie Obligatoires, des remboursements garantis en 48h de la part complémentaire en cas d’avance, Mutuelle Verte Assistance et un refus de l’exclusion des adhérents qui se concrétise par l’absence de questionnaire de santé ni de limite d’âge.



Par ailleurs, en plus de l’accès aux « Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes », vous bénéficiez grâce au réseau national de La Mutuelle Verte « de tarifs négociés et de services privilégiés auprès de professionnels de santé dans le domaine de l’optique, de la chirurgie réfractive, du dentaire, de l’implantologie et de l’audioprothèse. Que des spécialités médicales qui concernent en premier lieu les seniors.



Enfin et toujours dans le contexte de cette offre senior, vous bénéficiez d’un accès à « Priorité Santé Mutualiste ». Dans la pratique, ce service est destiné à informer et aider gratuitement les adhérents à s’orienter vers des soins de qualité. Les mutualistes trouvent ainsi plus facilement des réponses aux questions qu’ils se posent sur la prévention, le dépistage, les maladies et leurs traitements.



Afin de vivre avec son temps, votre mutuelle reste accessible en permanence 24h/24 sur le web grâce à Comme le rappelle La Mutuelle Verte, spécialiste de l’assurance-santé depuis quarante ans (125.000 personnes gérées) : « après 60 ans, il convient d’être vigilant. Une couverture plus adaptée est conseillée afin d’anticiper d’éventuels problèmes de santé qui ont tendance à se multiplier avec l’âge. Il est donc important de se protéger et de protéger ses proches grâce à une bonne complémentaire ».C’est dans cet esprit que cette mutuelle a mis au point des « Garanties santé » spécifiquement adaptées aux besoins et attentes des plus de 60 ans. Au programme ? Un Tiers Payant généralisé sur tout le territoire français ainsi que les D.O.M, une télétransmission avec les organismes d’Assurance Maladie Obligatoires, des remboursements garantis en 48h de la part complémentaire en cas d’avance, Mutuelle Verte Assistance et un refus de l’exclusion des adhérents qui se concrétise par l’absence de questionnaire de santé ni de limite d’âge.Par ailleurs, en plus de l’accès aux « Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes », vous bénéficiez grâce au réseau national de La Mutuelle Verte « de tarifs négociés et de services privilégiés auprès de professionnels de santé dans le domaine de l’optique, de la chirurgie réfractive, du dentaire, de l’implantologie et de l’audioprothèse. Que des spécialités médicales qui concernent en premier lieu les seniors.Enfin et toujours dans le contexte de cette offre senior, vous bénéficiez d’un accès à « Priorité Santé Mutualiste ». Dans la pratique, ce service est destiné à informer et aider gratuitement les adhérents à s’orienter vers des soins de qualité. Les mutualistes trouvent ainsi plus facilement des réponses aux questions qu’ils se posent sur la prévention, le dépistage, les maladies et leurs traitements.Afin de vivre avec son temps, votre mutuelle reste accessible en permanence 24h/24 sur le web grâce à www.mutuelleverte.com ainsi que sur les applications dédiées smartphones et tablettes. Cela vous permet d’accéder aux informations de votre contrat, à vos relevés de prestations, de localiser les professionnels de santé partenaires des réseaux les plus proches de chez vous, de consulter vos remboursements et demander une prise en charge...









Dans la même rubrique : < > Appareils auditifs ou assistants d'écoute : quelles sont les différences ? Le Petit Futé Guide de la fin de vie 2018