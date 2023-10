Diastème : tout comprendre sur ce problème de dent Le diastème est le défaut de positionnement des dents le plus fréquent. Vous avez les dents du bonheur et vous n’êtes pas satisfait de votre sourire ? Des solutions existent pour y remédier. Le diastème, qu’est-ce que c’est ? Quelles sont ses causes ? Faut-il consulter un orthodontiste pour le corriger ? Autant de questions auxquelles nous répondrons.









Qu'est-ce qu'un diastème ?



Les spécialistes conseillent parfois de refermer cet espace, car il peut entraîner des défauts de prononciation ou des complexes.



La bonne nouvelle ? Le



Le saviez-vous ? Le mot "diastème" provient du grec et signifie littéralement "espace". Il peut être présent dès l'apparition des dents de lait, mais il est également possible qu'il se développe à l'âge adulte. Le diastème correspond à un écartement entre des dents normalement « adjacentes ». Le diastème inter-incisif (entre les dents de devant) est l’affection dentaire la plus courante.Les spécialistes conseillent parfois de refermer cet espace, car il peut entraîner des défauts de prononciation ou des complexes.La bonne nouvelle ? Le redressement des dents est possible grâce à plusieurs solutions. La gouttière Angel Aligner est recommandée pour corriger cette affection dentaire. C’est simple, rapide et le résultat est efficace !Le mot "diastème" provient du grec et signifie littéralement "espace". Il peut être présent dès l'apparition des dents de lait, mais il est également possible qu'il se développe à l'âge adulte.

Quelles sont les causes du diastème ?



La taille de votre mâchoire et même la répartition de vos dents sont contrôlées par des facteurs génétiques.



Toutefois, il existe plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à l’apparition du diastème :

La microdontie : des dents anormalement petites qui ne comblent pas tout l’espace disponible sur l’arcade dentaire ; Les agénésies dentaires ; La succion du pouce prolongée chez les enfants qui peut affecter le positionnement des dents et entrainer une proalvéolie ; Le frein labial (tissu musculaire fibreux reliant la lèvre au massif osseux maxillaire) qui peut s’interposer entre les incisives et créer un espace interdentaire. Maintenant que nous savons ce qu'est le diastème, explorons ses causes. En effet, cet espace entre les dents est souvent héréditaire.La taille de votre mâchoire et même la répartition de vos dents sont contrôlées par des facteurs génétiques.

Comment traiter un diastème ? Si le diastème affecte votre confiance en vous ou s’il vous cause des troubles de l’élocution, plusieurs solutions sont envisageables :



L’orthodontie traditionnelle



Les bagues sont une solution courante pour traiter les diastèmes. Ces dispositifs exercent une pression progressive sur les dents afin de les déplacer progressivement. Le traitement peut varier en durée, généralement de quelques mois à plusieurs années, selon la gravité du diastème.



Les aligneurs invisibles



Les bagues métalliques beaucoup trop visibles vous gênent ? Optez pour des aligneurs invisibles. Fabriquées sur mesure, les gouttières amovibles permettent de fermer très rapidement les petits espaces inter-incisifs.



Elles peuvent être retirées lors des repas et du brossage des dents. Leur utilisation est recommandée pour les diastèmes légers à modérés.



Les facettes dentaires ou couronnes



Pour obtenir des résultats rapides, les facettes dentaires ou les couronnes peuvent être envisagées. Les facettes dentaires sont des coques minces en porcelaine qui sont collées à la surface visible des dents. L’objectif est de corriger le diastème. Les couronnes peuvent également être utilisées pour recouvrir entièrement vos dents et les resserrer.



La frénectomie



Pour les patients qui ont une interposition du frein labial, la frénectomie est à envisager. C’est une intervention chirurgicale qui consiste à enlever le surplus de tissu. Bien que fréquemment réalisée chez les enfants, elle peut se faire à tout âge. Elle ne nécessite qu’une anesthésie locale et la cicatrisation est rapide.



Le diastème est un problème esthétique. Il n’est pas une pathologie en soi, toutefois, il peut être à l’origine de problèmes d’estime de soi pour beaucoup de personnes.



Dans certains cas, il peut même créer un déséquilibre au niveau de la mâchoire. À long terme, cela peut user votre émail dentaire. Ainsi, nous vous recommandons de consulter un professionnel pour discuter des traitements possibles.

Article publié le 23/10/2023 à 01:00 | Lu 146 fois



Dans la même rubrique < > Sous quelle forme le CBD est-il le plus efficace ? Savon solide vs. salon liquide : quel est le meilleur choix pour votre peau mature ?