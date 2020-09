Article publié le 21/09/2020 à 01:00 | Lu 69 fois Covid-19 : quelles sont les personnes prioritaires pour les tests de dépistage





Un renforcement de la stratégie de dépistage a été mis en place depuis le 11 septembre 2020 : peuvent être testées en priorité les personnes ayant des symptômes, les cas contacts et les personnels soignants ou assimilés. Des plages horaires spécifiques leur sont dédiées dans les laboratoires et les résultats sont disponibles plus rapidement.





Ainsi, afin que la lutte soit plus efficace, il a été décidé de renforcer les circuits dédiés de dépistage pour les personnes jugées prioritaires : les personnes symptomatiques, celles entrées en contact rapproché avec un porteur ainsi que les personnels soignants ou assimilés qui travaillent en hôpital, dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou à domicile.



Des tentes de dépistage, qui leur sont également réservées, doivent être installées là où il y a des besoins, notamment dans les grandes villes.



Par ailleurs, les effectifs dédiés au traçage du virus dans la population vont être augmentés de 2.000 agents recrutés au sein de l'Assurance Maladie et dans les Agences Régionales de Santé (ARS).



À savoir : Pour les personnes testées positives et celles avec lesquelles elles ont été en contact, la durée d'isolement est ramenée à 7 jours : c'est la durée pendant laquelle il y a un véritable risque de contagion.



Rappel : Vous n'avez plus besoin d'une ordonnance pour bénéficier d'un test PCR et être remboursé intégralement par l'Assurance Maladie.



