Comment savoir si le CBD est de bonne qualité ? 10 millions ! Ce chiffre correspond au nombre de Français qui consomment du CBD sous différentes formes, pour profiter de ses effets bénéfiques. D’ailleurs, le marché mondial connaît une croissance exponentielle : il devrait atteindre 22,05 milliards de dollars en 2030 ! Les variétés de CBD disponibles sont très nombreuses : Tropical Haze, Gelato ou encore Mobydick, pour n’en citer que quelques-unes. Parmi cette offre pléthorique, il peut s’avérer difficile de reconnaître un CBD de qualité. Mais alors, comment faire ?







Où devez-vous acheter votre CBD ?

Choisir le lieu d’achat de votre CBD peut parfois relever du dilemme : quel fournisseur choisir ? Aller en boutique physique ou commander sur internet ? Puis-je faire mon choix seul ou ai-je besoin d’un conseiller ? Comment éviter tout risque de contrefaçon ?



D’abord, sachez que vous avez différentes options pour acheter vos fleurs de CBD :

- Les boutiques en ligne

- Les boutiques physiques

- Les pharmacies



L’avantage des boutiques physiques et des pharmacies est que vous pouvez être assisté par un conseiller pour faire votre choix de CBD selon vos besoins. Néanmoins, les boutiques en ligne proposent de plus en plus des services de chat en ligne et sont souvent disponibles par téléphone ou par e-mail.



Quel que soit le lieu d’achat choisi, nous vous conseillons de toujours procéder à l’ensemble des vérifications en



Vérifiez bien la provenance de votre CBD

Il est important de vous assurer de la traçabilité et de la provenance de votre CBD. En effet, avant de réaliser votre achat de fleurs de CBD, vous devez vérifier auprès de votre fournisseur les informations de traçabilité. Ceux-ci doivent comporter la souche de chanvre utilisée, le numéro de lot, le lieu de production ainsi que d’autres informations complémentaires.



De plus, vous devez pouvoir accéder aux résultats de l’analyse en laboratoire sur demande ou sur le site internet de votre fournisseur. Vous pourrez alors vous renseigner sur différents indicateurs : concentration de cannabidiol et présence de solvant résiduel, de métaux lourds ou de pesticides.



Si votre fournisseur indique qu’il vend du CBD biologique ou de tout autre label, n’hésitez pas à consulter les certifications et les attestations le prouvant.



Enfin, informez-vous au sujet de la fiabilité de la marque, de sa notoriété, de sa qualité en consultant les nombreux avis clients disponibles sur internet.



Comment évaluer la qualité des fleurs de CBD ?

L’apparence indique aisément un CBD de mauvaise qualité :

- D’abord, évitez les têtes sombres, peu colorées ou dont la couleur tend vers le brun.

- Si la tête porte des traces de mildiou ou de moisissures : fuyez !

- N’hésitez pas à les sentir : une odeur faible ou de foin ? Méfiez-vous !

- D’autres signes témoignent d’un CBD de mauvaise qualité : peu d’informations sur l’entreprise, trop de promesses quant aux miracles du CBD sur la santé ou encore un prix trop bas.



Maintenant, voici comment reconnaître un CBD de bonne qualité :

- Les pistils de la tête de cannabis doivent être orange foncé. En effet, cette couleur montre que la plante est bien mûre. Attention ! Parfois, la couleur peut être différente selon la souche. Ne vous arrêtez donc pas ici pour la vérification de la qualité.

- Inspectez la couleur : les fleurs de CBD doivent être bien verte, avec des reflets blancs ou pourpre.

- Vérifiez si celles-ci sont bien séchées et ne portent aucune trace de mildiou ou de moisissures.

- Sentez la fleur des CBD. Il faut qu’une odeur agréable et forte se dégage.



Voilà ! Désormais, vous savez tout pour choisir un CBD de qualité et correspondant à vos besoins. Choisir le lieu d’achat de votre CBD peut parfois relever du dilemme : quel fournisseur choisir ? Aller en boutique physique ou commander sur internet ? Puis-je faire mon choix seul ou ai-je besoin d’un conseiller ? Comment éviter tout risque de contrefaçon ?- Les boutiques en ligne- Les boutiques physiques- Les pharmaciesL’avantage des boutiques physiques et des pharmacies est que vous pouvez être assisté par un conseiller pour faire votre choix de CBD selon vos besoins. Néanmoins, les boutiques en ligne proposent de plus en plus des services de chat en ligne et sont souvent disponibles par téléphone ou par e-mail.Quel que soit le lieu d’achat choisi, nous vous conseillons de toujours procéder à l’ensemble des vérifications en cliquant sur ce lien , concernant la qualité du CBD, les certifications et la fiabilité du fournisseur.Il est important de vous assurer de la traçabilité et de la provenance de votre CBD. En effet, avant de réaliser votre achat de fleurs de CBD, vous devez vérifier auprès de votre fournisseur les informations de traçabilité. Ceux-ci doivent comporter la souche de chanvre utilisée, le numéro de lot, le lieu de production ainsi que d’autres informations complémentaires.De plus, vous devez pouvoir accéder aux résultats de l’analyse en laboratoire sur demande ou sur le site internet de votre fournisseur. Vous pourrez alors vous renseigner sur différents indicateurs : concentration de cannabidiol et présence de solvant résiduel, de métaux lourds ou de pesticides.Si votre fournisseur indique qu’il vend du CBD biologique ou de tout autre label, n’hésitez pas à consulter les certifications et les attestations le prouvant.Enfin, informez-vous au sujet de la fiabilité de la marque, de sa notoriété, de sa qualité en consultant les nombreux avis clients disponibles sur internet.- D’abord, évitez les têtes sombres, peu colorées ou dont la couleur tend vers le brun.- Si la tête porte des traces de mildiou ou de moisissures : fuyez !- N’hésitez pas à les sentir : une odeur faible ou de foin ? Méfiez-vous !- D’autres signes témoignent d’un CBD de mauvaise qualité : peu d’informations sur l’entreprise, trop de promesses quant aux miracles du CBD sur la santé ou encore un prix trop bas.- Les pistils de la tête de cannabis doivent être orange foncé. En effet, cette couleur montre que la plante est bien mûre. Attention ! Parfois, la couleur peut être différente selon la souche. Ne vous arrêtez donc pas ici pour la vérification de la qualité.- Inspectez la couleur : les fleurs de CBD doivent être bien verte, avec des reflets blancs ou pourpre.- Vérifiez si celles-ci sont bien séchées et ne portent aucune trace de mildiou ou de moisissures.- Sentez la fleur des CBD. Il faut qu’une odeur agréable et forte se dégage.Voilà ! Désormais, vous savez tout pour choisir un CBD de qualité et correspondant à vos besoins.

Article publié le 22/06/2023 à 01:00 | Lu 57 fois



Dans la même rubrique < > L'AMCA présente son point d'étape à trois ans d'existence Vagues de chaleur : les bonnes pratiques !