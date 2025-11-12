Indépendants : une semaine pour tout comprendre sur votre retraite

Un accompagnement concret pour anticiper sa retraite
Tout au long de cette semaine d’information, les participants pourront faire le point sur leur parcours professionnel, vérifier leurs droits et bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Des conseillers de l’Assurance retraite, de la Cipav et de la MSA seront mobilisés partout en France, y compris dans les DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion).
Les entretiens pourront se tenir en agence, par téléphone ou en visioconférence, selon les disponibilités. Pour les exploitants agricoles, ces échanges permettront d’aborder la réforme dite des « 25 meilleures années », qui vise à améliorer le calcul des pensions pour cette catégorie de travailleurs.
Des temps forts en ligne pour s’informer en direct
En complément des rendez-vous individuels, plusieurs temps forts viendront rythmer la semaine :
Tous ces webinaires seront enregistrés et accessibles en replay sur la chaîne YouTube de l’Assurance retraite, afin que chacun puisse les consulter librement.
- Lundi 17 novembre, 10h30 – 11h30 : tchat spécial retraite des travailleurs indépendants, en partenariat avec Notre Temps.
- Lundi 17 novembre, 13h – 13h45 : webinaire « Travailleurs indépendants : vos cotisations et votre retraite ».
- Jeudi 20 novembre, 13h – 13h45 : webinaire « Je prépare ma retraite », pour aborder les étapes clés du départ et de la transition.
Informer, simplifier, accompagner
Avec cette initiative commune, l’Assurance retraite, la Cipav et la MSA poursuivent le même objectif : rendre la retraite plus lisible et plus accessible à tous ceux qui exercent une activité indépendante, souvent à cheval entre plusieurs régimes. Cette semaine vient compléter les dispositifs existants tout au long de l’année et renforce la proximité de service avec les assurés.
Infos pratiques
- Dates : du 17 au 22 novembre 2025
- Programme et inscriptions : disponibles sur le site officiel de l’Assurance retraite (lassuranceretraite.fr)