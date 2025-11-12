Indépendants : une semaine pour tout comprendre sur votre retraite

Tout au long de cette semaine d’information, les participants pourront faire le point sur leur parcours professionnel, vérifier leurs droits et bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Des conseillers de l’Assurance retraite, de la Cipav et de la MSA seront mobilisés partout en France, y compris dans les DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion).



Les entretiens pourront se tenir en agence, par téléphone ou en visioconférence, selon les disponibilités. Pour les exploitants agricoles, ces échanges permettront d’aborder la réforme dite des « 25 meilleures années », qui vise à améliorer le calcul des pensions pour cette catégorie de travailleurs.