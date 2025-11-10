Argent et patrimoine Retraite en danger : comment sauver son pouvoir d’achat ?

Face à l’incertitude croissante entourant le système de pension retraite, les Français s’interrogent sur la meilleure manière de préserver leur pouvoir d’achat une fois la vie active terminée. Les réformes successives sèment la panique et de nouveaux ajustements sont déjà évoqués. Dans ce contexte tendu, il devient essentiel de se constituer une retraite complémentaire afin de compenser la baisse prévisible du revenu à la retraite. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 10/11/2025

Un système sous pression et des pensions menacées Le modèle actuel repose sur la solidarité entre actifs et retraités. Or, la population vieillit plus vite que le nombre de cotisants n’augmente. Les experts alertent : la pension retraite moyenne risque de ne plus suffire à couvrir les dépenses du quotidien, surtout face à l’inflation. De nombreux Français redoutent une perte de pouvoir d’achat pouvant atteindre 20 à 30 % à la retraite. Dès lors, chercher un placement retraite performant devient une priorité pour garantir un revenu complémentaire durable.



Pourquoi investir pour la retraite devient indispensable ? investir pour la retraite est aujourd’hui un réflexe de bon sens. Les produits sécurisés comme les Livret A, assurance-vie en fonds euros peinent à dépasser 2 % de rendement. Pour espérer maintenir son niveau de vie, il faut s’orienter vers des placements à long terme capables de générer un objectif de rendement plus élevé .



Dans un environnement économique incertain,est aujourd’hui un réflexe de bon sens. Les produits sécurisés comme les Livret A, assurance-vie en fonds euros peinent à dépasser 2 % de rendement. Pour espérer maintenir son niveau de vie, il faut s’orienter vers des placements à long terme capables de générer unC’est dans ce cadre que les SCPI s’imposent comme une solution privilégiée. Ces placements collectifs permettent d’investir dans l’immobilier et de percevoir des revenus issus des loyers, sans aucune gestion locative. Accessibles dès quelques milliers d’euros, les SCPI offrent une, versée directement sur votre compte courant.

Investir en SCPI pour sauver sa retraite un objectif de rendement supérieur à 8 % , comme la SCPI Comète gérée par Alderan , positionnée notamment sur la logistique urbaine. Ce type de stratégie combine performance et diversification sur des secteurs porteurs, contribuant à sécuriser le revenu futur des investisseurs.



Un autre atout majeur réside dans les SCPI européennes , qui investissent dans des pays comme l’Allemagne, l’Espagne ou le Portugal. Elles permettent de bénéficier d’une fiscalité allégée grâce aux conventions internationales, réduisant ainsi l’imposition sur les loyers perçus. Cette caractéristique en fait un placement retraite particulièrement adapté aux contribuables français ainsi qu’aux expatriés souhaitant



Prenons l’exemple de Claire, 52 ans , cadre supérieure à Bordeaux. En investissant 80 000 € dans une sélection de SCPI affichant un objectif de rendement de 7,5 % , elle se constitue dès aujourd’hui un revenu complémentaire de 6 000 € par an . Dans dix ans, ces revenus viendront s’ajouter à sa pension et compenseront la perte de revenu liée à son départ en retraite.



« Je voulais sécuriser mon futur sans me soucier de gestion locative. Grâce à La Centrale des SCPI, j’ai trouvé un placement simple, rentable et surtout adapté à ma future retraite. » nous confie Claire, 52 ans, investisseuse accompagnée par La Centrale des SCPI

Comment La Centrale des SCPI redore votre retraite ? La Centrale des SCPI ( placement retraite sur mesure.



Ses experts joignables au 01 44 56 00 23 définissent une stratégie personnalisée en fonction de la situation patrimoniale, des objectifs de rendement et du profil fiscal de chacun. La plateforme propose également un simulateur en ligne pour estimer les revenus futurs issus des SCPI.



Autre avantage exclusif : un cashback SCPI sur les souscriptions , permettant d’améliorer la performance nette du placement sans modifier les frais ni la valeur des parts.



Alors que la pérennité du système de pension retraite reste incertaine, il devient essentiel de diversifier son patrimoine et d’anticiper. En choisissant d’investir pour la retraite avec La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com – 01 44 56 00 23 ), les épargnants préparent un avenir plus stable et indépendant des réformes successives. Ce placement immobilier long terme, à la fois performant et accessible, représente aujourd’hui une solution concrète pour préserver son pouvoir d’achat à la retraite .

Avertissement



L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.



Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.









