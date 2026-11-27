Retraite

Veuf ou veuve, votre pension de réversion a été refusée : les plafonds monteront en 2027, mais l'Assurance retraite ne rouvrira pas votre dossier

Vous avez perdu votre conjoint, vous avez demandé sa pension de réversion, et la caisse vous a répondu que vos ressources dépassaient le plafond, parfois de peu. Ce plafond suit le Smic, et le Smic augmentera le 1er décembre : pour les veufs et veuves jusque-là exclus, les plafonds de 2027 pourraient rouvrir la porte. Encore faut-il savoir qui en profitera vraiment, et ce qu'il faudra faire pour que la caisse s'en aperçoive.

Par Fabrice Crozier | Publié le 27 Novembre 2026 à 10:17 | mis à jour le 27 Novembre 2026 à 10:20



Pension de réversion : un plafond calé sur le Smic du 1er janvier 2 080 heures pour une personne seule et 1,6 fois plus pour un ménage, comme le rappelle la circulaire de l'Assurance retraite du 23 décembre 2025. Le Smic retenu est celui du 1er janvier, si bien que la hausse de juin n'a pas bougé les plafonds de 2026, restés à 25 001,60 euros par an pour une personne seule et à 40 002,56 euros pour un couple.



D'où l'importance du décret paru au Journal officiel le jeudi 26 novembre, qui fixe le Smic à 12,51 euros brut de l'heure à partir du 1er décembre. Sauf nouveau relèvement au 1er janvier, c'est ce taux qui servira de base en 2027, et 2 080 heures à 12,51 euros donnent un plafond de 26 020,80 euros par an pour une personne seule, et de 41 633,28 euros pour un couple. Si vous vivez seul, la marge gagnée atteindrait 1 019,20 euros sur l'année, soit environ 85 euros par mois.

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Veuf ou veuve jusque-là exclu : qui profitera des plafonds de 2027



Les veufs dont la réversion est déjà rabotée par le plafond peuvent aussi en profiter, à une condition. Tant que vous n'avez ni liquidé vos retraites personnelles ni atteint l'âge minimum de départ, votre pension de réversion reste révisable quand vos ressources varient. Elle ne l'est plus, en revanche, trois mois après la date à laquelle vous percevez vos retraites de base et complémentaire : pour ces veufs déjà retraités, dont le montant est figé, le plafond de 2027 ne changera rien.

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Votre demande refusée ne se rouvrira pas d'elle-même déposer une nouvelle demande, ce qui se fait en ligne depuis votre compte retraite sur le site Info retraite.



Le calendrier a aussi son importance. Les ressources examinées sont celles des trois mois civils qui précèdent la date d'attribution de la pension, et celles des douze derniers mois quand elles dépassent le quart du plafond. Comme vous indiquez vous-même, dans la demande, la date à partir de laquelle vous souhaitez toucher la réversion, mieux vaut la placer en 2027 si vous redéposez votre dossier dès décembre : les plafonds valent pour les pensions attribuées à compter du 1er janvier.

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Avant de refaire votre demande, reprenez vos ressources retenues Vos revenus d'activité ne comptent que pour 70 % de leur montant, et les revenus des biens que vous tenez de votre conjoint décédé sont écartés, comme le détaille la fiche officielle consacrée à la



Je vous conseille de faire ce calcul tranquillement avant de vous lancer. Si l'écart avec le futur plafond ne tient qu'en quelques centaines d'euros, une nouvelle demande ne vous coûtera qu'un formulaire, et la caisse ne viendra pas vous la réclamer. Pour ceux d'entre nous qui ont été recalés pour une poignée d'euros, janvier pourrait bien être le moment de retenter sa chance. Avant de remplir le formulaire, reprenez la lettre de refus et le montant des ressources que la caisse avait retenu. Le plafond ne s'applique pas à vos revenus bruts tels quels.de leur montant, et les revenus des biens que vous tenez de votre conjoint décédé sont écartés, comme le détaille la fiche officielle consacrée à la pension de réversion de l'Assurance retraite . Pour un veuf qui travaille encore, la marge réelle se révèle plus large que le plafond affiché.Je vous conseille de faire ce calcul tranquillement avant de vous lancer. Si l'écart avec le futur plafond ne tient qu'en quelques centaines d'euros, une nouvelle demande ne vous coûtera qu'un formulaire, et la caisse ne viendra pas vous la réclamer. Pour ceux d'entre nous qui ont été recalés pour une poignée d'euros, janvier pourrait bien être le moment de retenter sa chance.