Argent et patrimoine

Hausse du Smic de 1,6 % au 1er décembre : veuf ou futur retraité, la Cnav relèvera en janvier les seuils de votre réversion et de vos trimestres

Le Smic augmentera de 1,6 % le 1er décembre, un mois plus tôt que prévu. Pour ceux qui travaillent au salaire minimum, la hausse se verra dès la paie de décembre. Elle atteindra aussi votre retraite, par un chemin plus discret : plusieurs règles de pension se calculent en heures de Smic, et l'une d'elles bougera dès décembre, avant les autres en janvier.

Par Fabrice Crozier | Publié le 13 Novembre 2026 à 09:39 | mis à jour le 13 Novembre 2026 à 09:39



Hausse du Smic : 1,6 % au 1er décembre, un mois plus tôt que prévu 1,6 % pour le salaire minimum. Pour un temps plein, le Smic net passera ainsi à environ 1 502 euros par mois.



Sur ces 1,6 %, environ un point correspond à la revalorisation automatique qui devait intervenir au 1er janvier, simplement avancée d'un mois. Les 0,6 point restants sont un coup de pouce décidé par le gouvernement, le premier depuis 2012. Le taux horaire officiel n'est pas encore publié : appliqué aux 12,31 euros brut de l'heure en vigueur depuis le 1er juin, le relèvement donne environ 12,51 euros brut de l'heure, et c'est ce montant-là qui intéresse votre retraite.

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Pourquoi la hausse du Smic touche aussi votre retraite Le lien est moins étrange qu'il n'y paraît. Plusieurs règles du régime général ne sont pas fixées en euros, mais en heures de Smic : il faut un salaire égal à 150 heures de Smic pour valider un trimestre, et le plafond de ressources de la pension de réversion vaut 2 080 heures de Smic. Quand le Smic monte, ces seuils montent avec lui.



Encore faut-il savoir à quelle date. La plupart de ces valeurs se calculent sur le Smic en vigueur au 1er janvier de l'année, et une hausse en cours d'année ne les touche pas : celle du 1er juin n'a rien changé aux 1 803 euros qu'il faut pour valider un trimestre en 2026. Une circulaire de l'Assurance retraite, la Cnav, datée du 12 juin 2026, le confirme : hors l'évaluation des repas fournis par l'employeur, la hausse de juin n'a modifié qu'un plafond.



Dès décembre, le plafond de votre minimum de pension montera



Depuis le 1er juin 2026, ce plafond du total de vos pensions est de 1 444,89 euros par mois. Une hausse de 1,6 % le porterait à environ 1 468 euros par mois à partir du 1er décembre. Pour un futur retraité dont les pensions frôlent ce seuil, jusqu'à 23 euros de plus par mois peuvent ainsi échapper au rabot.



Le plafond retenu est celui en vigueur à la date à laquelle votre droit au minimum est ouvert : la hausse vaudra donc pour les départs à partir de décembre. Si vous touchez déjà ce minimum, rien ne change de ce côté, car le plafond retenu en cas de révision n'est pas modifié par la hausse du Smic.

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Minimum contributif : ce plafond méconnu qui réduit la pension de millions de retraités Ce plafond, c'est celui du minimum contributif, et c'est lui qui bougera dès le 1er décembre. C'est, à mes yeux, la conséquence la plus concrète de cette hausse pour ceux d'entre nous qui préparent leur départ. Si votre retraite de base est inférieure à ce minimum, elle est augmentée jusqu'à ce seuil, à condition de partir au taux plein. Mais le complément est réduit dès que le total de vos pensions, base et complémentaire, dépasse un plafond mensuel, qui est révisé dans les mêmes conditions que le Smic.Depuis le 1er juin 2026, ce. Une hausse de 1,6 % le porterait à environ 1 468 euros par mois à partir du 1er décembre. Pour un futur retraité dont les pensions frôlent ce seuil, jusqu'à 23 euros de plus par mois peuvent ainsi échapper au rabot.Le plafond retenu est celui en vigueur à la date à laquelle votre droit au minimum est ouvert : la hausse vaudra donc pour les départs à partir de décembre. Si vous touchez déjà ce minimum, rien ne change de ce côté, car le plafond retenu en cas de révision n'est pas modifié par la hausse du Smic.

En janvier, vos trimestres et votre réversion suivront le Smic 25 001,60 euros par an si vous vivez seul, ou 40 002,56 euros en couple. Les autres conditions, dont l'âge minimum de 55 ans, figurent sur



Le gouvernement a présenté sa décision comme l'anticipation de la hausse de janvier. En 2024 déjà, la revalorisation avait été avancée au 1er novembre, et le Smic n'avait plus bougé au 1er janvier 2025. Sauf nouvelle hausse, le Smic du 1er janvier 2027 devrait donc être celui de décembre. Sur la base de 12,51 euros de l'heure, il faudrait alors 1 876,50 euros pour valider un trimestre en 2027, et 7 506 euros pour les quatre.



Le plafond de la réversion passerait, lui, à environ 26 020,80 euros par an si vous vivez seul, et 41 633,28 euros en couple. Le relèvement joue en faveur des veufs : quand vos ressources et votre réversion dépassent le plafond, la pension est réduite de ce qui dépasse, et un plafond plus haut en laisse donc davantage. Si vos revenus dépassaient de peu le plafond de 2026, refaire le calcul en janvier vaut la peine.



Pour un salarié au Smic à temps plein, rien ne change côté trimestres : son salaire monte au même rythme que le seuil. Ceux qui travaillent quelques heures par semaine, en revanche, ont intérêt à additionner leurs bulletins de paie de 2027 au fil de l'année. Les chiffres exacts viendront de la circulaire de l'Assurance retraite sur le Smic de janvier, publiée l'an dernier le 23 décembre : d'ici là, nous savons déjà dans quel sens ils iront. Pour vos trimestres et votre réversion, le rendez-vous est fixé au 1er janvier. Cette année, il faut 1 803 euros de salaire brut pour valider un trimestre. Côté réversion, l'Assurance retraite exige que vos ressources de veuf ou de veuve restent sous, ou 40 002,56 euros en couple. Les autres conditions, dont l'âge minimum de 55 ans, figurent sur la fiche officielle consacrée à la pension de réversion Le gouvernement a présenté sa décision comme l'anticipation de la hausse de janvier. En 2024 déjà, la revalorisation avait été avancée au 1er novembre, et le Smic n'avait plus bougé au 1er janvier 2025. Sauf nouvelle hausse, le Smic du 1er janvier 2027 devrait donc être celui de décembre. Sur la base de 12,51 euros de l'heure, il faudrait alorsen 2027, et 7 506 euros pour les quatre.Le plafond de la réversion passerait, lui, à environ, et 41 633,28 euros en couple. Le relèvement joue en faveur des veufs : quand vos ressources et votre réversion dépassent le plafond, la pension est réduite de ce qui dépasse, et un plafond plus haut en laisse donc davantage. Si vos revenus dépassaient de peu le plafond de 2026, refaire le calcul en janvier vaut la peine.Pour un salarié au Smic à temps plein, rien ne change côté trimestres : son salaire monte au même rythme que le seuil. Ceux qui travaillent quelques heures par semaine, en revanche, ont intérêt à additionner leurs bulletins de paie de 2027 au fil de l'année. Les chiffres exacts viendront de la circulaire de l'Assurance retraite sur le Smic de janvier, publiée l'an dernier le 23 décembre : d'ici là, nous savons déjà dans quel sens ils iront.