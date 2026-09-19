Argent et patrimoine

Budget 2027 : le gouvernement veut limiter à 3 000 euros l'abattement fiscal des retraités, votre couple y perdrait au-delà de 2 500 euros de pensions par mois

Sur l'avis d'impôt d'un couple de retraités, une déduction travaille sans bruit depuis près de cinquante ans : elle retire 10 % des pensions avant tout calcul. Avec le budget 2027, son plafond pourrait fondre d'un tiers, et le seuil à partir duquel elle se bloque descendrait vers des pensions sans rien d'exceptionnel. Ce qui ne touchait que les foyers aisés concernerait alors bien plus de ménages.

Par Fabrice Crozier | Publié le 19 Septembre 2026 à 19:07 | mis à jour le 19 Septembre 2026 à 19:40



Ce que le gouvernement prépare pour les retraités 1,4 milliard d'euros. C'est ce que l'exécutif espère récupérer en abaissant le plafond de l'abattement fiscal de 10 % appliqué aux pensions, selon une source au sein du gouvernement citée ce samedi 19 septembre. Ce plafond passerait de 4 439 euros à 3 000 euros par foyer fiscal. Le taux de 10 % ne bougerait pas, mais la déduction cesserait de grimper beaucoup plus tôt.



Cette piste ne vient pas seule. D'après l'avant-projet de loi de financement de la Sécurité sociale consulté par Le Monde, votre pension de base serait revalorisée comme l'inflation sous 1 260 euros par mois, sous-indexée entre 1 260 et 2 034 euros, puis gelée au-delà. Le seuil de 2 034 euros s'apprécierait sur l'ensemble de vos pensions, complémentaire comprise, alors que seule la pension de base serait gelée.



Nous voilà donc face à un double mouvement : moins de revalorisation d'un côté, plus d'impôt de l'autre. Le coefficient de sous-indexation serait fixé par décret, et rien n'est arbitré à ce stade. Sébastien Lecornu a chiffré à 54 milliards d'euros l'effort global du budget 2027, et les retraités y figurent maintenant noir sur blanc.

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À partir de quel montant votre couple y perd 2 500 euros par mois. Au-delà, chaque euro de pension supplémentaire est imposé sans déduction. Avec le plafond actuel, ce point de blocage se situe à 44 390 euros par an, environ 3 700 euros par mois ; le calcul est le nôtre.



Or le plafond ne s'applique pas à chaque retraité, mais au foyer fiscal tout entier. Comme le rappelle 1 250 euros par mois suffisent à atteindre le nouveau seuil.



Qui franchit réellement cette barre ? Prenons un couple dont chaque membre déclare 1 800 euros de pension par mois. Son foyer déclare 43 200 euros par an et bénéficie d'un abattement de 4 320 euros, presque au maximum. Avec un plafond à 3 000 euros, 1 320 euros de plus entreraient dans son revenu imposable, sans qu'un centime de pension n'ait bougé.



Un retraité seul, en revanche, n'est concerné qu'à partir de 2 500 euros de pension mensuelle déclarée, un niveau nettement plus rare. C'est tout le paradoxe d'un plafond calculé par foyer : il pèse d'abord sur les couples, dont les deux pensions ordinaires s'additionnent jusqu'à ressembler à un revenu aisé.

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Votre petite pension échappe à la CSG : si le gouvernement supprime l'abattement de 10 % des retraités au budget 2027, elle pourrait y être soumise Le mécanisme se comprend avec une seule division. Un abattement de 10 % atteint 3 000 euros quand les pensions déclarées du foyer atteignent 30 000 euros par an, soit. Au-delà, chaque euro de pension supplémentaire est imposé sans déduction. Avec le plafond actuel, ce point de blocage se situe à 44 390 euros par an, environ 3 700 euros par mois ; le calcul est le nôtre.Or le plafond ne s'applique pas à chaque retraité, mais au foyer fiscal tout entier. Comme le rappelle la fiche de Service Public consacrée à la déclaration des pensions , la déduction ne peut dépasser 4 439 euros pour l'ensemble du foyer, avec un minimum de 454 euros par pensionné. Un couple marié ou pacsé additionne ainsi ses deux pensions avant de buter sur la limite. Deux pensions depar mois suffisent à atteindre le nouveau seuil.Qui franchit réellement cette barre ? Prenons un couple dont chaque membre déclare 1 800 euros de pension par mois. Son foyer déclare 43 200 euros par an et bénéficie d'un abattement de 4 320 euros, presque au maximum. Avec un plafond à 3 000 euros,de plus entreraient dans son revenu imposable, sans qu'un centime de pension n'ait bougé.Un retraité seul, en revanche, n'est concerné qu'à partir de 2 500 euros de pension mensuelle déclarée, un niveau nettement plus rare. C'est tout le paradoxe d'un plafond calculé par foyer : il pèse d'abord sur les couples, dont les deux pensions ordinaires s'additionnent jusqu'à ressembler à un revenu aisé.

Combien d'impôt en plus sur votre avis Perdre de l'abattement n'est pas perdre de la pension : le versement mensuel reste identique. C'est la base imposable qui grossit, et avec elle l'impôt dû. Pour un foyer déjà au plafond actuel, l'écart atteint 1 439 euros de revenu imposable supplémentaire chaque année.



Traduit en impôt, tout dépend de votre tranche marginale. À 11 %, ces 1 439 euros coûtent environ 158 euros par an, à 30 % environ 432 euros, à 41 % près de 590 euros. Ce sont des ordres de grandeur, calculés par nos soins, qui n'intègrent pas la décote : pour les foyers faiblement imposés, elle s'estompe quand l'impôt monte et peut alourdir la note. Notre couple à 1 800 euros chacun, situé dans la tranche à 11 %, paierait au moins 145 euros de plus.



Sauf que la hausse ne s'arrêterait pas à l'avis d'impôt. Votre taux de prélèvement à la source est recalculé à partir de ce même revenu imposable : il remonterait lui aussi, et la retenue mensuelle sur votre pension avec lui. Pour ma part, je sortirais dès maintenant le dernier avis du foyer afin de repérer la ligne des pensions déclarées, puisque c'est elle qui dit si vous dépassez 30 000 euros.



Le Sénat avait déjà voté ce plafond en 2025



Mais la commission mixte paritaire a échoué le 19 décembre 2025, et la loi de finances publiée en février 2026 a conservé l'abattement dans sa forme historique. D'ailleurs, un amendement déposé à l'Assemblée lors de la nouvelle lecture dénonçait déjà ce plafond par foyer, jugé pénalisant pour les couples de retraités modestes. Le même dispositif revient aujourd'hui, porté cette fois par le gouvernement lui-même.

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Budget 2027 : Bercy étudie deux économies sur les retraites, votre abattement de 10 % ou l'indexation de votre pension Ce chiffre de 3 000 euros n'a rien de neuf. Lors du budget 2026, le gouvernement voulait remplacer l'abattement de 10 % par un forfait de 2 000 euros par retraité, piste écartée par les députés dès novembre 2025. La majorité sénatoriale avait alors choisi une voie médiane, en abaissant le plafond à 3 000 euros pour viser, selon Public Sénat, les pensions les plus aisées.Mais la commission mixte paritaire a échoué le 19 décembre 2025, et la loi de finances publiée en février 2026 a conservé l'abattement dans sa forme historique. D'ailleurs, un amendement déposé à l'Assemblée lors de la nouvelle lecture dénonçait déjà ce plafond par foyer, jugé pénalisant pour les couples de retraités modestes. Le même dispositif revient aujourd'hui, porté cette fois par le gouvernement lui-même.

Rien n'est voté, mais un seuil à surveiller Tout reste au conditionnel. Le projet de loi de finances doit encore passer en Conseil des ministres, puis être débattu au Parlement cet automne. Selon Bercy, la dette publique atteindra 121,7 % du PIB en 2027, et cette pression explique que les retraités soient visés. Pour votre couple, un seul chiffre mérite d'être surveillé d'ici là : 2 500 euros de pensions déclarées par mois, le seuil où ce budget se lirait sur votre avis d'impôt.