Argent et patrimoine

Prix du gaz, du fioul et du carburant : Lecornu prolonge les aides des pêcheurs et du BTP, rien de neuf pour votre plein ni votre chauffage

Vous faites le plein chaque semaine, vous surveillez la jauge de la cuve ou le compteur de gaz avant l'hiver, et chaque poste de votre budget énergie coûte plus cher que l'année d'avant. Les prix du gaz, du fioul et du carburant montent en même temps, pour tous les foyers. Le gouvernement vient pourtant de prolonger ses aides pour trois professions, et ni votre chauffage ni votre plein de carburant n'en font pas partie.

Par Fabrice Crozier | Publié le 18 Septembre 2026 à 09:52 | mis à jour le 18 Septembre 2026 à 09:52



Trois professions aidées jusqu'au 31 décembre 35 centimes par litre, les entreprises éligibles du BTP, qui gardent 20 centimes sur le gazole non routier, et les agriculteurs, maintenus à 15 centimes. Matignon justifie ce choix par la volonté de protéger « la production et les entreprises ». Aucune remise généralisée à la pompe n'est prévue pour les particuliers, alors qu'en 2022 l'État avait financé une remise sur chaque litre pour tous les automobilistes.



La décision tombe dans un climat tendu. Des pêcheurs ont bloqué des dépôts pétroliers en Méditerranée, Fabien Roussel a lancé le 11 septembre un ultimatum au gouvernement en évoquant un retour sur les ronds-points, et des appels à ressortir les gilets jaunes circulent pour le samedi 17 octobre. Personne ne sait encore quelle ampleur prendra cette mobilisation. La liste des bénéficiaires, en revanche, est connue : elle ne contient que des professionnels en activité ou des entreprises appartenant à certains secteurs économiques.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Mercredi 16 septembre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé à ses ministres de prolonger jusqu'au 31 décembre les aides ciblées face à la flambée des carburants. Trois filières en profitent : les pêcheurs, dont l'aide passe de 25 à, les entreprises éligibles du BTP, qui gardent 20 centimes sur le gazole non routier, et les agriculteurs, maintenus à 15 centimes. Matignon justifie ce choix par la volonté de protéger « la production et les entreprises ». Aucune remise généralisée à la pompe n'est prévue pour les particuliers, alors qu'en 2022 l'État avait financé une remise sur chaque litre pour tous les automobilistes.La décision tombe dans un climat tendu. Des pêcheurs ont bloqué des dépôts pétroliers en Méditerranée, Fabien Roussel a lancé le 11 septembre un ultimatum au gouvernement en évoquant un retour sur les ronds-points, et des appels à ressortir les gilets jaunes circulent pour le samedi 17 octobre. Personne ne sait encore quelle ampleur prendra cette mobilisation. La liste des bénéficiaires, en revanche, est connue : elle ne contient que des professionnels en activité ou des entreprises appartenant à certains secteurs économiques.

Votre plein coûte 34 euros de plus qu'il y a un an Nous avons repris les relevés hebdomadaires publiés par le ministère de la Transition écologique. Le litre de gazole valait 2,29 euros en moyenne le 11 septembre 2026, contre 1,61 euro à la même période de 2025. Pour un plein de 50 litres, la différence atteint donc 34 euros. Avec un plein par semaine, votre budget carburant vous coute près de 150 euros par mois en plus.



Une aide existe bien pour les automobilistes, mais elle ne vous concerne probablement pas. L'indemnité carburant de 100 euros, dite « grands rouleurs », est réservée aux salariés et aux indépendants qui utilisent leur voiture personnelle pour travailler, sous condition de revenus. Son guichet ferme le 30 septembre sur le site des impôts. Un retraité qui roule pour voir ses petits-enfants, faire ses courses, aller chez son médecin ou pour servir d'aidant familial n'y a pas droit, quels que soient son kilométrage et le motif de son déplacement.



Votre cuve de fioul, le poste qui a le plus flambé 1,85 euro le 11 septembre, contre 1,11 euro un an plus tôt. La hausse atteint ainsi 66 % en douze mois. À ce prix, remplir une cuve de 2 000 litres coûte environ 3 700 euros, soit près de 1 480 euros de plus que l'an dernier, selon notre calcul. Ce qui représente un coût additionnel correspondant à plus d'un mois de pension pour de très nombreux retraités.

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On remplissait sa cuve de fioul pour 2 209 euros l'été dernier : au prix relevé par le ministère, le même camion ajoute 1 136 euros à votre facture

Il n'existe aucun tarif réglementé du fioul. Le prix se forme librement, d'un distributeur à l'autre et d'une semaine à l'autre. Si vous remplissez votre cuve avant l'hiver, aucune aide nouvelle n'a été annoncée pour vous, et la décision du 16 septembre ne change malheureusement rien à votre facture.

Le fioul est l'énergie qui a pris le plus d'augmentation en un an. D'après les prix relevés par le ministère, le litre de fioul domestique livré par 2 000 à 4 999 litres valaitle 11 septembre, contre 1,11 euro un an plus tôt. La hausse atteint ainsi 66 % en douze mois. À ce prix, remplir une cuve de 2 000 litres coûte environ 3 700 euros, soit près deque l'an dernier, selon notre calcul. Ce qui représente un coût additionnel correspondant à plus d'un mois de pension pour de très nombreux retraités.Il n'existe aucun tarif réglementé du fioul. Le prix se forme librement, d'un distributeur à l'autre et d'une semaine à l'autre. Si vous remplissez votre cuve avant l'hiver, aucune aide nouvelle n'a été annoncée pour vous, et la décision du 16 septembre ne change malheureusement rien à votre facture.

Chauffage au gaz : votre contrat décide de la hausse d'octobre 182,88 euros TTC le mégawattheure, contre 172,05 euros en septembre. La hausse atteint 6,3 %, après une première hausse de 5,6 % au 1er septembre. Comme le détaille 120 euros de plus si la situation reste stable.



Cette hausse ne touche pas tous les foyers chauffés au gaz. Elle concerne les offres indexées sur le prix repère, et épargne les ménages qui ont signé une offre à prix fixe, jusqu'à l'échéance de leur contrat. Depuis la fin du tarif réglementé du gaz, le 30 juin 2023, c'est donc votre contrat qui décide. Prenez votre dernière facture et cherchez le nom de votre offre : s'il mentionne une indexation, la hausse d'octobre arrivera chez vous. Le médiateur national de l'énergie propose un comparateur indépendant, et son numéro vert, le 0 800 112 212, répond aux questions sur vos droits.

Le gaz, lui aussi, repart à la hausse. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a fixé le 10 septembre son prix repère d'octobre à, contre 172,05 euros en septembre. La hausse atteint 6,3 %, après une première hausse de 5,6 % au 1er septembre. Comme le détaille Service Public , elle ajoutera en moyenne 5,28 euros aux factures d'octobre. La CRE estime aussi que la facture annuelle 2026 pourrait dépasser de 10 % celle de 2025, soit environsi la situation reste stable.Cette hausse ne touche pas tous les foyers chauffés au gaz. Elle concerne les offres indexées sur le prix repère, et épargne les ménages qui ont signé une offre à prix fixe, jusqu'à l'échéance de leur contrat. Depuis la fin du tarif réglementé du gaz, le 30 juin 2023, c'est donc votre contrat qui décide. Prenez votre dernière facture et cherchez le nom de votre offre : s'il mentionne une indexation, la hausse d'octobre arrivera chez vous. Le médiateur national de l'énergie propose un comparateur indépendant, et son numéro vert, le 0 800 112 212, répond aux questions sur vos droits.

Tout électrique, le foyer le moins exposé Un seul poste échappe pour l'instant à l'emballement. Les tarifs réglementés de l'électricité, souscrits par environ 20 millions de foyers, n'ont augmenté que de 2,5 % en moyenne au 1er août, soit environ 26 euros par an. La CRE attribue cette hausse au coût des réseaux et à un nouveau mécanisme de capacité, pas au marché du gaz.



Le chèque énergie, seule aide qui vise votre foyer

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Pour autant il n'y a pas de petites économies, donc ci vous y avez droit et que rien n'est arrivé au printemps, n'oubliez pas que la démarche reste ouverte. La demande se fait en ligne sur le site du



Pour un foyer de retraités, l'aide qui reste est le chèque énergie. Son montant va de 48 à 277 euros, 153 euros en moyenne selon le ministère de l'Économie, et il est réservé aux foyers modestes selon leurs revenus et la composition du foyer. Il paie toutes les énergies du logement : électricité, gaz, fioul, bois. Il ne paie ni l'essence ni le gazole de votre voiture, et pèse bien peu comparé à certaines augmentations comme celle du fioul que nous avons évoquée un peu plus haut.Pour autant il n'y a pas de petites économies, donc ci vous y avez droit et que rien n'est arrivé au printemps, n'oubliez pas que la démarche reste ouverte. La demande se fait en ligne sur le site du chèque énergie ou par courrier, jusqu'au 31 décembre 2026, et les chèques sont envoyés au fil de l'eau. Je vous conseille de ne pas attendre décembre : c'est au cœur de l'hiver que la facture de chauffage pèse le plus. Les pêcheurs ont obtenu 10 centimes de plus après avoir bloqué des dépôts. Pour les foyers de retraités, la seule aide de l'hiver est celle qu'il faut aller réclamer soi-même.