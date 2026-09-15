Payer en liquide au-delà de 1 000 euros vous vaut une amende, alors que Bruxelles portera le plafond des espèces à 10 000 euros en 2027

Trois guichets appliquent des seuils encore plus bas, et ce sont ceux que vous fréquentez le plus. Au centre des finances publiques, le paiement en espèces s'arrête à 300 euros, impôts, taxes et amendes confondus. Au-delà, le guichet refuse vos billets sans que cela relève du caprice.



Chez le notaire, ensuite. Les paiements effectués ou reçus pour une transaction immobilière ne peuvent pas se faire en espèces au-delà de 3 000 euros. La règle couvre l'achat d'un logement ou d'un terrain, une donation immobilière, et aussi l'attestation de propriété établie après un décès. Au moment d'une succession, le virement devient donc la seule voie possible.



Le troisième guichet est chez vous. Si vous employez une aide à domicile en direct, vous êtes son employeur, et un salaire ne peut lui être versé en espèces au-delà de 1 500 euros par mois. Passé ce montant, il faut un chèque barré ou un virement, sous peine d'une amende de 450 euros qui vous vise, vous, et pas elle.



Dans l'autre sens, je trouve qu'on l'oublie un peu vite : un commerçant qui refuse vos billets s'expose à une amende de 150 euros. Il peut toutefois décliner un paiement en plus de cinquante pièces, ou s'il n'a pas de quoi vous rendre la monnaie, puisque l'appoint reste à votre charge. La location d'un véhicule, elle, ne se règle jamais en espèces, quel que soit le montant.



Moins de dix mois nous séparent du 10 juillet 2027, et la seule chose qui bougera ce jour-là, c'est le plafond des pays qui n'en avaient aucun. Le vôtre est déjà là, dans votre portefeuille, chaque fois que vous alignez plus de dix billets de cent sur un comptoir.