Payer en liquide au-delà de 1 000 euros vous vaut une amende, alors que Bruxelles portera le plafond des espèces à 10 000 euros en 2027

Ce que Bruxelles plafonne vraiment en 2027
Reste que ce chiffre de 10 000 euros ne vous concernera sans doute jamais. En France, le paiement en espèces d'un particulier à un professionnel est limité à 1 000 euros, comme l'établit la fiche Service Public consacrée au paiement en espèces. Au-dessus, le règlement doit passer par un moyen traçable : carte, chèque ou virement.
Ce seuil n'a rien de récent. Le décret du 24 juin 2015, entré en vigueur le 1er septembre de la même année, l'a abaissé de 3 000 à 1 000 euros pour couper les circuits financiers qui passent par des moyens de paiement anonymes. Onze ans après, il n'a jamais été revalorisé, alors que les prix, eux, ont largement bougé. Et si Bruxelles vise si haut, ce n'est pas pour vous autoriser davantage : le règlement fixe un maximum commun que les États ne pourront pas dépasser, chacun restant libre de rester en dessous. Les 10 000 euros visent l'Allemagne, l'Autriche et le Luxembourg, qui n'appliquent aujourd'hui aucun plafond.
Un plafond annoncé comme un tour de vis peut se révéler dix fois plus large que celui qui vous encadre déjà. C'est exactement ce qui va se passer dans l'Union européenne. À compter du 10 juillet 2027, un professionnel ne pourra plus encaisser un paiement en espèces de 10 000 euros ou plus, quel que soit le pays où il exerce. Le texte qui l'impose porte le numéro 2024/1624 et il a été adopté au printemps 2024.
Or ce plafond ne jouera que dans un cas précis : celui où l'une des deux parties agit à titre professionnel. Un commerçant, un garagiste, un concessionnaire automobile, un antiquaire. Entre deux particuliers qui se vendent une tondeuse ou une vieille voiture, le règlement européen ne changera rien. Et les billets restent parfaitement légaux : rien n'interdit d'en détenir, d'en retirer ou d'en dépenser.
Le texte ajoute un second étage, beaucoup moins commenté. D'après le Centre européen des consommateurs France, toute transaction en espèces comprise entre 3 000 et 10 000 euros obligera le vendeur à vérifier l'identité de l'acheteur. C'est cette traçabilité, plus que le plafond lui-même, qui vise les circuits de blanchiment. Nous sommes donc devant une harmonisation entre vingt-sept pays, pas devant une interdiction du liquide.
Ce seuil n'a rien de récent. Le décret du 24 juin 2015, entré en vigueur le 1er septembre de la même année, l'a abaissé de 3 000 à 1 000 euros pour couper les circuits financiers qui passent par des moyens de paiement anonymes. Onze ans après, il n'a jamais été revalorisé, alors que les prix, eux, ont largement bougé. Et si Bruxelles vise si haut, ce n'est pas pour vous autoriser davantage : le règlement fixe un maximum commun que les États ne pourront pas dépasser, chacun restant libre de rester en dessous. Les 10 000 euros visent l'Allemagne, l'Autriche et le Luxembourg, qui n'appliquent aujourd'hui aucun plafond.
Un plafond annoncé comme un tour de vis peut se révéler dix fois plus large que celui qui vous encadre déjà. C'est exactement ce qui va se passer dans l'Union européenne. À compter du 10 juillet 2027, un professionnel ne pourra plus encaisser un paiement en espèces de 10 000 euros ou plus, quel que soit le pays où il exerce. Le texte qui l'impose porte le numéro 2024/1624 et il a été adopté au printemps 2024.
Or ce plafond ne jouera que dans un cas précis : celui où l'une des deux parties agit à titre professionnel. Un commerçant, un garagiste, un concessionnaire automobile, un antiquaire. Entre deux particuliers qui se vendent une tondeuse ou une vieille voiture, le règlement européen ne changera rien. Et les billets restent parfaitement légaux : rien n'interdit d'en détenir, d'en retirer ou d'en dépenser.
Le texte ajoute un second étage, beaucoup moins commenté. D'après le Centre européen des consommateurs France, toute transaction en espèces comprise entre 3 000 et 10 000 euros obligera le vendeur à vérifier l'identité de l'acheteur. C'est cette traçabilité, plus que le plafond lui-même, qui vise les circuits de blanchiment. Nous sommes donc devant une harmonisation entre vingt-sept pays, pas devant une interdiction du liquide.
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Votre plafond à vous est dix fois plus bas
Reste que ce chiffre de 10 000 euros ne vous concernera sans doute jamais. En France, le paiement en espèces d'un particulier à un professionnel est limité à 1 000 euros, comme l'établit la fiche Service Public consacrée au paiement en espèces. Au-dessus, le règlement doit passer par un moyen traçable : carte, chèque ou virement.
Ce seuil n'a rien de récent. Le décret du 24 juin 2015, entré en vigueur le 1er septembre de la même année, l'a abaissé de 3 000 à 1 000 euros pour couper les circuits financiers qui passent par des moyens de paiement anonymes. Onze ans après, il n'a jamais été revalorisé, alors que les prix, eux, ont largement bougé. Et si Bruxelles vise si haut, ce n'est pas pour vous autoriser davantage : le règlement fixe un maximum commun que les États ne pourront pas dépasser, chacun restant libre de rester en dessous. Les 10 000 euros visent surtout les pays qui n'appliquent aujourd'hui aucun plafond général, comme l'Allemagne, l'Autriche ou les Pays-Bas.
Deux exceptions méritent d'être connues. Si votre domicile fiscal est à l'étranger et que la dépense est personnelle, vous pouvez régler jusqu'à 15 000 euros en espèces chez un professionnel soumis aux obligations anti-blanchiment, et 10 000 euros chez les autres. Et si vous n'avez pas de compte bancaire, ou si vous êtes dans l'incapacité juridique ou bancaire d'utiliser un autre moyen de paiement, ces plafonds ne s'appliquent pas à vous.
Un dernier détail passe souvent inaperçu au comptoir. Dans les cas où ce dépassement reste permis, tout paiement supérieur à 1 000 euros suppose de présenter une pièce d'identité. Le contrôle européen qui arrivera à 3 000 euros tombera donc sur un terrain français déjà balisé, et balisé plus bas.
Ce seuil n'a rien de récent. Le décret du 24 juin 2015, entré en vigueur le 1er septembre de la même année, l'a abaissé de 3 000 à 1 000 euros pour couper les circuits financiers qui passent par des moyens de paiement anonymes. Onze ans après, il n'a jamais été revalorisé, alors que les prix, eux, ont largement bougé. Et si Bruxelles vise si haut, ce n'est pas pour vous autoriser davantage : le règlement fixe un maximum commun que les États ne pourront pas dépasser, chacun restant libre de rester en dessous. Les 10 000 euros visent surtout les pays qui n'appliquent aujourd'hui aucun plafond général, comme l'Allemagne, l'Autriche ou les Pays-Bas.
Deux exceptions méritent d'être connues. Si votre domicile fiscal est à l'étranger et que la dépense est personnelle, vous pouvez régler jusqu'à 15 000 euros en espèces chez un professionnel soumis aux obligations anti-blanchiment, et 10 000 euros chez les autres. Et si vous n'avez pas de compte bancaire, ou si vous êtes dans l'incapacité juridique ou bancaire d'utiliser un autre moyen de paiement, ces plafonds ne s'appliquent pas à vous.
Un dernier détail passe souvent inaperçu au comptoir. Dans les cas où ce dépassement reste permis, tout paiement supérieur à 1 000 euros suppose de présenter une pièce d'identité. Le contrôle européen qui arrivera à 3 000 euros tombera donc sur un terrain français déjà balisé, et balisé plus bas.
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Retrait d'espèces : où trouver du liquide en 2026 quand votre distributeur aura fermé ?
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L'amende se partage entre vous et le vendeur
Sachez que le dépassement n'est pas gratuit. L'amende peut en effet atteindre 5 % des sommes payées illégalement en espèces, et la fiche officielle précise que vous en réglez la moitié : l'autre moitié revient au professionnel qui a accepté vos billets. Sur un devis de 1 500 euros soldé en liquide, la sanction maximale atteint 75 euros, dont 37,50 à votre charge. Le calcul est le nôtre, à partir du taux publié. Ce partage change aussi la discussion au comptoir : le professionnel paiera autant que vous.
Entre particuliers, le liquide reste libre... ou presque
Entre deux particuliers, en revanche, aucun plafond ne s'applique. Vous pouvez vendre votre voiture à votre voisin et recevoir la totalité en billets, du moment qu'aucun des deux n'agit pour les besoins d'une activité professionnelle. L'administration retient d'ailleurs cet exemple précis, l'achat d'un véhicule à usage privé, pour illustrer la liberté qui subsiste.
Un seuil existe malgré tout, et il ne sert pas à interdire : il sert à prouver. Au-delà de 1 500 euros, un écrit est nécessaire pour établir le versement. Sans reçu daté et signé, c'est votre parole contre celle de l'acheteur le jour où la vente est contestée, et ce jour arrive plus souvent qu'on ne le croit dans les successions.
Attention toutefois si la somme part vers un enfant ou un petit-enfant : elle change alors de nature. Ce n'est plus un paiement, c'est un don manuel, avec ses propres règles de déclaration et son propre calendrier fiscal.
Un seuil existe malgré tout, et il ne sert pas à interdire : il sert à prouver. Au-delà de 1 500 euros, un écrit est nécessaire pour établir le versement. Sans reçu daté et signé, c'est votre parole contre celle de l'acheteur le jour où la vente est contestée, et ce jour arrive plus souvent qu'on ne le croit dans les successions.
Attention toutefois si la somme part vers un enfant ou un petit-enfant : elle change alors de nature. Ce n'est plus un paiement, c'est un don manuel, avec ses propres règles de déclaration et son propre calendrier fiscal.
Trois guichets où le liquide s'arrête avant
Trois guichets appliquent des seuils encore plus bas, et ce sont ceux que vous fréquentez le plus. Au centre des finances publiques, le paiement en espèces s'arrête à 300 euros, impôts, taxes et amendes confondus. Au-delà, le guichet refuse vos billets sans que cela relève du caprice.
Chez le notaire, ensuite. Les paiements effectués ou reçus pour une transaction immobilière ne peuvent pas se faire en espèces au-delà de 3 000 euros. La règle couvre l'achat d'un logement ou d'un terrain, une donation immobilière, et aussi l'attestation de propriété établie après un décès. Au moment d'une succession, le virement devient donc la seule voie possible.
Le troisième guichet est chez vous. Si vous employez une aide à domicile en direct, vous êtes son employeur, et un salaire ne peut lui être versé en espèces au-delà de 1 500 euros par mois. Passé ce montant, il faut un chèque barré ou un virement, sous peine d'une amende de 450 euros qui vous vise, vous, et pas elle.
Dans l'autre sens, je trouve qu'on l'oublie un peu vite : un commerçant qui refuse vos billets s'expose à une amende de 150 euros. Il peut toutefois décliner un paiement en plus de cinquante pièces, ou s'il n'a pas de quoi vous rendre la monnaie, puisque l'appoint reste à votre charge. La location d'un véhicule, elle, ne se règle jamais en espèces, quel que soit le montant.
Moins de dix mois nous séparent du 10 juillet 2027, et la seule chose qui bougera ce jour-là, c'est le plafond des pays qui n'en avaient aucun. Le vôtre est déjà là, dans votre portefeuille, chaque fois que vous alignez plus de dix billets de cent sur un comptoir.
Chez le notaire, ensuite. Les paiements effectués ou reçus pour une transaction immobilière ne peuvent pas se faire en espèces au-delà de 3 000 euros. La règle couvre l'achat d'un logement ou d'un terrain, une donation immobilière, et aussi l'attestation de propriété établie après un décès. Au moment d'une succession, le virement devient donc la seule voie possible.
Le troisième guichet est chez vous. Si vous employez une aide à domicile en direct, vous êtes son employeur, et un salaire ne peut lui être versé en espèces au-delà de 1 500 euros par mois. Passé ce montant, il faut un chèque barré ou un virement, sous peine d'une amende de 450 euros qui vous vise, vous, et pas elle.
Dans l'autre sens, je trouve qu'on l'oublie un peu vite : un commerçant qui refuse vos billets s'expose à une amende de 150 euros. Il peut toutefois décliner un paiement en plus de cinquante pièces, ou s'il n'a pas de quoi vous rendre la monnaie, puisque l'appoint reste à votre charge. La location d'un véhicule, elle, ne se règle jamais en espèces, quel que soit le montant.
Moins de dix mois nous séparent du 10 juillet 2027, et la seule chose qui bougera ce jour-là, c'est le plafond des pays qui n'en avaient aucun. Le vôtre est déjà là, dans votre portefeuille, chaque fois que vous alignez plus de dix billets de cent sur un comptoir.