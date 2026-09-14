Le simulateur d'Auguste Viager se distingue d'abord par sa précision. Il calcule le bouquet et la rente viagère aussi bien pour un viager libre que pour un viager occupé, sur une ou deux têtes, en tenant compte de l'âge exact du ou des vendeurs, de la valeur vénale du bien et de la répartition souhaitée entre capital immédiat et revenu mensuel.



La décote liée au droit d'usage et d'habitation est calculée de manière explicite, ce qui permet de comprendre pourquoi un bien de 300 000 euros occupé par un vendeur de 75 ans ne se négocie pas au même prix qu'un bien libre.



Le second atout, c'est la pédagogie. Chaque résultat est accompagné d'explications claires sur les mécanismes en jeu : espérance de vie retenue, taux de rente appliqué, impact d'un bouquet plus élevé sur la rente mensuelle. L'outil ne se contente pas d'afficher un chiffre, il apprend à l'utilisateur à raisonner comme un professionnel du viager. C'est précieux pour un vendeur qui découvre le sujet comme pour un investisseur qui veut vérifier la cohérence d'une annonce.



Enfin, l'accès est immédiat : aucune inscription, aucune adresse e-mail à laisser, aucune sollicitation. La simulation reste indicative, comme tous les outils en ligne, mais elle constitue la meilleure base de discussion avant un rendez-vous avec un expert ou un notaire. Pour un premier chiffrage sérieux en 2026, c'est l'outil que nous recommandons.