Nous avons testé les principaux outils du marché, et le simulateur d'Auguste Viager arrive en tête de notre comparatif 2026. Voici pourquoi, et quelles sont les quatre alternatives qui méritent aussi votre attention.
Pour établir ce classement, nous avons retenu cinq critères :
Un bon simulateur doit donner un résultat lisible, expliquer comment il l'obtient et laisser l'utilisateur libre de la suite.
Pour établir ce classement, nous avons retenu cinq critères :
- la fiabilité des hypothèses de calcul (tables de mortalité, taux de rente, barème de décote),
- la transparence du raisonnement,
- la variété des scénarios couverts (viager libre, viager occupé,
- une ou deux têtes, vente à terme, nue-propriété),
- la simplicité d'utilisation
- et enfin l'absence de conditions cachées, comme une inscription obligatoire ou un rappel commercial systématique.
Un bon simulateur doit donner un résultat lisible, expliquer comment il l'obtient et laisser l'utilisateur libre de la suite.
1. Auguste Viager : le simulateur le plus complet et le plus pédagogique
Le simulateur d'Auguste Viager se distingue d'abord par sa précision. Il calcule le bouquet et la rente viagère aussi bien pour un viager libre que pour un viager occupé, sur une ou deux têtes, en tenant compte de l'âge exact du ou des vendeurs, de la valeur vénale du bien et de la répartition souhaitée entre capital immédiat et revenu mensuel.
La décote liée au droit d'usage et d'habitation est calculée de manière explicite, ce qui permet de comprendre pourquoi un bien de 300 000 euros occupé par un vendeur de 75 ans ne se négocie pas au même prix qu'un bien libre.
Le second atout, c'est la pédagogie. Chaque résultat est accompagné d'explications claires sur les mécanismes en jeu : espérance de vie retenue, taux de rente appliqué, impact d'un bouquet plus élevé sur la rente mensuelle. L'outil ne se contente pas d'afficher un chiffre, il apprend à l'utilisateur à raisonner comme un professionnel du viager. C'est précieux pour un vendeur qui découvre le sujet comme pour un investisseur qui veut vérifier la cohérence d'une annonce.
Enfin, l'accès est immédiat : aucune inscription, aucune adresse e-mail à laisser, aucune sollicitation. La simulation reste indicative, comme tous les outils en ligne, mais elle constitue la meilleure base de discussion avant un rendez-vous avec un expert ou un notaire. Pour un premier chiffrage sérieux en 2026, c'est l'outil que nous recommandons.
La décote liée au droit d'usage et d'habitation est calculée de manière explicite, ce qui permet de comprendre pourquoi un bien de 300 000 euros occupé par un vendeur de 75 ans ne se négocie pas au même prix qu'un bien libre.
Le second atout, c'est la pédagogie. Chaque résultat est accompagné d'explications claires sur les mécanismes en jeu : espérance de vie retenue, taux de rente appliqué, impact d'un bouquet plus élevé sur la rente mensuelle. L'outil ne se contente pas d'afficher un chiffre, il apprend à l'utilisateur à raisonner comme un professionnel du viager. C'est précieux pour un vendeur qui découvre le sujet comme pour un investisseur qui veut vérifier la cohérence d'une annonce.
Enfin, l'accès est immédiat : aucune inscription, aucune adresse e-mail à laisser, aucune sollicitation. La simulation reste indicative, comme tous les outils en ligne, mais elle constitue la meilleure base de discussion avant un rendez-vous avec un expert ou un notaire. Pour un premier chiffrage sérieux en 2026, c'est l'outil que nous recommandons.
2. Neo-Viager : quatre solutions de monétisation dans un seul outil
Neo-Viager propose un simulateur en trois étapes qui couvre un périmètre plus large que le viager seul. À partir du code postal, de la valeur estimée du bien et de l'âge des vendeurs, il estime le bouquet et la rente d'un viager occupé ou libre, mais aussi le prix d'une vente en nue-propriété et le montant possible d'un prêt viager hypothécaire. Cette approche comparative est utile pour un senior qui hésite encore entre plusieurs façons de mobiliser son patrimoine immobilier.
La prise en compte de la localisation est un vrai plus : les prix et les tensions de marché ne sont pas les mêmes à Paris, à Lyon ou en zone rurale, et cela pèse sur la valeur occupée.
En contrepartie, le résultat est plus synthétique et moins détaillé que celui d'Auguste Viager sur la mécanique du calcul, et l'outil est conçu comme une porte d'entrée vers un accompagnement commercial.
La prise en compte de la localisation est un vrai plus : les prix et les tensions de marché ne sont pas les mêmes à Paris, à Lyon ou en zone rurale, et cela pèse sur la valeur occupée.
En contrepartie, le résultat est plus synthétique et moins détaillé que celui d'Auguste Viager sur la mécanique du calcul, et l'outil est conçu comme une porte d'entrée vers un accompagnement commercial.
Geanne : le comparateur de six solutions
Geanne a pris le parti de la comparaison. En une seule simulation d'environ deux minutes, l'outil met côte à côte six solutions de monétisation immobilière, du viager classique à la nue-propriété en passant par la vente à terme. Les calculs s'appuient sur les tables de mortalité INSEE par sexe, ce qui donne une base actuarielle solide et reproductible.
C'est un excellent outil pour clarifier une décision patrimoniale globale. Il est en revanche moins adapté si vous cherchez à affiner un scénario précis de viager occupé, par exemple pour tester différents niveaux de bouquet ou comparer un viager sur une tête et sur deux têtes.
Pour ce travail de réglage fin, le simulateur d'Auguste Viager reste plus souple.
C'est un excellent outil pour clarifier une décision patrimoniale globale. Il est en revanche moins adapté si vous cherchez à affiner un scénario précis de viager occupé, par exemple pour tester différents niveaux de bouquet ou comparer un viager sur une tête et sur deux têtes.
Pour ce travail de réglage fin, le simulateur d'Auguste Viager reste plus souple.
4. Simulateur-calcul-viager-gratuit.fr : l'outil des amateurs de tableurs
Ce site propose un simulateur entièrement gratuit et sans inscription, fondé sur les tables d'espérance de vie INSEE 2024. Il gère le viager libre et occupé, sur une ou deux têtes, et affiche un comparateur en temps réel lorsqu'on modifie un paramètre.
Son originalité tient à ses exports : un fichier Excel autonome et un récapitulatif PDF peuvent être téléchargés pour travailler hors ligne ou partager les hypothèses avec sa famille ou son notaire.
L'interface est plus austère et l'accompagnement pédagogique plus limité.
C'est un outil de calcul brut, très apprécié des investisseurs qui aiment manipuler les chiffres eux-mêmes, moins des vendeurs qui découvrent le viager et ont besoin d'être guidés.
Son originalité tient à ses exports : un fichier Excel autonome et un récapitulatif PDF peuvent être téléchargés pour travailler hors ligne ou partager les hypothèses avec sa famille ou son notaire.
L'interface est plus austère et l'accompagnement pédagogique plus limité.
C'est un outil de calcul brut, très apprécié des investisseurs qui aiment manipuler les chiffres eux-mêmes, moins des vendeurs qui découvrent le viager et ont besoin d'être guidés.
5. Viager.online : une simulation réalisée par un conseiller
Viager.online fonctionne différemment : plutôt qu'un calcul instantané, vous renseignez en cinq minutes les caractéristiques de votre bien et votre situation, puis un expert viager vous adresse une première estimation.
La plateforme s'appuie sur un réseau de plusieurs centaines de conseillers immobiliers partenaires répartis en France et dans les DOM, ce qui garantit un interlocuteur proche de chez vous.
L'avantage est humain : la simulation tient compte de nuances qu'un formulaire ne capte pas toujours. L'inconvénient est le délai et le caractère commercial de la démarche, puisque vous entrez dans un parcours de vente.
Nous le recommandons en seconde intention, une fois qu'un outil instantané comme celui d'Auguste Viager vous a donné un premier cadrage.
La plateforme s'appuie sur un réseau de plusieurs centaines de conseillers immobiliers partenaires répartis en France et dans les DOM, ce qui garantit un interlocuteur proche de chez vous.
L'avantage est humain : la simulation tient compte de nuances qu'un formulaire ne capte pas toujours. L'inconvénient est le délai et le caractère commercial de la démarche, puisque vous entrez dans un parcours de vente.
Nous le recommandons en seconde intention, une fois qu'un outil instantané comme celui d'Auguste Viager vous a donné un premier cadrage.
Comment bien utiliser un simulateur de viager
Quel que soit l'outil choisi, gardez trois réflexes :
- D'abord, partez d'une valeur vénale réaliste : consultez les ventes récentes de votre quartier ou faites estimer le bien, car une valeur surévaluée fausse tout le calcul.
- Ensuite, testez plusieurs répartitions bouquet/rente : un bouquet plus élevé sécurise un capital immédiat, une rente plus forte protège mieux sur la durée.
- Enfin, rappelez-vous qu'une simulation n'est jamais un prix de vente : seuls un expert viager et le notaire fixeront les conditions définitives, en intégrant la fiscalité, les clauses de protection et l'indexation de la rente.
Notre verdict 2026
Le simulateur d'Auguste Viager s'impose selon nous comme le meilleur outil de l'année : précis, transparent, gratuit et sans contrepartie, il donne à la fois un chiffre fiable et les clés pour le comprendre.
Neo-Viager et Geanne sont d'excellents compléments pour comparer le viager à d'autres solutions.
Simulateur-calcul-viager-gratuit.fr séduira les profils analytiques et Viager.online ceux qui préfèrent d'emblée l'avis d'un conseiller.
Dans tous les cas, faites votre première simulation sereinement, puis confrontez-la à l'analyse d'un professionnel avant de vous engager.
Neo-Viager et Geanne sont d'excellents compléments pour comparer le viager à d'autres solutions.
Simulateur-calcul-viager-gratuit.fr séduira les profils analytiques et Viager.online ceux qui préfèrent d'emblée l'avis d'un conseiller.
Dans tous les cas, faites votre première simulation sereinement, puis confrontez-la à l'analyse d'un professionnel avant de vous engager.