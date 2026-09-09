Selon la DGFiP, 1 666 communes surtaxent déjà les résidences secondaires : votre conseil municipal a jusqu'au 30 septembre pour y ajouter votre maison de vacances

Or la même note contient un chiffre que personne ne relève. Puisque 3 689 communes ont le droit d'appliquer cette majoration et que 1 666 l'ont fait, il en reste 2 023 qui n'ont encore rien voté, soit près de 55 % du périmètre. Le calcul est le nôtre, la DGFiP ne le présente pas ainsi. Ce sont exactement ces communes-là qui peuvent délibérer d'ici le 30 septembre.



Le code général des impôts ne prévoit aucun palier progressif. Une commune qui n'a jamais majoré peut passer directement à 60 % en un seul vote, dès lors que la délibération intervient avant le 1er octobre pour s'appliquer l'année suivante. Le taux retenu reste ensuite valable tant que le conseil ne délibère pas pour le modifier. La majoration ne porte que sur la part communale de votre cotisation, et non sur l'ensemble des sommes qui figurent sur l'avis.



Le contexte de cette rentrée est particulier. Les 34 875 conseils municipaux issus des scrutins des 15 et 22 mars abordent leur premier automne budgétaire, et dans des milliers de communes, les élus en place ne sont plus ceux qui avaient écarté la surtaxe sous le mandat précédent. Un refus voté en 2021 n'engage personne en 2026.



Faut-il pour autant s'attendre à une vague ? La progression réelle invite à la prudence. Entre 2025 et 2026, le nombre de communes majorantes n'a augmenté que de trente-sept, alors qu'il avait bondi de plus de mille entre 2023 et 2024, au moment où le décret du 25 août 2023 faisait passer le périmètre de 1 136 à près de 3 700 communes. Le gros des conversions est passé, et ce qui reste, ce sont des communes qui ont dit non jusqu'ici.

