L'État avait exonéré l'épargne salariale de cotisations : pour le budget 2027, Bercy envisage d'en prélever sur vos primes et votre abondement dès 3 000 euros

Dans la liste des dispositifs cités figure un nom qui mérite votre attention plus que les autres : le plan d'épargne retraite collectif, l'ancien Perco devenu Pereco. C'est par là qu'un salarié de cinquante-cinq ou soixante ans remplit sa retraite supplémentaire, et c'est ce plan que le seuil de 3 000 euros frapperait le plus fort.Les plafonds l'expliquent. L'entreprise qui abonde un plan peut ajouter jusqu'à trois fois ce que vous versez, dans une limite annuelle calculée sur le plafond de la Sécurité sociale, porté à 48 060 euros pour 2026 par l'arrêté du 22 décembre 2025. Sur un plan d'épargne entreprise, cette limite s'établit à. Sur un plan d'épargne retraite collectif, elle grimpe au double, soitPosez le seuil de 3 000 euros par-dessus ces deux plafonds et le résultat n'a rien de symétrique. Sur le plan d'épargne entreprise, 844,80 euros basculeraient dans la zone soumise à cotisations, soit 22 % du plafond. Sur le plan retraite, ce sont, soit, qui passeraient de l'autre côté de la barre. Ce rapport de un à près de trois est notre calcul, pas celui de Bercy, mais il repose sur des plafonds publiés.D'ailleurs, ce chiffre de 3 000 euros n'est pas neuf dans l'épargne salariale. C'est déjà, à l'euro près, la limite du versement que l'employeur peut effectuer de sa propre initiative sur un plan retraite collectif, sans que le salarié ait rien versé — 6 000 euros lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation volontaire existe.Une entreprise dont l'abondement retraite deviendrait plus coûteux au-delà de 3 000 euros aurait deux réponses : payer, ou ramener son abondement sous la barre. La seconde est gratuite et immédiate. Elle ne coûterait rien à personne, sauf au salarié de fin de carrière qui comptait dessus pour gonfler son plan avant de le liquider.