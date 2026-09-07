L'État avait exonéré l'épargne salariale de cotisations : pour le budget 2027, Bercy envisage d'en prélever sur vos primes et votre abondement dès 3 000 euros

Un salarié senior décroche l'affiche d'épargne salariale du panneau d'une usine - Illustration générée par IA
L'exonération qui gêne désormais Bercy
L'affaire tient en une contradiction. L'épargne salariale a été construite pour que les entreprises partagent leurs résultats sans alourdir le coût du travail. C'est exactement ce point qui la met en difficulté : l'exécutif estime que certains employeurs préfèrent verser une prime exonérée plutôt que d'augmenter les salaires, et que la Sécurité sociale y perd des recettes.
La piste a été révélée le 6 septembre par Les Echos. Elle consiste à soumettre à cotisations sociales une partie des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation et des abondements de l'employeur, au-delà d'un seuil de 3 000 euros par an. Sont visés les plans d'épargne entreprise, les plans interentreprises et les plans d'épargne retraite collectifs, pour un rendement espéré d'un milliard d'euros.
Rien n'est arrêté, et autant le dire. Bercy répète qu'aucune décision n'a été prise, l'entourage du ministre du travail rappelle que les arbitrages ne sont pas rendus, et la mesure ne figure dans aucun texte déposé. Nous en sommes au document de travail, celui où l'on chiffre des options avant de trancher.
La piste a été révélée le 6 septembre par Les Echos. Elle consiste à soumettre à cotisations sociales une partie des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation et des abondements de l'employeur, au-delà d'un seuil de 3 000 euros par an. Sont visés les plans d'épargne entreprise, les plans interentreprises et les plans d'épargne retraite collectifs, pour un rendement espéré d'un milliard d'euros.
Rien n'est arrêté, et autant le dire. Bercy répète qu'aucune décision n'a été prise, l'entourage du ministre du travail rappelle que les arbitrages ne sont pas rendus, et la mesure ne figure dans aucun texte déposé. Nous en sommes au document de travail, celui où l'on chiffre des options avant de trancher.
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Trois mille euros par dispositif, ou au total ?
Tout se joue sur un mot : ce seuil de 3 000 euros s'apprécie-t-il dispositif par dispositif, ou sur l'ensemble de ce que vous touchez dans l'année ? Les reprises les plus détaillées de la note appliquent le seuil dispositif par dispositif, et précisent qu'il ne s'agirait pas d'un plafond unique pour toute l'épargne salariale ; les dépêches les plus courtes écrivent « au-delà de 3 000 euros par an » sans trancher.
Les ordres de grandeur disent pourquoi la nuance compte. D'après la publication de la Dares du 10 juin 2026 sur l'épargne salariale en 2024, la participation a représenté 11,4 milliards d'euros pour 5,84 millions de bénéficiaires, soit 1 959 euros en moyenne. L'intéressement a pesé 11,9 milliards pour 5,58 millions de bénéficiaires, soit 2 130 euros. Les deux moyennes passent sous la barre des 3 000 euros.
Additionnez-les, et le paysage change. Un salarié qui touche les deux primes atteint 4 089 euros, abondement non compris. Sur les 27,2 milliards d'euros distribués au titre de 2024 à 9 millions de bénéficiaires, la moyenne par personne ressort à 3 022 euros, notre calcul à partir des chiffres de la Dares. Un seuil global couperait donc au ras de cette moyenne ; un seuil par dispositif ne toucherait qu'une minorité de salariés, ceux des grandes entreprises et des rémunérations élevées.
Les ordres de grandeur disent pourquoi la nuance compte. D'après la publication de la Dares du 10 juin 2026 sur l'épargne salariale en 2024, la participation a représenté 11,4 milliards d'euros pour 5,84 millions de bénéficiaires, soit 1 959 euros en moyenne. L'intéressement a pesé 11,9 milliards pour 5,58 millions de bénéficiaires, soit 2 130 euros. Les deux moyennes passent sous la barre des 3 000 euros.
Additionnez-les, et le paysage change. Un salarié qui touche les deux primes atteint 4 089 euros, abondement non compris. Sur les 27,2 milliards d'euros distribués au titre de 2024 à 9 millions de bénéficiaires, la moyenne par personne ressort à 3 022 euros, notre calcul à partir des chiffres de la Dares. Un seuil global couperait donc au ras de cette moyenne ; un seuil par dispositif ne toucherait qu'une minorité de salariés, ceux des grandes entreprises et des rémunérations élevées.
Votre plan retraite d'entreprise, le plus exposé
Dans la liste des dispositifs cités figure un nom qui mérite votre attention plus que les autres : le plan d'épargne retraite collectif, l'ancien Perco devenu Pereco. C'est par là qu'un salarié de cinquante-cinq ou soixante ans remplit sa retraite supplémentaire, et c'est ce plan que le seuil de 3 000 euros frapperait le plus fort.
Les plafonds l'expliquent. L'entreprise qui abonde un plan peut ajouter jusqu'à trois fois ce que vous versez, dans une limite annuelle calculée sur le plafond de la Sécurité sociale, porté à 48 060 euros pour 2026 par l'arrêté du 22 décembre 2025. Sur un plan d'épargne entreprise, cette limite s'établit à 3 844,80 euros. Sur un plan d'épargne retraite collectif, elle grimpe au double, soit 7 689,60 euros.
Posez le seuil de 3 000 euros par-dessus ces deux plafonds et le résultat n'a rien de symétrique. Sur le plan d'épargne entreprise, 844,80 euros basculeraient dans la zone soumise à cotisations, soit 22 % du plafond. Sur le plan retraite, ce sont 4 689,60 euros, soit 61 % du plafond, qui passeraient de l'autre côté de la barre. Ce rapport de un à près de trois est notre calcul, pas celui de Bercy, mais il repose sur des plafonds publiés.
D'ailleurs, ce chiffre de 3 000 euros n'est pas neuf dans l'épargne salariale. C'est déjà, à l'euro près, la limite du versement que l'employeur peut effectuer de sa propre initiative sur un plan retraite collectif, sans que le salarié ait rien versé — 6 000 euros lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation volontaire existe.
Une entreprise dont l'abondement retraite deviendrait plus coûteux au-delà de 3 000 euros aurait deux réponses : payer, ou ramener son abondement sous la barre. La seconde est gratuite et immédiate. Elle ne coûterait rien à personne, sauf au salarié de fin de carrière qui comptait dessus pour gonfler son plan avant de le liquider.
Les plafonds l'expliquent. L'entreprise qui abonde un plan peut ajouter jusqu'à trois fois ce que vous versez, dans une limite annuelle calculée sur le plafond de la Sécurité sociale, porté à 48 060 euros pour 2026 par l'arrêté du 22 décembre 2025. Sur un plan d'épargne entreprise, cette limite s'établit à 3 844,80 euros. Sur un plan d'épargne retraite collectif, elle grimpe au double, soit 7 689,60 euros.
Posez le seuil de 3 000 euros par-dessus ces deux plafonds et le résultat n'a rien de symétrique. Sur le plan d'épargne entreprise, 844,80 euros basculeraient dans la zone soumise à cotisations, soit 22 % du plafond. Sur le plan retraite, ce sont 4 689,60 euros, soit 61 % du plafond, qui passeraient de l'autre côté de la barre. Ce rapport de un à près de trois est notre calcul, pas celui de Bercy, mais il repose sur des plafonds publiés.
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Une entreprise dont l'abondement retraite deviendrait plus coûteux au-delà de 3 000 euros aurait deux réponses : payer, ou ramener son abondement sous la barre. La seconde est gratuite et immédiate. Elle ne coûterait rien à personne, sauf au salarié de fin de carrière qui comptait dessus pour gonfler son plan avant de le liquider.
Ce qui ne bouge pas sur vos avoirs déjà placés
Rien de tout cela ne s'applique aux sommes déjà versées sur vos plans : une prime placée en 2024 garde le régime en vigueur au moment de son versement.
Le calendrier de sortie ne bouge pas non plus, et il diffère selon le plan. Sur un plan d'épargne entreprise, les sommes restent indisponibles cinq ans. Sur un plan d'épargne retraite collectif, la fiche de Service Public consacrée au plan d'épargne retraite précise qu'elles sont bloquées jusqu'à l'obtention de votre pension, ou jusqu'à l'âge légal de départ.
Le calendrier de sortie ne bouge pas non plus, et il diffère selon le plan. Sur un plan d'épargne entreprise, les sommes restent indisponibles cinq ans. Sur un plan d'épargne retraite collectif, la fiche de Service Public consacrée au plan d'épargne retraite précise qu'elles sont bloquées jusqu'à l'obtention de votre pension, ou jusqu'à l'âge légal de départ.
Trois lignes de votre relevé, avant le 27 octobre
Sauf que l'attente n'est pas la seule option, et trois vérifications tiennent en une soirée. La première consiste à retrouver votre relevé annuel de situation : votre entreprise doit vous le remettre au moins une fois par an, avec l'estimation de votre épargne au 31 décembre précédent et le détail des versements.
La deuxième est une addition. Reprenez ce que vous avez perçu sur douze mois en séparant l'intéressement, la participation et l'abondement, puis regardez chaque total avant de les cumuler. Si aucune ligne n'atteint 3 000 euros mais que le cumul les dépasse, vous êtes dans la zone où les deux options étudiées ne donnent pas le même résultat.
La troisième concerne ceux qui partent bientôt. J'ai vu assez de dossiers bâclés dans les derniers mois de carrière pour insister : si votre départ tombe en 2027, demandez à votre service des ressources humaines quel abondement l'entreprise prévoit encore, et sur quel plan.
La deuxième est une addition. Reprenez ce que vous avez perçu sur douze mois en séparant l'intéressement, la participation et l'abondement, puis regardez chaque total avant de les cumuler. Si aucune ligne n'atteint 3 000 euros mais que le cumul les dépasse, vous êtes dans la zone où les deux options étudiées ne donnent pas le même résultat.
La troisième concerne ceux qui partent bientôt. J'ai vu assez de dossiers bâclés dans les derniers mois de carrière pour insister : si votre départ tombe en 2027, demandez à votre service des ressources humaines quel abondement l'entreprise prévoit encore, et sur quel plan.
Sur le même sujet :Le calendrier, lui, est déjà écrit. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale a réservé au budget de la Sécurité sociale sept jours de séance, du 20 au 26 octobre 2026, avant un vote solennel le 27 octobre. D'ici là, la mesure sera confirmée, amendée ou abandonnée, et la seule chose qui vous appartienne vraiment reste le contenu de votre relevé.
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