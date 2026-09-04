On croyait le notariat à l'abri : 500 offices forcés en deux ans, 35 millions d'euros détournés, et votre argent suit le RIB que le notaire vous envoie

Mais il existe un contrôle que vous pouvez faire seul, sans aucune compétence informatique, en dix secondes. Il tient à cinq chiffres. Comment le savoir sans être banquier ni juriste ?



L'argent que vous confiez à un notaire ne va pas sur le compte de son étude. L'article 15 du décret du 19 décembre 1945 sur le statut du notariat impose que les sommes détenues pour le compte de tiers soient déposées sur des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, par l'intermédiaire des comptables des finances publiques. Les sommes encore détenues au bout de trois mois basculent sur un second compte, dit de dépôts obligatoires, toujours à la Caisse des dépôts. Ce circuit date de l'après-guerre et il a parfaitement tenu : les pirates n'ont jamais atteint ces comptes, ils ont détourné l'argent avant qu'il n'y arrive.



La conséquence est très concrète. Le relevé d'identité bancaire d'une étude porte le code banque de la Caisse des dépôts, 40031, et le code international CDCGFRPPXXX. Sur le RIB que votre notaire vous a envoyé, la ligne « code banque » doit afficher 40031, cinq chiffres que l'IBAN reprend juste après sa clé. Un RIB au nom d'un notaire tiré sur une banque commerciale ordinaire n'est pas le compte sur lequel votre virement doit partir, et c'est précisément vers un compte de ce genre que l'argent détourné a filé.



Ce contrôle a une limite, et je préfère la dire tout de suite. Un faussaire peut recopier ces cinq chiffres dans un faux document : le test élimine le faux grossier, celui qui pointe vers un compte de banque classique, il ne certifie pas l'IBAN complet. Il vous fait gagner l'essentiel, c'est-à-dire le doute, et le doute suffit à faire décrocher un téléphone.

