On remplissait sa cuve de fioul pour 2 209 euros l'été dernier : au prix relevé par le ministère, le même camion ajoute 1 136 euros à votre facture

Un homme de 66 ans note le compteur du camion-citerne pendant la livraison de fioul - Illustration générée par IA
Le prix relevé vendredi par le ministère
Le chiffre officiel tombe chaque lundi et porte sur le prix du vendredi précédent. Ce n'est pas une offre repérée sur un comparateur, mais la moyenne nationale relevée par la direction générale de l'énergie et du climat, pour une livraison courante de 2 000 à 4 999 litres. Au 28 août, elle s'établit à 1 672 euros les 1 000 litres, toutes taxes comprises.
Un an plus tôt, à la même semaine d'août, le même relevé donnait 1 104 euros. L'écart atteint 568 euros pour mille litres. Et la bascule ne date pas de cet été : fin février, le fioul valait encore 1 225 euros les 1 000 litres, et il a gagné plus de 320 euros en une seule semaine début mars, au moment où le baril repartait sous l'effet des tensions au Moyen-Orient. Depuis, il n'est jamais redescendu à son niveau de l'hiver.
Un an plus tôt, à la même semaine d'août, le même relevé donnait 1 104 euros. L'écart atteint 568 euros pour mille litres. Et la bascule ne date pas de cet été : fin février, le fioul valait encore 1 225 euros les 1 000 litres, et il a gagné plus de 320 euros en une seule semaine début mars, au moment où le baril repartait sous l'effet des tensions au Moyen-Orient. Depuis, il n'est jamais redescendu à son niveau de l'hiver.
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1 136 euros de plus pour remplir votre cuve
Or un prix aux mille litres ne dit rien tant qu'on ne l'a pas ramené à une cuve réelle. Le format retenu par le ministère pour son relevé, la livraison de 2 000 à 4 999 litres, correspond justement à ce que consomme une maison ancienne pendant une saison de chauffe. C'est le camion qui s'arrête une fois dans l'année, pas le bidon d'appoint.
Appliquons donc ces prix à une cuve de 2 000 litres. À 1,6723 euro le litre, la livraison du 28 août revient à 3 345 euros. Au tarif du même vendredi d'août 2025, elle revenait à 2 209 euros. La différence est de 1 136 euros pour exactement la même quantité de fioul, livrée dans la même cuve. Ce calcul est le nôtre : il applique deux relevés officiels à un volume standard.
Et une partie de cette différence ne part pas chez le distributeur. La TVA sur le fioul domestique est de 20 % : elle représente 557 euros sur la livraison d'août 2026, contre 368 euros sur celle d'août 2025. L'État encaisse 189 euros de plus sur la même cuve, sans avoir rien décidé, par le seul effet d'un taux proportionnel appliqué à un prix qui monte. Et ces 1 136 euros ne se lissent pas sur douze mois comme une facture d'électricité : ils tombent en une fois, le jour de la livraison.
Appliquons donc ces prix à une cuve de 2 000 litres. À 1,6723 euro le litre, la livraison du 28 août revient à 3 345 euros. Au tarif du même vendredi d'août 2025, elle revenait à 2 209 euros. La différence est de 1 136 euros pour exactement la même quantité de fioul, livrée dans la même cuve. Ce calcul est le nôtre : il applique deux relevés officiels à un volume standard.
Et une partie de cette différence ne part pas chez le distributeur. La TVA sur le fioul domestique est de 20 % : elle représente 557 euros sur la livraison d'août 2026, contre 368 euros sur celle d'août 2025. L'État encaisse 189 euros de plus sur la même cuve, sans avoir rien décidé, par le seul effet d'un taux proportionnel appliqué à un prix qui monte. Et ces 1 136 euros ne se lissent pas sur douze mois comme une facture d'électricité : ils tombent en une fois, le jour de la livraison.
Qui se chauffe encore au fioul en France
Cette facture ne frappe pas au hasard. D'après l'étude que l'Insee a publiée le 13 janvier 2026 à partir du recensement, 2,6 millions de résidences principales se chauffaient encore au fioul en 2022, soit 8,5 % du parc, et elles sont massivement rurales : 16,7 % des logements en zone peu dense, contre 3,5 % dans les grandes villes.
Surtout, ces foyers ont un âge. Chez les ménages dont la personne la plus âgée a 75 ans ou plus, 16 % se chauffent au fioul, contre 7 % des autres. Et les usagers du fioul ont vieilli à mesure que les plus jeunes changeaient de chaudière : les 75 ans et plus en représentaient 20 % en 2006, ils en représentent 30 % en 2022. Ramené aux 2,6 millions de logements concernés, cela fait de l'ordre de 780 000 ménages de 75 ans et plus qui voient arriver ce camion chaque automne.
S'y ajoute l'état du bâti : 53 % de ces maisons sont classées E, F ou G au diagnostic de performance énergétique. L'Insee chiffre leurs dépenses d'énergie théoriques à 2 900 euros par an, contre 1 700 euros pour les autres ménages, et considère 46 % de leurs occupants en situation de vulnérabilité énergétique.
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Remplir maintenant ou attendre novembre
Personne ne sait dire si la commande de novembre coûtera plus ou moins cher que celle de septembre. Le Brent est repassé au-dessus de 90 dollars le baril fin août, et le marché tient à des décisions qui se prennent ailleurs. Je ne vous donnerai donc pas de pronostic. Une chose reste vérifiable : une cuve n'a pas à être remplie en une seule fois, et fractionner la livraison évite d'engager 3 000 euros sur un pari.
Ce que le chèque énergie paie dans votre cuve
Reprenons cette cuve de 2 000 litres. Le chèque énergie s'élève en moyenne à 153 euros, dans une fourchette de 48 à 277 euros selon le revenu fiscal et la composition du foyer. Au prix du 28 août, ces 153 euros achètent 91 litres de fioul : rapportés au surcoût de 1 136 euros constaté sur un an, ils en couvrent environ 13 %.
Il n'en reste pas moins la seule aide directe disponible cet automne, et une partie de ceux qui y ont droit ne l'ont pas reçue. Le ministère de l'Économie indique que 4,5 millions de chèques sont partis automatiquement entre le 1er et le 20 avril, mais l'identification repose désormais sur le croisement du point de livraison d'électricité et des données fiscales, et elle laisse du monde de côté. Le guichet de réclamation reste ouvert jusqu'au 31 décembre 2026.
D'ailleurs, un détail piège les foyers au fioul chaque année. Le paiement en ligne ne fonctionne que pour l'électricité et le gaz : pour une commande de fioul, Service-Public rappelle qu'il faut remettre le chèque papier au distributeur, au moment de la livraison ou du règlement. Un chèque oublié dans un tiroir jusqu'au printemps ne rattrape pas une cuve déjà payée.
Il n'en reste pas moins la seule aide directe disponible cet automne, et une partie de ceux qui y ont droit ne l'ont pas reçue. Le ministère de l'Économie indique que 4,5 millions de chèques sont partis automatiquement entre le 1er et le 20 avril, mais l'identification repose désormais sur le croisement du point de livraison d'électricité et des données fiscales, et elle laisse du monde de côté. Le guichet de réclamation reste ouvert jusqu'au 31 décembre 2026.
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Trois démarches avant votre prochaine commande
Trois gestes tiennent dans une matinée :
- Le premier consiste à vérifier votre éligibilité au chèque énergie sur le simulateur officiel, puis à déposer la demande avant le 31 décembre si aucun courrier n'est arrivé au printemps : il faut l'avis d'imposition et le numéro de point de livraison qui figure sur la facture d'électricité.
- Le deuxième regarde plus loin que cet hiver. Le guide des aides de l'Agence nationale de l'habitat prévoit, lorsqu'elle accompagne le remplacement de la chaudière, une prime de dépose de cuve à fioul de 1 200 euros pour les ménages aux ressources très modestes, 800 euros pour les modestes et 400 euros pour les revenus intermédiaires. L'installation d'un appareil neuf au fioul est interdite depuis le 1er juillet 2022, ce qui ne concerne pas celui qui tourne chez vous.
- Le troisième est le plus simple : l'entretien annuel de la chaudière est obligatoire, et un brûleur mal réglé consomme davantage. Nous savons tous que cette visite se repousse ; au prix actuel du litre, elle n'a jamais été aussi rentable.