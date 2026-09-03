On remplissait sa cuve de fioul pour 2 209 euros l'été dernier : au prix relevé par le ministère, le même camion ajoute 1 136 euros à votre facture

Or un prix aux mille litres ne dit rien tant qu'on ne l'a pas ramené à une cuve réelle. Le format retenu par le ministère pour son relevé, la livraison de 2 000 à 4 999 litres, correspond justement à ce que consomme une maison ancienne pendant une saison de chauffe. C'est le camion qui s'arrête une fois dans l'année, pas le bidon d'appoint.



Appliquons donc ces prix à une cuve de 2 000 litres. À 1,6723 euro le litre, la livraison du 28 août revient à 3 345 euros. Au tarif du même vendredi d'août 2025, elle revenait à 2 209 euros. La différence est de 1 136 euros pour exactement la même quantité de fioul, livrée dans la même cuve. Ce calcul est le nôtre : il applique deux relevés officiels à un volume standard.



Et une partie de cette différence ne part pas chez le distributeur. La TVA sur le fioul domestique est de 20 % : elle représente 557 euros sur la livraison d'août 2026, contre 368 euros sur celle d'août 2025. L'État encaisse 189 euros de plus sur la même cuve, sans avoir rien décidé, par le seul effet d'un taux proportionnel appliqué à un prix qui monte. Et ces 1 136 euros ne se lissent pas sur douze mois comme une facture d'électricité : ils tombent en une fois, le jour de la livraison.

