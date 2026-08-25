Le seuil avait été fixé à 12 679 euros : la taxe foncière 2026 de votre maison est effacée sous 12 793 euros de revenus, avis le 27 août

Pourquoi votre avis n'arrive pas jeudi
Tout le monde retient la même date, et elle ne concerne qu'une partie des propriétaires. Le 27 août, l'avis de taxe foncière 2026 apparaît dans l'espace particulier de ceux qui règlent en une fois. Les foyers mensualisés, eux, attendent le 19 septembre. Sur papier, les envois s'étalent du 24 août au 9 octobre.
Or ce décalage n'a rien d'une formalité. Il décide du moment où vous découvrez ce que votre maison coûte cette année, et de la marge qu'il vous reste une fois le montant connu.
La base, elle, a peu bougé. Les valeurs locatives qui servent au calcul ont été relevées de 0,8 % pour 2026, la plus faible depuis 2021, soit environ neuf euros sur la facture moyenne. Le taux voté par votre commune fait tout le reste.
Or ce décalage n'a rien d'une formalité. Il décide du moment où vous découvrez ce que votre maison coûte cette année, et de la marge qu'il vous reste une fois le montant connu.
La base, elle, a peu bougé. Les valeurs locatives qui servent au calcul ont été relevées de 0,8 % pour 2026, la plus faible depuis 2021, soit environ neuf euros sur la facture moyenne. Le taux voté par votre commune fait tout le reste.
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12 793 euros, le seuil qui efface l'impôt
Le seuil, lui, ne se discute pas. Pour la taxe foncière 2026, l'administration a publié le 30 juin ses limites de revenu fiscal de référence : 12 793 euros pour une part de quotient familial en métropole, majorés de 3 416 euros par demi-part. Un couple à deux parts reste donc exonéré jusqu'à 19 625 euros. Ces montants figurent au barème du Bulletin officiel des finances publiques, qui les rattache à l'article 1417 du CGI.
Attention au millésime, parce que c'est là que la confusion s'installe. Le revenu regardé est celui de 2025, celui qui figure sur l'avis d'impôt reçu cet été, et non celui de 2024. Les 12 679 euros que l'on croise encore un peu partout étaient le plafond de la taxe foncière 2025 : ils n'ouvrent plus aucun droit. Service-Public a remis le tableau complet en ligne le 24 août, part par part, jusqu'à trois parts fiscales.
Sous ce plafond, l'exonération totale de la résidence principale vise trois situations : plus de 75 ans au 1er janvier 2026, l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou l'allocation supplémentaire d'invalidité, et l'allocation aux adultes handicapés. Entre 65 et 74 ans, la même limite ouvre un dégrèvement de 100 euros, retiré d'office. Traduite en pension mensuelle, abattement de 10 % appliqué, elle correspond à environ 1 185 euros par mois pour une personne seule. Cette conversion est un calcul de notre part, purement indicatif.
Attention au millésime, parce que c'est là que la confusion s'installe. Le revenu regardé est celui de 2025, celui qui figure sur l'avis d'impôt reçu cet été, et non celui de 2024. Les 12 679 euros que l'on croise encore un peu partout étaient le plafond de la taxe foncière 2025 : ils n'ouvrent plus aucun droit. Service-Public a remis le tableau complet en ligne le 24 août, part par part, jusqu'à trois parts fiscales.
Sous ce plafond, l'exonération totale de la résidence principale vise trois situations : plus de 75 ans au 1er janvier 2026, l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou l'allocation supplémentaire d'invalidité, et l'allocation aux adultes handicapés. Entre 65 et 74 ans, la même limite ouvre un dégrèvement de 100 euros, retiré d'office. Traduite en pension mensuelle, abattement de 10 % appliqué, elle correspond à environ 1 185 euros par mois pour une personne seule. Cette conversion est un calcul de notre part, purement indicatif.
Votre pension a monté plus vite que ce plafond
Et c'est précisément là que la mécanique mord. Le plafond a été relevé de 12 679 à 12 793 euros, soit 114 euros de plus, un peu moins de 0,9 %, dans la même proportion que la première tranche de l'impôt sur le revenu. Les pensions de base, elles, ont gagné 2,2 % au 1er janvier 2025, la revalorisation qui a nourri le revenu de 2025, coefficient 1,022 fixé par la circulaire de la Cnav de décembre 2024. Deux textes, deux vitesses, un seul dossier pour encaisser l'écart.
Le calcul se refait en une ligne. Un retraité dont le revenu fiscal collait au plafond en 2024 se retrouve, cette revalorisation passée, autour de 12 958 euros pour 2025, soit 165 euros au-dessus de la limite de cette année. Tout revenu fiscal 2024 compris entre 12 518 et 12 679 euros bascule ainsi au-dessus du plafond 2026. Le rapprochement est le nôtre, tiré du barème et du coefficient de revalorisation : ni l'un ni l'autre ne le signale.
La sortie n'est en revanche pas la même selon l'avantage perdu. Celui qui était exonéré conserve son exonération les deux années suivantes, puis voit sa valeur locative abattue des deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième : le II de l'article 1391 du code général des impôts organise une descente sur quatre ans, dont la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est exclue. Le dégrèvement de 100 euros des 65-74 ans, lui, n'a pas cet amortisseur et tombe à rien d'une année sur l'autre. Une limite supérieure existe par ailleurs, 16 209 euros pour une part, que le barème réserve aux contribuables ayant bénéficié du maintien d'exonération de 2014.
Ce franchissement coûte cher, et le chiffre se pose sans difficulté. Un propriétaire particulier a acquitté 1 117 euros de taxe foncière en moyenne en 2025 d'après les statistiques de la DGFiP. Un euro de revenu fiscal de trop peut donc valoir, au terme de la descente et sur une facture moyenne, plus de mille euros par an, et c'est le premier point que je regarde sur un avis de fin août. Personne ne vous prévient en amont : l'avis est lui-même le courrier d'information.
Le calcul se refait en une ligne. Un retraité dont le revenu fiscal collait au plafond en 2024 se retrouve, cette revalorisation passée, autour de 12 958 euros pour 2025, soit 165 euros au-dessus de la limite de cette année. Tout revenu fiscal 2024 compris entre 12 518 et 12 679 euros bascule ainsi au-dessus du plafond 2026. Le rapprochement est le nôtre, tiré du barème et du coefficient de revalorisation : ni l'un ni l'autre ne le signale.
La sortie n'est en revanche pas la même selon l'avantage perdu. Celui qui était exonéré conserve son exonération les deux années suivantes, puis voit sa valeur locative abattue des deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième : le II de l'article 1391 du code général des impôts organise une descente sur quatre ans, dont la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est exclue. Le dégrèvement de 100 euros des 65-74 ans, lui, n'a pas cet amortisseur et tombe à rien d'une année sur l'autre. Une limite supérieure existe par ailleurs, 16 209 euros pour une part, que le barème réserve aux contribuables ayant bénéficié du maintien d'exonération de 2014.
Ce franchissement coûte cher, et le chiffre se pose sans difficulté. Un propriétaire particulier a acquitté 1 117 euros de taxe foncière en moyenne en 2025 d'après les statistiques de la DGFiP. Un euro de revenu fiscal de trop peut donc valoir, au terme de la descente et sur une facture moyenne, plus de mille euros par an, et c'est le premier point que je regarde sur un avis de fin août. Personne ne vous prévient en amont : l'avis est lui-même le courrier d'information.
Les mensualisés ne le verront qu'en septembre
Les mensualisés, eux, ne verront rien avant le 19 septembre. Chaque prélèvement du 15 vaut le dixième de l'impôt de l'année précédente, comme le précise l'administration fiscale dans sa notice sur le prélèvement mensuel. Un propriétaire qui bascule vers l'exonération cette année aura donc versé neuf mensualités d'un impôt qu'il ne doit plus. Le trop-perçu revient par virement sans démarche de votre part, mais après coup, et les ordures ménagères restent dues sur le même avis.
Ce que vous pouvez encore réclamer, et jusqu'à quand
Reste une porte, et elle ne s'ouvre pas toute seule. L'article 1391 B ter plafonne la taxe foncière de la résidence principale à la moitié de vos revenus, ordures ménagères exclues. Les limites 2026 viennent de paraître au même barème : 30 083 euros de revenu fiscal pour une part, 42 645 euros pour un couple à deux parts, à condition de ne pas relever de l'impôt sur la fortune immobilière.
Sauf que ce dégrèvement-là se réclame, contrairement à l'exonération des plus de 75 ans. Le formulaire 2041-DPTF-SD part à votre centre des finances publiques, et le délai court jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'avis, soit le 31 décembre 2027 pour la taxe foncière 2026. La même échéance vaut pour toute anomalie, un dégrèvement de 100 euros absent ou une exonération oubliée : la réclamation passe par la messagerie sécurisée de votre espace particulier, et elle ne dispense pas de payer.
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Payer, étaler, ou changer de mode
Le calendrier de paiement, lui, ne bouge pas : date limite au 15 octobre, repoussée au 20 octobre à minuit si vous réglez depuis le site ou l'application.
D'ailleurs, ceux que ce décalage de trois semaines agace peuvent en sortir, à condition de résilier d'abord leur mensualisation : le prélèvement à l'échéance s'ouvre ensuite jusqu'au 30 septembre. À l'inverse, la mensualisation se souscrit jusqu'au 15 décembre pour un premier prélèvement le 15 janvier 2027.
Reste à savoir ce qui vous coûte le moins cher : découvrir tard, ou payer d'un coup.
D'ailleurs, ceux que ce décalage de trois semaines agace peuvent en sortir, à condition de résilier d'abord leur mensualisation : le prélèvement à l'échéance s'ouvre ensuite jusqu'au 30 septembre. À l'inverse, la mensualisation se souscrit jusqu'au 15 décembre pour un premier prélèvement le 15 janvier 2027.
Reste à savoir ce qui vous coûte le moins cher : découvrir tard, ou payer d'un coup.