Le seuil avait été fixé à 12 679 euros : la taxe foncière 2026 de votre maison est effacée sous 12 793 euros de revenus, avis le 27 août

Et c'est précisément là que la mécanique mord. Le plafond a été relevé de 12 679 à 12 793 euros, soit 114 euros de plus, un peu moins de 0,9 %, dans la même proportion que la première tranche de l'impôt sur le revenu. Les pensions de base, elles, ont gagné 2,2 % au 1er janvier 2025, la revalorisation qui a nourri le revenu de 2025, coefficient 1,022 fixé par la circulaire de la Cnav de décembre 2024. Deux textes, deux vitesses, un seul dossier pour encaisser l'écart.



Le calcul se refait en une ligne. Un retraité dont le revenu fiscal collait au plafond en 2024 se retrouve, cette revalorisation passée, autour de 12 958 euros pour 2025, soit 165 euros au-dessus de la limite de cette année. Tout revenu fiscal 2024 compris entre 12 518 et 12 679 euros bascule ainsi au-dessus du plafond 2026. Le rapprochement est le nôtre, tiré du barème et du coefficient de revalorisation : ni l'un ni l'autre ne le signale.



La sortie n'est en revanche pas la même selon l'avantage perdu. Celui qui était exonéré conserve son exonération les deux années suivantes, puis voit sa valeur locative abattue des deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième : le II de l'article 1391 du code général des impôts organise une descente sur quatre ans, dont la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est exclue. Le dégrèvement de 100 euros des 65-74 ans, lui, n'a pas cet amortisseur et tombe à rien d'une année sur l'autre. Une limite supérieure existe par ailleurs, 16 209 euros pour une part, que le barème réserve aux contribuables ayant bénéficié du maintien d'exonération de 2014.



Ce franchissement coûte cher, et le chiffre se pose sans difficulté. Un propriétaire particulier a acquitté 1 117 euros de taxe foncière en moyenne en 2025 d'après les statistiques de la DGFiP. Un euro de revenu fiscal de trop peut donc valoir, au terme de la descente et sur une facture moyenne, plus de mille euros par an, et c'est le premier point que je regarde sur un avis de fin août. Personne ne vous prévient en amont : l'avis est lui-même le courrier d'information.

