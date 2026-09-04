On croit les frais de succession plafonnés à 857 euros : ce plafond vaut par banque, et votre compte et votre livret peuvent coûter le double

Ce plafond est double, et ses deux limites se cumulent. Les frais ne peuvent dépasser 1 % du total des soldes et des produits d'épargne du défunt, ni excéder 857 euros. Ce maximum, porté de 850 à 857 euros au 1er janvier 2026 par décret, est revalorisé chaque année sur l'inflation hors tabac mesurée par l'Insee. La Banque de France rappelle que cette règle de plafonnement est désormais la seule qui subsiste.



Or le texte ne parle jamais de l'héritage dans son ensemble. L'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier vise les frais prélevés par l'établissement teneur des comptes, c'est-à-dire par chaque banque, sur les seules sommes qu'elle détient. Le rapport du Sénat sur la proposition de loi l'écrivait déjà noir sur blanc : une limite de 1 % du montant total des sommes détenues par l'établissement. Une banque ne connaît pas le contenu des comptes ouverts chez sa concurrente, et elle ne calcule que sur les siens.



Ce détail change tout dès que l'épargne est éparpillée. Le maximum de 857 euros ne mord qu'au-delà de 85 700 euros d'avoirs dans un même établissement : en dessous de ce seuil, la règle des 1 % donne toujours un montant plus faible, selon notre calcul. Concrètement, 150 000 euros réunis dans une seule banque coûtent 857 euros de frais de succession à vos héritiers. Les mêmes 150 000 euros répartis à parts égales entre trois établissements leur en coûtent 1 500, soit 643 euros de plus, toujours selon notre calcul, parce qu'aucune des trois banques n'atteint le seuil qui déclenche le plafond.



D'ailleurs, cette dispersion est la règle plutôt que l'exception après cinquante ans. Un Livret A ouvert dans une caisse de province, un compte courant transféré au moment d'un déménagement, un plan d'épargne logement resté chez la banque du premier crédit immobilier : trois établissements, trois dossiers, trois factures. Aucune règle n'oblige votre conseiller à vous signaler que regrouper vos avoirs de votre vivant allégerait la facture de vos héritiers dès lors que le total dépasse 85 700 euros.