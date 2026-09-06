300 000 euros sur le compte, 1 000 euros de rente annoncés : au taux de 31,4 % appliqué depuis janvier, votre virement tombe à 686 euros par mois

Prenons le problème par l'autre bout. Pour toucher 1 000 euros nets chaque mois avec un placement à 4 % soumis au prélèvement forfaitaire, il faut produire 17 493 euros bruts dans l'année, donc disposer d'environ 437 000 euros. Selon notre calcul, la barre a bougé de 137 000 euros par rapport au chiffre rond dont tout le monde parle, et elle ne tient compte ni de l'inflation, ni des frais de gestion.



Trois vérifications valent le détour avant d'arbitrer quoi que ce soit. La date d'ouverture de votre contrat d'assurance vie, d'abord : passé huit ans, 4 600 euros de gains échappent chaque année à l'impôt sur le revenu pour une personne seule, 9 200 euros pour un couple, les prélèvements sociaux restant dus. Le taux applicable ensuite, 7,5 % pour la fraction des produits correspondant aux versements inférieurs à 150 000 euros, 12,8 % au-delà. Votre revenu fiscal de référence enfin, qui ouvre ou ferme la porte du LEP et se lit sur votre dernier avis d'imposition.



Un mot sur ce que ces moyennes ne racontent pas. Le fonds en euros garantit le capital, pas les SCPI ni les actions, dont la valeur peut reculer d'une année sur l'autre. Retirer une somme fixe pendant une baisse oblige à vendre des parts au plus bas, et ce mécanisme fait fondre un capital bien plus vite qu'un tableau de rendement ne le laisse imaginer.



Nous touchons là ce que les simulateurs ne disent jamais. Un capital ne devient une rente qu'après le passage de l'impôt, et la ligne de partage n'est plus celle de 2025 : elle sépare désormais les enveloppes restées à 17,2 % de celles qui sont passées à 18,6 %. Entre un contrat ouvert il y a dix ans et un compte-titres ouvert le mois dernier, la différence ne se joue pas sur le rendement affiché, mais sur la part que chacun laisse en route.