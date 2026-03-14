Argent et patrimoine

Ce placement à 2,5% que la plupart des retraités oublient de demander

Pendant que le Livret A stagne à 1,5%, un autre livret réglementé rapporte 2,5% net d'impôt. Pourtant, des millions de Français éligibles passent à côté sans le savoir.



Un placement rapporte 67% de plus que le Livret A — mais reste largement méconnu Les retraités aux revenus modestes sont particulièrement concernés Une condition de revenus que beaucoup ignorent les rend éligibles

Un écart de rendement qui se creuse Depuis le 1er février 2026, le Livret d'Épargne Populaire (LEP) affiche un taux de 2,5%, contre 1,5% pour le Livret A. Pour 10 000 € placés, cela représente 250 € de gains annuels nets d'impôt sur le LEP, contre 150 € sur le Livret A.



Pourtant, ce placement reste largement sous-utilisé. Selon les données de la Banque de France, des millions de Français éligibles n'ont pas ouvert de LEP, souvent par simple méconnaissance du produit ou des conditions d'accès.



Le taux du LEP bénéficie d'un « coup de pouce » gouvernemental : la formule de calcul réglementaire donnerait 1,9%, mais le gouverneur de la Banque de France a préconisé de fixer le taux à 2,5%, soit +0,6 point au-dessus de la formule, pour soutenir l'épargne populaire. Le taux précédent était de 2,7% (depuis le 1er août 2025). Ce nouveau taux est garanti jusqu'au 31 juillet 2026, date de la prochaine révision semestrielle.

Des conditions d'accès plus larges qu'on ne le croit

Solo Personne seule 💰 Plafond RFR 2024 (1 part) 23 028 € Couple Couple marié/pacsé 💰 Plafond RFR 2024 (2 parts) 35 329 €

Ces plafonds concernent le revenu fiscal de référence, pas le revenu net imposable. Pour un retraité vivant seul avec une pension de 1 600 € mensuels, le RFR se situe généralement autour de 19 000 €, soit bien en dessous du plafond.



Chaque membre d'un couple marié ou pacsé peut détenir son propre LEP, à condition que le RFR du foyer reste sous le plafond de 2 parts. Pas de condition de nationalité : seule la domiciliation fiscale en France compte. Le LEP n'est pas réservé aux très bas revenus. Pour 2026 (revenus fiscaux de référence 2024), les plafonds sont les suivants :Ces plafonds concernent le, pas le revenu net imposable. Pour un retraité vivant seul avec une pension de, le RFR se situe généralement autour de 19 000 €, soitChaque membre d'un couple marié ou pacsé peut détenir son propre LEP, à condition que le RFR du foyer reste sous le plafond de 2 parts. Pas de condition de nationalité : seule la domiciliation fiscale en France compte.

Qui devrait vérifier son éligibilité en priorité Plusieurs profils de seniors passent à côté du LEP sans le savoir :



Les retraités modestes : ceux qui perçoivent une pension entre 1 200 € et 1 800 € par mois, sans autres revenus importants, sont très souvent éligibles.



Les propriétaires sans loyers : posséder sa résidence principale n'empêche pas l'accès au LEP. Seuls les revenus locatifs (si significatifs) peuvent faire dépasser le plafond.



Les couples aux revenus moyens : un couple de retraités avec 2 500 € de pensions mensuelles combinées reste généralement sous le plafond de 2 parts.



Les veufs et veuves : après le décès du conjoint, le passage à 1 part fiscale peut rendre éligible au LEP, même si le foyer ne l'était pas auparavant.

Ce que rapporte concrètement un LEP à 2,5% 10 000 € (hors intérêts capitalisés). Avec un taux de 2,5%, les gains annuels sont de 250 € nets, entièrement exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Livret A 1,5% net 💶 Gains annuels sur 10 000 € 150 € nets LEP 2,5% net 💶 Gains annuels sur 10 000 € 250 € nets 📈 Différence vs Livret A +100 € par an

Sur 5 ans, cette différence représente 500 € de gains supplémentaires. Pour un retraité aux revenus modestes, ce n'est pas négligeable.



À titre de comparaison, les « super livrets » bancaires à taux promotionnels (4% à 5% bruts) sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 31,4% depuis le 1er janvier 2026, qui inclut à la fois l'impôt sur le revenu (12,8%) et les prélèvements sociaux (18,6%). Un taux affiché de 5% rapporte en réalité environ 3,43% nets après fiscalité — et uniquement pendant quelques mois avant de retomber à un taux de base souvent inférieur à 2%. Le plafond de dépôt sur le LEP est fixé à(hors intérêts capitalisés). Avec un taux de 2,5%, les gains annuels sont de, entièrement exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.Sur 5 ans, cette différence représente. Pour un retraité aux revenus modestes, ce n'est pas négligeable.À titre de comparaison, les « super livrets » bancaires à taux promotionnels (4% à 5% bruts) sont soumis audepuis le 1er janvier 2026, qui inclut à la fois l'impôt sur le revenu (12,8%) et les prélèvements sociaux (18,6%). Un taux affiché de 5% rapporte en réalité environaprès fiscalité — et uniquement pendant quelques mois avant de retomber à un taux de base souvent inférieur à 2%.

Comment ouvrir un LEP sans se déplacer 100% à distance, par envoi de documents numérisés. Aucun frais de tenue de compte, aucun frais d'ouverture ou de clôture.

Étape 1 Justifier ses revenus 📄 Document à fournir Avis d'imposition le plus récent (N-1 ou N-2) 📅 En 2026 Avis 2025 (revenus 2024) ou avis 2024 (revenus 2023) Étape 2 Attester l'unicité 📝 Attestation sur l'honneur Certifier ne pas détenir de LEP dans un autre établissement ⏱️ Vérification automatique Obligatoire pour les banques à partir de juillet 2027 Étape 3 Ouvrir le LEP 🏠 Justificatif de domicile fiscal Tout document prouvant la résidence fiscale en France 💶 Versement initial minimum 30 €



Si vous disposez déjà d'un Livret A plein (plafond : 22 950 €), vous pouvez transférer jusqu'à 10 000 € sur un LEP pour profiter du meilleur taux. Les fonds restent disponibles à tout moment, sans pénalité de retrait. L'ouverture d'un LEP se fait auprès de votre banque habituelle ou d'une banque en ligne proposant ce produit. La plupart permettent l'ouverture, par envoi de documents numérisés. Aucun frais de tenue de compte, aucun frais d'ouverture ou de clôture.Si vous disposez déjà d'un Livret A plein (plafond :), vous pouvez transférer jusqu'à 10 000 € sur un LEP pour profiter du meilleur taux. Les fonds restent disponibles à tout moment, sans pénalité de retrait.

La condition que beaucoup ignorent Le LEP n'est pas un placement « à vie ». Si vos revenus dépassent le plafond deux années consécutives, le LEP est obligatoirement clôturé au plus tard le 30 avril de la deuxième année.



Exemple : vous ouvrez un LEP en 2026 (RFR 2024 sous le plafond). En 2027, votre RFR 2025 dépasse le plafond. Pas de problème immédiat. Mais si en 2028, votre RFR 2026 dépasse encore le plafond, le LEP sera clôturé au plus tard le 30 avril 2029.



Cette règle vise à réserver le LEP aux personnes durablement modestes. Mais elle crée aussi une zone d'incertitude pour les retraités dont les revenus fluctuent légèrement d'une année à l'autre (vente d'un bien, prime exceptionnelle, etc.).



Autre point méconnu : détenir deux livrets réglementés identiques est interdit. Si vous avez déjà un LEP ouvert ailleurs, vous ne pouvez pas en ouvrir un second. La vérification automatique par les banques devrait limiter les erreurs à partir de 2027.

Ce qu'il faut retenir

Le LEP rapporte 2,5% net, contre 1,5% pour le Livret A (taux au 1er février 2026) Les plafonds de revenus 2026 : 23 028 € pour une personne seule, 35 329 € pour un couple (RFR 2024) 10 000 € maximum de dépôt, gains annuels de 250 € nets entièrement exonérés d'impôt Ouverture sans frais auprès de votre banque, avec avis d'imposition N-2 et attestation sur l'honneur Clôture obligatoire si vos revenus dépassent le plafond 2 années consécutives

Sources :

- service-public.gouv.fr, Taux et plafonds des livrets réglementés, février 2026

- Banque de France, Communiqué sur le taux du LEP, janvier 2026

Pour aller plus loin :



- Livret A : le taux baisse à 1,5% le 1er février, ce que vous allez perdre sur votre épargne

- Compte Épargne Logement : la baisse à 1% au 1er février que personne ne voit venir