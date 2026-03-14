Ce placement à 2,5% que la plupart des retraités oublient de demander

- Un placement rapporte 67% de plus que le Livret A — mais reste largement méconnu
- Les retraités aux revenus modestes sont particulièrement concernés
- Une condition de revenus que beaucoup ignorent les rend éligibles
Un écart de rendement qui se creuse
Depuis le 1er février 2026, le Livret d'Épargne Populaire (LEP) affiche un taux de 2,5%, contre 1,5% pour le Livret A. Pour 10 000 € placés, cela représente 250 € de gains annuels nets d'impôt sur le LEP, contre 150 € sur le Livret A.
Pourtant, ce placement reste largement sous-utilisé. Selon les données de la Banque de France, des millions de Français éligibles n'ont pas ouvert de LEP, souvent par simple méconnaissance du produit ou des conditions d'accès.
Le taux du LEP bénéficie d'un « coup de pouce » gouvernemental : la formule de calcul réglementaire donnerait 1,9%, mais le gouverneur de la Banque de France a préconisé de fixer le taux à 2,5%, soit +0,6 point au-dessus de la formule, pour soutenir l'épargne populaire. Le taux précédent était de 2,7% (depuis le 1er août 2025). Ce nouveau taux est garanti jusqu'au 31 juillet 2026, date de la prochaine révision semestrielle.
Pourtant, ce placement reste largement sous-utilisé. Selon les données de la Banque de France, des millions de Français éligibles n'ont pas ouvert de LEP, souvent par simple méconnaissance du produit ou des conditions d'accès.
Le taux du LEP bénéficie d'un « coup de pouce » gouvernemental : la formule de calcul réglementaire donnerait 1,9%, mais le gouverneur de la Banque de France a préconisé de fixer le taux à 2,5%, soit +0,6 point au-dessus de la formule, pour soutenir l'épargne populaire. Le taux précédent était de 2,7% (depuis le 1er août 2025). Ce nouveau taux est garanti jusqu'au 31 juillet 2026, date de la prochaine révision semestrielle.
Des conditions d'accès plus larges qu'on ne le croit
Le LEP n'est pas réservé aux très bas revenus. Pour 2026 (revenus fiscaux de référence 2024), les plafonds sont les suivants :
Ces plafonds concernent le revenu fiscal de référence, pas le revenu net imposable. Pour un retraité vivant seul avec une pension de 1 600 € mensuels, le RFR se situe généralement autour de 19 000 €, soit bien en dessous du plafond.
Chaque membre d'un couple marié ou pacsé peut détenir son propre LEP, à condition que le RFR du foyer reste sous le plafond de 2 parts. Pas de condition de nationalité : seule la domiciliation fiscale en France compte.
Solo Personne seule
Plafond RFR 2024 (1 part)
23 028 €
Couple Couple marié/pacsé
Plafond RFR 2024 (2 parts)
35 329 €
Ces plafonds concernent le revenu fiscal de référence, pas le revenu net imposable. Pour un retraité vivant seul avec une pension de 1 600 € mensuels, le RFR se situe généralement autour de 19 000 €, soit bien en dessous du plafond.
Chaque membre d'un couple marié ou pacsé peut détenir son propre LEP, à condition que le RFR du foyer reste sous le plafond de 2 parts. Pas de condition de nationalité : seule la domiciliation fiscale en France compte.
Qui devrait vérifier son éligibilité en priorité
Plusieurs profils de seniors passent à côté du LEP sans le savoir :
Les retraités modestes : ceux qui perçoivent une pension entre 1 200 € et 1 800 € par mois, sans autres revenus importants, sont très souvent éligibles.
Les propriétaires sans loyers : posséder sa résidence principale n'empêche pas l'accès au LEP. Seuls les revenus locatifs (si significatifs) peuvent faire dépasser le plafond.
Les couples aux revenus moyens : un couple de retraités avec 2 500 € de pensions mensuelles combinées reste généralement sous le plafond de 2 parts.
Les veufs et veuves : après le décès du conjoint, le passage à 1 part fiscale peut rendre éligible au LEP, même si le foyer ne l'était pas auparavant.
Les retraités modestes : ceux qui perçoivent une pension entre 1 200 € et 1 800 € par mois, sans autres revenus importants, sont très souvent éligibles.
Les propriétaires sans loyers : posséder sa résidence principale n'empêche pas l'accès au LEP. Seuls les revenus locatifs (si significatifs) peuvent faire dépasser le plafond.
Les couples aux revenus moyens : un couple de retraités avec 2 500 € de pensions mensuelles combinées reste généralement sous le plafond de 2 parts.
Les veufs et veuves : après le décès du conjoint, le passage à 1 part fiscale peut rendre éligible au LEP, même si le foyer ne l'était pas auparavant.
Ce que rapporte concrètement un LEP à 2,5%
Le plafond de dépôt sur le LEP est fixé à 10 000 € (hors intérêts capitalisés). Avec un taux de 2,5%, les gains annuels sont de 250 € nets, entièrement exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Sur 5 ans, cette différence représente 500 € de gains supplémentaires. Pour un retraité aux revenus modestes, ce n'est pas négligeable.
À titre de comparaison, les « super livrets » bancaires à taux promotionnels (4% à 5% bruts) sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 31,4% depuis le 1er janvier 2026, qui inclut à la fois l'impôt sur le revenu (12,8%) et les prélèvements sociaux (18,6%). Un taux affiché de 5% rapporte en réalité environ 3,43% nets après fiscalité — et uniquement pendant quelques mois avant de retomber à un taux de base souvent inférieur à 2%.
Livret A 1,5% net
Gains annuels sur 10 000 €
150 € nets
LEP 2,5% net
Gains annuels sur 10 000 €
250 € nets
Différence vs Livret A
+100 € par an
Sur 5 ans, cette différence représente 500 € de gains supplémentaires. Pour un retraité aux revenus modestes, ce n'est pas négligeable.
À titre de comparaison, les « super livrets » bancaires à taux promotionnels (4% à 5% bruts) sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 31,4% depuis le 1er janvier 2026, qui inclut à la fois l'impôt sur le revenu (12,8%) et les prélèvements sociaux (18,6%). Un taux affiché de 5% rapporte en réalité environ 3,43% nets après fiscalité — et uniquement pendant quelques mois avant de retomber à un taux de base souvent inférieur à 2%.
Comment ouvrir un LEP sans se déplacer
L'ouverture d'un LEP se fait auprès de votre banque habituelle ou d'une banque en ligne proposant ce produit. La plupart permettent l'ouverture 100% à distance, par envoi de documents numérisés. Aucun frais de tenue de compte, aucun frais d'ouverture ou de clôture.
Si vous disposez déjà d'un Livret A plein (plafond : 22 950 €), vous pouvez transférer jusqu'à 10 000 € sur un LEP pour profiter du meilleur taux. Les fonds restent disponibles à tout moment, sans pénalité de retrait.
Étape 1 Justifier ses revenus
Document à fournir
Avis d'imposition le plus récent (N-1 ou N-2)
En 2026
Avis 2025 (revenus 2024) ou avis 2024 (revenus 2023)
Étape 2 Attester l'unicité
Attestation sur l'honneur
Certifier ne pas détenir de LEP dans un autre établissement
Vérification automatique
Obligatoire pour les banques à partir de juillet 2027
Étape 3 Ouvrir le LEP
Justificatif de domicile fiscal
Tout document prouvant la résidence fiscale en France
Versement initial minimum
30 €
Si vous disposez déjà d'un Livret A plein (plafond : 22 950 €), vous pouvez transférer jusqu'à 10 000 € sur un LEP pour profiter du meilleur taux. Les fonds restent disponibles à tout moment, sans pénalité de retrait.
La condition que beaucoup ignorent
Le LEP n'est pas un placement « à vie ». Si vos revenus dépassent le plafond deux années consécutives, le LEP est obligatoirement clôturé au plus tard le 30 avril de la deuxième année.
Exemple : vous ouvrez un LEP en 2026 (RFR 2024 sous le plafond). En 2027, votre RFR 2025 dépasse le plafond. Pas de problème immédiat. Mais si en 2028, votre RFR 2026 dépasse encore le plafond, le LEP sera clôturé au plus tard le 30 avril 2029.
Cette règle vise à réserver le LEP aux personnes durablement modestes. Mais elle crée aussi une zone d'incertitude pour les retraités dont les revenus fluctuent légèrement d'une année à l'autre (vente d'un bien, prime exceptionnelle, etc.).
Autre point méconnu : détenir deux livrets réglementés identiques est interdit. Si vous avez déjà un LEP ouvert ailleurs, vous ne pouvez pas en ouvrir un second. La vérification automatique par les banques devrait limiter les erreurs à partir de 2027.
Exemple : vous ouvrez un LEP en 2026 (RFR 2024 sous le plafond). En 2027, votre RFR 2025 dépasse le plafond. Pas de problème immédiat. Mais si en 2028, votre RFR 2026 dépasse encore le plafond, le LEP sera clôturé au plus tard le 30 avril 2029.
Cette règle vise à réserver le LEP aux personnes durablement modestes. Mais elle crée aussi une zone d'incertitude pour les retraités dont les revenus fluctuent légèrement d'une année à l'autre (vente d'un bien, prime exceptionnelle, etc.).
Autre point méconnu : détenir deux livrets réglementés identiques est interdit. Si vous avez déjà un LEP ouvert ailleurs, vous ne pouvez pas en ouvrir un second. La vérification automatique par les banques devrait limiter les erreurs à partir de 2027.
Ce qu'il faut retenir
- Le LEP rapporte 2,5% net, contre 1,5% pour le Livret A (taux au 1er février 2026)
- Les plafonds de revenus 2026 : 23 028 € pour une personne seule, 35 329 € pour un couple (RFR 2024)
- 10 000 € maximum de dépôt, gains annuels de 250 € nets entièrement exonérés d'impôt
- Ouverture sans frais auprès de votre banque, avec avis d'imposition N-2 et attestation sur l'honneur
- Clôture obligatoire si vos revenus dépassent le plafond 2 années consécutives
Sources :
- service-public.gouv.fr, Taux et plafonds des livrets réglementés, février 2026
- Banque de France, Communiqué sur le taux du LEP, janvier 2026
- service-public.gouv.fr, Taux et plafonds des livrets réglementés, février 2026
- Banque de France, Communiqué sur le taux du LEP, janvier 2026