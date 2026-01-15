Argent et patrimoine Livret A : le taux baisse à 1,5% le 1er février, ce que vous allez perdre sur votre épargne C'est officiel. Le ministre de l'Économie Roland Lescure a annoncé ce jeudi 15 janvier la baisse du taux du Livret A de 1,7% à 1,5% à partir du 1er février 2026. Pour les 57 millions de détenteurs, cette nouvelle baisse représente une perte de 46 euros par an sur un livret au plafond de 22 950 €.

La décision officielle annoncée ce jeudi 15 janvier



Cette décision intervient dans un contexte de forte baisse de l'inflation. Selon l'Insee, la hausse des prix hors tabac s'est établie à 0,8% en décembre 2025. "Le Livret A est un support d'épargne privilégié pour les Français. Avec ce nouveau taux supérieur à l'inflation, le pouvoir d'achat des ménages est préservé", a déclaré le ministre dans



Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), indexé sur le même taux, subit également cette baisse. Le LEP (Livret d'épargne populaire) passe quant à lui de 2,7% à 2,5%. Le ministre de l'Économie Roland Lescure a officialisé ce jeudi 15 janvier 2026 la nouvelle rémunération du Livret A. Le taux passe de 1,7% à 1,5% à compter du 1er février 2026, suivant la recommandation de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France.Cette décision intervient dans un contexte de forte baisse de l'inflation. Selon l'Insee, la hausse des prix hors tabac s'est établie à 0,8% en décembre 2025. "Le Livret A est un support d'épargne privilégié pour les Français. Avec ce nouveau taux supérieur à l'inflation, le pouvoir d'achat des ménages est préservé", a déclaré le ministre dans un communiqué officiel Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), indexé sur le même taux, subit également cette baisse. Le LEP (Livret d'épargne populaire) passe quant à lui de 2,7% à 2,5%.

Un "coup de pouce" de la Banque de France pour limiter la baisse La formule de calcul officielle aurait dû conduire le Livret A à un taux de 1,4%. Cette formule prend en compte deux paramètres : l'inflation hors tabac du second semestre 2025 (0,88% en moyenne) et le taux interbancaire €STR (1,93% en moyenne).



Mais la Banque de France a décidé d'arrondir ce résultat à 1,5%. "Pour protéger encore mieux le pouvoir d'achat du Livret A, nous proposons de limiter la baisse au taux arrondi de 1,5%, soit près de deux fois l'inflation", a expliqué François Villeroy de Galhau dans son communiqué officiel.



Ce "coup de pouce" de 0,1 point contraste avec la période d'août 2023 à janvier 2025, durant laquelle le taux du Livret A était resté volontairement inférieur au résultat de la formule, au détriment des épargnants.



Le taux du Livret A n'avait pas été aussi bas depuis février 2022, lorsqu'il s'établissait à 1%.

Ce que vous allez concrètement perdre sur votre épargne 57 millions de Français qui détiennent un Livret A, cette baisse de 0,2 point (de 1,7% à 1,5%) a un impact direct sur les intérêts perçus.



Si votre Livret A atteint le plafond réglementaire de 22 950 € :

À 1,7% : vous touchiez environ 390 € d'intérêts par an

: vous touchiez environ d'intérêts par an À 1,5% : vous ne percevrez plus que 344 €

: vous ne percevrez plus que Perte annuelle : 46 €



Pour un Livret A contenant 7 482 € (le montant moyen selon la Banque de France), la perte d'intérêts atteint 15 € sur une année complète.



Cette baisse touche particulièrement les épargnants les plus prudents, ceux qui privilégient la sécurité totale à la performance. En un an, le Livret A aura perdu 0,9 point de rendement, passant de 2,4% en février 2025 à 1,5% en février 2026.



Le Livret A reste néanmoins le placement préféré des Français avec un encours total de 425 milliards d'euros, mais son attractivité s'érode face à d'autres supports d'épargne. Pour lesde Français qui détiennent un Livret A, cette baisse de(de 1,7% à 1,5%) a un impact direct sur les intérêts perçus.Si votre Livret A atteint le plafond réglementaire dePour un Livret A contenant(le montant moyen selon la Banque de France), la perte d'intérêts atteintsur une année complète.Cette baisse touche particulièrement les épargnants les plus prudents, ceux qui privilégient la sécurité totale à la performance. En un an, le Livret A aura perdude rendement, passant deen février 2025 àen février 2026.Le Livret A reste néanmoins le placement préféré des Français avec un encours total de, mais son attractivité s'érode face à d'autres supports d'épargne.

Le LEP reste le placement le plus avantageux pour les revenus modestes



"Les conditions d'éligibilité pour la détention de ce livret en font le véritable support de l'épargne populaire", souligne François Villeroy de Galhau. Le gouverneur a accordé un "coup de pouce" de 0,6 point au LEP pour maintenir son attractivité.



Les efforts pour promouvoir le LEP portent leurs fruits : 12 millions de LEP sont ouverts aujourd'hui, contre 8,3 millions fin 2022. Mais 31 millions de Français y sont éligibles. Si vous n'avez pas encore vérifié votre éligibilité, vous pouvez le faire sur le site



Les plafonds de ressources pour le LEP sont revalorisés chaque année. Pour 2026, ils s'établissent en fonction du revenu fiscal de référence 2024 (consultable sur votre avis d'impôt). Le plafond de versement du LEP reste fixé à 10 000 € (hors intérêts capitalisés).



À noter également : le PEL (Plan d'épargne logement) fait exception. Pour les plans ouverts à partir du 1er janvier 2026, le taux brut grimpe à 2%, une hausse à contre-courant qui vise à encourager les projets immobiliers. Le Livret d'épargne populaire (LEP) conserve un avantage significatif. Son taux passe de 2,7% à 2,5%, soit 1 point de plus que le Livret A. Sans l'intervention de la Banque de France, la formule de calcul l'aurait fait descendre à 1,9%."Les conditions d'éligibilité pour la détention de ce livret en font le véritable support de l'épargne populaire", souligne François Villeroy de Galhau. Le gouverneur a accordé un "coup de pouce" de 0,6 point au LEP pour maintenir son attractivité.Les efforts pour promouvoir le LEP portent leurs fruits : 12 millions de LEP sont ouverts aujourd'hui, contre 8,3 millions fin 2022. Mais 31 millions de Français y sont éligibles. Si vous n'avez pas encore vérifié votre éligibilité, vous pouvez le faire sur le site Service-public.fr Les plafonds de ressources pour le LEP sont revalorisés chaque année. Pour 2026, ils s'établissent en fonction du revenu fiscal de référence 2024 (consultable sur votre avis d'impôt). Le plafond de versement du LEP reste fixé à 10 000 € (hors intérêts capitalisés).À noter également : le PEL (Plan d'épargne logement) fait exception. Pour les plans ouverts à partir du 1er janvier 2026, le taux brut grimpe à 2%, une hausse à contre-courant qui vise à encourager les projets immobiliers.

Sources :

- Banque de France, communiqué de presse, 15 janvier 2026

- Ministère de l'Économie, communiqué de presse, 15 janvier 2026

- Insee, inflation décembre 2025, 15 janvier 2026

- Service-public.fr, Livret A et LEP, janvier 2026

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 15/01/2026 à 07:00



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