Argent et patrimoine Compte Épargne Logement : la baisse à 1% au 1er février que personne ne voit venir Toute l'attention se porte sur le Livret A. Pourtant, le Compte Épargne Logement (CEL) va lui aussi perdre du terrain dès dimanche 1er février 2026. Une mauvaise nouvelle pour les épargnants qui voient leur rendement fondre.

Le taux du CEL passe sous la barre de 1,25% 1% brut à compter du dimanche 1er février 2026. Jusqu'à présent fixé à 1,25% depuis août 2025, le taux du CEL suit mécaniquement celui du Livret A, dont il représente les deux tiers, arrondis au quart de point le plus proche.

Avant Jusqu'au 31/01 📊 Taux brut 1,25% 💶 Rendement CEL plein (15 300 €) 191,25 € brut/an Après Dès le 01/02 📊 Taux brut 1% 📉 Rendement CEL plein (15 300 €) 153 € brut/an (-38,25 €)

Cette baisse intervient dans un contexte de reflux de l'inflation. Avec un indice des prix à la consommation désormais proche de 1%, les taux des livrets réglementés s'ajustent mécaniquement à la baisse. C'est officiel : le Compte Épargne Logement (CEL) voit son taux de rémunération baisser àà compter du. Jusqu'à présent fixé à 1,25% depuis août 2025, le taux du CEL suit mécaniquement celui du Livret A, dont il représente les deux tiers, arrondis au quart de point le plus proche.Cette baisse intervient dans un contexte de reflux de l'inflation. Avec un indice des prix à la consommation désormais proche de 1%, les taux des livrets réglementés s'ajustent mécaniquement à la baisse.

Le CEL, grand oublié de l'actualité épargne Alors que le Livret A capte toute l'attention médiatique avec son passage à 1,50% au 1er février, le CEL reste dans l'ombre. Ce produit d'épargne réglementé, dont le plafond est fixé à 15 300 €, est pourtant détenu par des millions de Français, souvent en complément d'un Plan Épargne Logement (PEL).



Contrairement au Livret A, le CEL n'est pas exonéré d'impôts pour les comptes ouverts depuis 2018. Les intérêts sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30%, ce qui ramène le rendement net à seulement 0,70%. Pour les CEL ouverts avant 2018, seuls les prélèvements sociaux de 17,2% s'appliquent, soit un rendement net de 0,83%.



Point positif toutefois : le CEL n'est pas concerné par l'augmentation de la CSG entrée en vigueur au 1er janvier 2026. La contribution sociale généralisée reste à 9,2% pour ce produit d'épargne logement.

L'impact concret sur votre épargne 15 300 € sur son CEL, la baisse du taux se traduit par une perte de 38,25 € brut par an. Une fois la fiscalité appliquée, le manque à gagner reste sensible.

CEL avant 2018 PS 17,2% 💶 Rendement net annuel 126,68 € (au lieu de 158,35 €) 📉 Perte nette -31,67 €/an CEL depuis 2018 Flat tax 30% 💶 Rendement net annuel 107,10 € (au lieu de 133,88 €) 📉 Perte nette -26,78 €/an

Face à cette érosion du rendement, de nombreux épargnants s'interrogent sur l'intérêt de conserver leur CEL. Le produit reste néanmoins utile pour ceux qui souhaitent obtenir un prêt épargne logement : après 18 mois d'épargne, il permet d'emprunter jusqu'à 23 000 € à un taux préférentiel de 2,50% à partir du 1er février (taux du CEL + 1,5%). Pour un épargnant ayant atteint le plafond desur son CEL, la baisse du taux se traduit par une perte de. Une fois la fiscalité appliquée, le manque à gagner reste sensible.Face à cette érosion du rendement, de nombreux épargnants s'interrogent sur l'intérêt de conserver leur CEL. Le produit reste néanmoins utile pour ceux qui souhaitent obtenir un prêt épargne logement : après 18 mois d'épargne, il permet d'emprunter jusqu'àà un taux préférentiel de 2,50% à partir du 1er février (taux du CEL + 1,5%).

Ce qu'il faut retenir pour votre CEL 300 €. C'est un avantage par rapport au PEL, qui impose des versements réguliers et ne permet aucun retrait sans clôture.



Si vous détenez un CEL, plusieurs options s'offrent à vous :

Conserver votre CEL si vous avez un projet immobilier à moyen terme (le prêt associé peut compléter un financement classique)

Profiter de la disponibilité de l'épargne pour la réorienter vers un Livret A ou un LEP si vous y êtes éligible

Cumuler CEL et PEL dans le même établissement pour maximiser vos droits à prêt (jusqu'à 92 000 €)



Pour plus d'informations sur le fonctionnement du CEL, consultez Le CEL reste un produit d'épargne disponible : vous pouvez effectuer des retraits à tout moment, à condition de conserver un solde minimum de. C'est un avantage par rapport au PEL, qui impose des versements réguliers et ne permet aucun retrait sans clôture.Si vous détenez un CEL, plusieurs options s'offrent à vous :Pour plus d'informations sur le fonctionnement du CEL, consultez le guide complet des Clés de la Banque

Sources

- Les clés de la banque (Fédération bancaire française), 15 janvier 2026

- Banque de France, Rapport sur l'épargne réglementée 2024

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 19/01/2026 à 07:10 | mis à jour le 17/01/2026 à 17:51



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