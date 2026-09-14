Matignon propose 6 % sur les donations en 2027 : d'ici au 31 décembre, 100 000 euros vont sans droits au logement neuf de vos petits-enfants

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Revenons à la condition d'âge, parce que c'est elle qui décide de tout. Le don familial de sommes d'argent, celui dont le plafond passerait de 31 865 à 50 000 euros, est réservé aux donateurs deau jour du versement. Service Public le rappelle sans ambiguïté. Le plan de Matignon relève le montant, il ne touche pas à cette borne.Autrement dit, si vous avez 81, 84 ou 87 ans, la mesure vedette du week-end ne vous concerne pas. Elle concerne vos enfants, qui pourront en faire profiter les leurs. Vous, vous restez sur l'abattement de droit commun : 100 000 euros par enfant, 31 865 euros par petit-enfant, renouvelables tous les quinze ans. C'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas ce qui a été annoncé samedi, et la confusion entre les deux coûtera cher à ceux qui la feront.Prenons le cas d'une grand-mère de 82 ans qui veut verser 100 000 euros à un petit-fils majeur pour l'achat d'un appartement neuf. Si elle verse avant le 31 décembre, elle ne paie rien, et le paragraphe suivant explique pourquoi. Si elle attend 2027 et que le taux de 6 % est voté, l'abattement grand-parent absorbe 31 865 euros, il reste 68 135 euros taxables, et 6 % de cette somme font. Ce chiffre est notre calcul : il applique le taux annoncé à l'abattement en vigueur.Quatre mille euros pour trois mois et demi de patience, sur une opération identique. Je l'écris franchement : c'est le genre d'arbitrage qui se tranche un dimanche soir en famille, pas dans un hémicycle. Et il se tranche maintenant, parce que la fenêtre qui rend le versement gratuit ne rouvrira pas.