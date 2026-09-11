Budget 2027 : Bercy étudie deux économies sur les retraites, votre abattement de 10 % ou l'indexation de votre pension

Les deux mesures ne frappent pas les mêmes portefeuilles. Une désindexation vous prive d'une hausse : si les prix montent de 2 % et que votre pension ne bouge pas, vous perdez chaque mois l'équivalent de 2 % de pouvoir d'achat. La suppression de l'abattement ne touche pas le montant versé : elle gonfle votre revenu imposable, donc votre impôt, d'une somme qui dépend de votre tranche.



La Commission des comptes de la Sécurité sociale table sur une revalorisation de 1,6 % au 1er janvier 2027 si la formule habituelle s'applique : c'est ce qu'un gel ferait perdre. En face, la fin de l'abattement coûte 10 % de la pension multipliés par le taux d'imposition, soit 1,1 % dans la tranche à 11 %, mais 3 % dans celle à 30 %.



Le croisement des deux courbes se situe plus bas qu'on ne l'imagine. Pour un retraité seul, selon notre calcul, tant que la pension reste sous 2 530 € par mois, c'est la désindexation qui coûte le plus cher : à 2 000 € de pension, elle représente 384 € sur l'année, contre 264 € de hausse d'impôt dans l'autre scénario. Au-dessus, le rapport s'inverse, parce que l'entrée dans la tranche à 30 % double la facture fiscale : à 3 000 € par mois, la perte d'indexation coûte 576 € quand la fin de l'abattement en coûte 1 080. Pour un couple dont les pensions se cumulent, la bascule se situe vers 5 150 € mensuels à deux.





Ce calcul part du barème d'imposition en vigueur et d'une indexation de 1,6 %, dans l'hypothèse d'un gel total et d'une suppression sèche. Une sous-indexation partielle réduirait la perte du premier scénario, et le taux définitif ne sera connu qu'en fin d'année. L'ordre de grandeur, lui, tient : sous 2 500 € de pension, le gel fait plus mal ; au-dessus de 3 000 €, c'est la fiscalité.



D'ailleurs, l'abattement ne joue pas que sur l'impôt. Il abaisse votre revenu fiscal de référence, la clé d'entrée des exonérations de taxe foncière, du taux de CSG appliqué à votre pension et de plusieurs aides locales. Le supprimer ferait monter des milliers de foyers d'un cran sur ces barèmes, sans qu'aucune ligne ne l'annonce.

