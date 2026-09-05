L'Agirc-Arrco avait gelé les retraites du privé en octobre 2025 : avec 91 milliards en réserve, la CFDT réclame une hausse de votre pension

L'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2023 pilote le régime jusqu'au 31 décembre 2026, et il laisse peu de place à l'improvisation. La valeur du point y suit, chaque 1er novembre, les prix à la consommation hors tabac estimés pour l'année en cours, diminués d'un. Le conseil d'administration dispose ensuite d'une marge de manœuvre de 0,4 point, dans les deux sens : il peut annuler la minoration et coller à l'inflation, il peut aussi la doubler et descendre à l'inflation moins 0,8 point. Au-dessus de l'inflation, le texte lui ferme la porte, comme il lui interdit de faire progresser les pensions plus vite que les salaires.Traduisons cette mécanique en euros. Dans sa note de conjoncture de juin, l'Insee prévoit 2 % d'inflation hors tabac pour 2026, prévision qu'il révisera à la mi-septembre et qui servira de base à la discussion. La fourchette ouverte au conseil va donc de 1,2 % à 2 %, et le point médian, celui qu'obtient l'application littérale de la formule, se situe à 1,6 %.En rapportant les 101 milliards versés chaque année aux 14 millions de retraités du privé, nous obtenons une complémentaire moyenne de 601 euros bruts par mois. La hausse de novembre vaudrait alors, et les 0,8 point qui séparent les deux bornes pèsent 4,81 euros mensuels, soit environ 57,70 euros sur une année pleine. Cette moyenne est une estimation de la rédaction, calculée sur un montant non arrondi : votre pension dépend de vos points, et l'écart autour de ces 601 euros est large.Pour le régime, ces mêmes 0,8 point représentent environ 800 millions d'euros par an, selon notre calcul rapporté aux 101 milliards versés, à comparer aux 91,2 milliards de réserves : l'écart entre les deux bornes coûte, la première année, moins d'un pour cent du magot. D'ailleurs, la difficulté est ailleurs. Une revalorisation ne se paie pas une fois, elle s'inscrit dans la pension et se répète jusqu'au dernier versement, ce que les employeurs appellent le coût cumulé sur quinze ans.Quant à l'indexation « au-delà de l'inflation » évoquée par la CFDT, elle ne peut pas sortir de la réunion d'octobre : l'accord en vigueur ne le permet pas.