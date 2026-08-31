Farandou appelle les seniors à l'effort sur les retraites : les deux seuils déjà votés, 1 200 puis 2 000 euros, comptaient votre pension sans celle de votre conjoint

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Désindexation des retraites : le seuil ne portait pas que sur vos pensions de base, la loi de 2020 y ajoutait votre complémentaire

Un seuil de ce genre a déjà existé, deux fois, et les deux fois il portait un numéro d'article. Le premier date de l'article 9 de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale du 8 août 2014, qui a gelé pour un an la revalorisation des retraites de base. En étaient exclus les assurés dont le total des pensions ne dépassait paspar mois au 30 septembre 2014, avec un coefficient réduit de moitié entre 1 200 et 1 205 euros. Le Conseil constitutionnel l'a validé le 6 août 2014, en reprenant les mots du texte : le total des pensions perçues par le même assuré.Le second est l'article 81 de la loi de financement pour 2020, promulguée le 24 décembre 2019. En dessous dede pensions mensuelles, la retraite de base suivait l'inflation, soit 1 %. Au-dessus de 2 014 euros, elle n'était revalorisée que de 0,3 %, et une circulaire de la Cnav du 30 janvier 2020 détaille les trois taux intermédiaires prévus entre ces deux bornes pour amortir la marche.Ces montants additionnaient toutes vos pensions, base et complémentaire. Mais ils s'arrêtaient là, et cette limite change tout pour un couple. Interrogé en 2019 sur l'inégalité que la méthode créait entre ménages, le gouvernement a répondu au Journal officiel du 12 novembre que le seuil était applicable à chaque retraité pris individuellement. Il ajoutait que la revalorisation, à la différence de la contribution sociale généralisée, porte sur un droit contributif qui n'est pas conjugalisé. La DREES le confirme dans ses panoramas annuels : la ligne se lisait sur la pension tous régimes d'une personne, pas sur les ressources d'un foyer.Prenez un couple qui touche 1 900 euros chacun, soit 3 800 euros par mois à deux. Aucun des deux ne franchit la ligne des 2 000 euros, et les deux pensions montent normalement. À 1,6 %, cela représente 60,80 euros de plus par mois pour le ménage, soit. Votre voisine qui vit seule avec 2 100 euros, elle, dépasse la ligne de 100 euros. Pension gelée, elle ne touche rien, quand la hausse lui aurait rapporté 403,20 euros sur la même année. Le calcul reste le nôtre, il vaut ce que vaut son hypothèse d'inflation, mais il donne l'ordre de grandeur : le foyer le mieux doté des deux encaisse la revalorisation, l'autre la perd.