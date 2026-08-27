Les retraites aisées n'ont pas de seuil légal mais vos pensions en ont déjà un : vers 2 600 euros, le fisc bascule votre CSG au taux fort

Un dernier écart fausse la conversation : votre pension n'est pas votre niveau de vie. Les statisticiens appellent ainsi le revenu du ménage entier, patrimoine compris, divisé par le nombre de personnes qui en vivent.



D'après les données de la DREES tirées de l'enquête de l'Insee sur les revenus fiscaux et sociaux, le niveau de vie médian des retraités s'établissait à 2 030 euros par mois en 2022, soit celui de l'ensemble de la population. Les 10 % les plus favorisés dépassaient 3 530 euros, un chiffre sans rapport avec un montant de pension : il inclut les revenus du conjoint, les loyers perçus et les placements. Ces seuls revenus du patrimoine pèsent près de 30 % des ressources du cinquième le plus aisé, auxquels s'ajoutent près de 28 % de revenus d'activité.



Le logement creuse l'écart : sept ménages de retraités sur dix sont propriétaires, contre 57 % de l'ensemble de la population, et un propriétaire sans loyer vit mieux qu'un locataire à pension égale. Un seuil calé sur la seule pension ignore cela : il rangera parmi les aisés un locataire à 3 100 euros et laissera tranquille un propriétaire à 2 800 euros.



En attendant que Bercy écrive un chiffre, celui qui vous concerne se trouve déjà sur votre avis d'imposition, à la ligne du revenu fiscal de référence : c'est lui que les caisses reçoivent de l'administration fiscale, lui qui fixe votre taux de CSG, et lui qui servira de base si le gouvernement retient un critère fiscal.