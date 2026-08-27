Les retraites aisées n'ont pas de seuil légal mais vos pensions en ont déjà un : vers 2 600 euros, le fisc bascule votre CSG au taux fort

Un retraité saisit son revenu fiscal de référence dans un simulateur de CSG - Illustration générée par IA
Un mot répété partout, aucun seuil écrit nulle part
L'expression revient partout depuis la mi-aout, et personne n'a écrit le chiffre qui va avec.
Le 13 août, dans un entretien à Libération, le ministre de l'Économie Roland Lescure a estimé que la contribution des retraités aisés « mérite d'être posée », sous la forme par exemple d'une revalorisation plus faible de leurs pensions, les plus modestes étant préservés. Entre les deux, rien : ni montant, ni méthode, ni date. Les arbitrages tomberont avant la présentation du budget, fin septembre.
Le 13 août, dans un entretien à Libération, le ministre de l'Économie Roland Lescure a estimé que la contribution des retraités aisés « mérite d'être posée », sous la forme par exemple d'une revalorisation plus faible de leurs pensions, les plus modestes étant préservés. Entre les deux, rien : ni montant, ni méthode, ni date. Les arbitrages tomberont avant la présentation du budget, fin septembre.
La Newsletter SeniorActu
Chaque vendredi
Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail.
Le seuil que votre avis d'impôt applique déjà
Pourtant un seuil existe déjà, et qu'il s'applique tous les mois sur votre relevé de pension. Il ne s'appelle pas « seuil des retraités aisés », il s'appelle taux normal de CSG.
La contribution sociale généralisée, ce prélèvement retenu sur votre pension avant versement, comporte quatre étages : exonération, 3,8 %, 6,6 % et 8,3 %. Comme le précise Service Public dans sa fiche sur les prélèvements sociaux, une personne seule y bascule quand son revenu fiscal de référence dépasse 26 472 euros pour 2024. Avec la CRDS et la contribution pour l'autonomie, le prélèvement total atteint alors 9,1 % de la pension.
Reste à traduire ce chiffre fiscal en montant de pension, ce qu'aucune caisse ne fait à votre place.
Le revenu fiscal de référence n'est pas votre pension : c'est votre pension imposable, diminuée de la part de CSG déductible, puis réduite de l'abattement de 10 %. En remontant le calcul dans l'autre sens, pour une personne seule qui ne touche qu'une retraite, on arrive à une pension brute d'environ 2 600 euros par mois. C'est là, et pas à 3 000 euros, que l'administration place le retraité capable de payer plein tarif.
L'écart tient en quatre cents euros et il change la population concernée du tout au tout. Un ancien cadre à 2 700 euros de pension n'entre dans aucun scénario gouvernemental de gel, mais il paie la CSG au taux fort depuis des années. D'ailleurs ce passage-là ne se lisse pas : l'atténuation prévue en cas de hausse de revenus ne protège que ceux qui viennent du taux réduit de 3,8 %. Entre le taux médian et le taux normal, la marche se franchit d'un coup, en janvier.
La contribution sociale généralisée, ce prélèvement retenu sur votre pension avant versement, comporte quatre étages : exonération, 3,8 %, 6,6 % et 8,3 %. Comme le précise Service Public dans sa fiche sur les prélèvements sociaux, une personne seule y bascule quand son revenu fiscal de référence dépasse 26 472 euros pour 2024. Avec la CRDS et la contribution pour l'autonomie, le prélèvement total atteint alors 9,1 % de la pension.
Reste à traduire ce chiffre fiscal en montant de pension, ce qu'aucune caisse ne fait à votre place.
Le revenu fiscal de référence n'est pas votre pension : c'est votre pension imposable, diminuée de la part de CSG déductible, puis réduite de l'abattement de 10 %. En remontant le calcul dans l'autre sens, pour une personne seule qui ne touche qu'une retraite, on arrive à une pension brute d'environ 2 600 euros par mois. C'est là, et pas à 3 000 euros, que l'administration place le retraité capable de payer plein tarif.
L'écart tient en quatre cents euros et il change la population concernée du tout au tout. Un ancien cadre à 2 700 euros de pension n'entre dans aucun scénario gouvernemental de gel, mais il paie la CSG au taux fort depuis des années. D'ailleurs ce passage-là ne se lisse pas : l'atténuation prévue en cas de hausse de revenus ne protège que ceux qui viennent du taux réduit de 3,8 %. Entre le taux médian et le taux normal, la marche se franchit d'un coup, en janvier.
Un homme sur sept, une femme sur trente-trois
Mais qui se trouve réellement au-dessus de la barre dont on parle depuis le 13 août ?
Le panorama Les retraités et les retraites publié par la DREES donne la réponse la plus précise disponible : fin 2020, 8 % des retraités résidant en France percevaient plus de 3 000 euros bruts par mois. Le service statistique des ministères sociaux ajoute une ligne que les débats reprennent rarement : la proportion monte à 14 % chez les hommes et tombe à 3 % chez les femmes. Un gel toucherait donc un retraité sur sept, et une retraitée sur trente-trois.
Or ce comptage date de cinq ans, et les pensions ont bougé depuis.
En cumulant les revalorisations légales des retraites de base depuis fin 2020, de la hausse exceptionnelle de juillet 2022 aux 0,9 % de janvier dernier, on dépasse 15 %. Une pension de 2 600 euros à l'époque en vaut 3 000 en 2026. La barre des 3 000 euros ne vise donc plus les mêmes retraités qu'en 2020, et elle en attrapera de nouveaux chaque janvier tant qu'elle restera fixée en euros.
Le panorama Les retraités et les retraites publié par la DREES donne la réponse la plus précise disponible : fin 2020, 8 % des retraités résidant en France percevaient plus de 3 000 euros bruts par mois. Le service statistique des ministères sociaux ajoute une ligne que les débats reprennent rarement : la proportion monte à 14 % chez les hommes et tombe à 3 % chez les femmes. Un gel toucherait donc un retraité sur sept, et une retraitée sur trente-trois.
Or ce comptage date de cinq ans, et les pensions ont bougé depuis.
En cumulant les revalorisations légales des retraites de base depuis fin 2020, de la hausse exceptionnelle de juillet 2022 aux 0,9 % de janvier dernier, on dépasse 15 %. Une pension de 2 600 euros à l'époque en vaut 3 000 en 2026. La barre des 3 000 euros ne vise donc plus les mêmes retraités qu'en 2020, et elle en attrapera de nouveaux chaque janvier tant qu'elle restera fixée en euros.
Ce qu'une année de gel coûterait à votre pension
Reste que le mot « gel » ne dit rien tant qu'on ne l'a pas posé sur une feuille de pension.
Prenons une retraite de 3 000 euros bruts et une inflation de 2 %, ordre de grandeur des débats budgétaires. Une revalorisation normale ajouterait 60 euros par mois, que le gel supprime, soit 720 euros sur l'année. Le montant paraît supportable, sa mécanique l'est moins : l'écart n'est jamais rattrapé. La pension repart l'année suivante d'un socle plus bas, et les hausses futures s'appliquent à ce socle amputé. Cinq ans plus tard, la perte cumulée dépasse 3 600 euros et elle continue de courir. Le Comité de suivi des retraites, dans son avis du 9 juillet, recommande d'ailleurs deux points de sous-indexation entre 2027 et 2030.
Deuxième zone d'ombre : le seuil porterait-il sur le brut ou sur le net ? La distinction n'a rien d'académique. Sur 3 000 euros bruts, les prélèvements sociaux au taux plein retirent 273 euros, et la pension nette de prélèvements sociaux tombe à 2 727 euros, avant impôt. Un retraité à 2 900 euros nets se croit sous la barre alors qu'il est au-dessus en brut. Aucun scénario public ne tranche ce point, qui déplace pourtant des centaines de milliers de dossiers.
Troisième inconnue, la plus brutale : un seuil en couperet crée une injustice immédiate. Une pension de 2 990 euros revalorisée de 2 % monte à 3 050 euros, pendant que celle de 3 000 euros reste immobile. Le second, plus riche en janvier, devient plus pauvre en février. Un amendement du budget précédent proposait de ne geler que la fraction dépassant le seuil, pour éviter ce décrochage.
Prenons une retraite de 3 000 euros bruts et une inflation de 2 %, ordre de grandeur des débats budgétaires. Une revalorisation normale ajouterait 60 euros par mois, que le gel supprime, soit 720 euros sur l'année. Le montant paraît supportable, sa mécanique l'est moins : l'écart n'est jamais rattrapé. La pension repart l'année suivante d'un socle plus bas, et les hausses futures s'appliquent à ce socle amputé. Cinq ans plus tard, la perte cumulée dépasse 3 600 euros et elle continue de courir. Le Comité de suivi des retraites, dans son avis du 9 juillet, recommande d'ailleurs deux points de sous-indexation entre 2027 et 2030.
Deuxième zone d'ombre : le seuil porterait-il sur le brut ou sur le net ? La distinction n'a rien d'académique. Sur 3 000 euros bruts, les prélèvements sociaux au taux plein retirent 273 euros, et la pension nette de prélèvements sociaux tombe à 2 727 euros, avant impôt. Un retraité à 2 900 euros nets se croit sous la barre alors qu'il est au-dessus en brut. Aucun scénario public ne tranche ce point, qui déplace pourtant des centaines de milliers de dossiers.
Troisième inconnue, la plus brutale : un seuil en couperet crée une injustice immédiate. Une pension de 2 990 euros revalorisée de 2 % monte à 3 050 euros, pendant que celle de 3 000 euros reste immobile. Le second, plus riche en janvier, devient plus pauvre en février. Un amendement du budget précédent proposait de ne geler que la fraction dépassant le seuil, pour éviter ce décrochage.
Pourquoi votre pension ne dit pas votre niveau de vie
Un dernier écart fausse la conversation : votre pension n'est pas votre niveau de vie. Les statisticiens appellent ainsi le revenu du ménage entier, patrimoine compris, divisé par le nombre de personnes qui en vivent.
D'après les données de la DREES tirées de l'enquête de l'Insee sur les revenus fiscaux et sociaux, le niveau de vie médian des retraités s'établissait à 2 030 euros par mois en 2022, soit celui de l'ensemble de la population. Les 10 % les plus favorisés dépassaient 3 530 euros, un chiffre sans rapport avec un montant de pension : il inclut les revenus du conjoint, les loyers perçus et les placements. Ces seuls revenus du patrimoine pèsent près de 30 % des ressources du cinquième le plus aisé, auxquels s'ajoutent près de 28 % de revenus d'activité.
Le logement creuse l'écart : sept ménages de retraités sur dix sont propriétaires, contre 57 % de l'ensemble de la population, et un propriétaire sans loyer vit mieux qu'un locataire à pension égale. Un seuil calé sur la seule pension ignore cela : il rangera parmi les aisés un locataire à 3 100 euros et laissera tranquille un propriétaire à 2 800 euros.
En attendant que Bercy écrive un chiffre, celui qui vous concerne se trouve déjà sur votre avis d'imposition, à la ligne du revenu fiscal de référence : c'est lui que les caisses reçoivent de l'administration fiscale, lui qui fixe votre taux de CSG, et lui qui servira de base si le gouvernement retient un critère fiscal.
D'après les données de la DREES tirées de l'enquête de l'Insee sur les revenus fiscaux et sociaux, le niveau de vie médian des retraités s'établissait à 2 030 euros par mois en 2022, soit celui de l'ensemble de la population. Les 10 % les plus favorisés dépassaient 3 530 euros, un chiffre sans rapport avec un montant de pension : il inclut les revenus du conjoint, les loyers perçus et les placements. Ces seuls revenus du patrimoine pèsent près de 30 % des ressources du cinquième le plus aisé, auxquels s'ajoutent près de 28 % de revenus d'activité.
Le logement creuse l'écart : sept ménages de retraités sur dix sont propriétaires, contre 57 % de l'ensemble de la population, et un propriétaire sans loyer vit mieux qu'un locataire à pension égale. Un seuil calé sur la seule pension ignore cela : il rangera parmi les aisés un locataire à 3 100 euros et laissera tranquille un propriétaire à 2 800 euros.
En attendant que Bercy écrive un chiffre, celui qui vous concerne se trouve déjà sur votre avis d'imposition, à la ligne du revenu fiscal de référence : c'est lui que les caisses reçoivent de l'administration fiscale, lui qui fixe votre taux de CSG, et lui qui servira de base si le gouvernement retient un critère fiscal.