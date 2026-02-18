Retraite

Retraité du privé, votre pension a baissé en janvier : la ligne de votre avis d'impôt qui explique tout

Par Fabrice Crozier | Publié le 18/02/2026 à 17:15 | mis à jour le 05/03/2026 à 18:00

Depuis janvier, des millions de retraités du privé ont vu leur pension nette baisser sans avoir reçu la moindre explication. La ligne qui a changé sur leur relevé tient en trois lettres — CSG — et le montant dépend d'un seul chiffre sur leur avis d'impôt.



Ce qu'il faut retenir

En 2026, le taux de CSG sur les pensions Agirc-Arrco est mis à jour dès janvier (et non plus en mars), grâce à une transmission directe des données fiscales Les seuils de CSG n'ont augmenté que de 1,8 %, alors que les pensions avaient grimpé de 5,3 % en 2024 : des millions de retraités changent de tranche Le passage du taux réduit (3,8 %) au taux médian (6,6 %) représente environ 46 € de moins par mois pour une pension de 1 500 € brut, soit environ 555 € par an Un mécanisme de lissage protège les retraités qui franchissent pour la première fois le seuil du taux réduit (3,8 %) : le taux supérieur ne s'applique que si le dépassement se confirme deux années de suite. Ce lissage vaut quel que soit le taux d'arrivée (6,6 % ou 8,3 %) et quel que soit le taux de départ (exonération ou taux réduit). Il ne s'applique pas au passage du taux médian au taux normal Votre avis d'imposition 2025 (revenus 2024) et le simulateur de l'Assurance retraite permettent de vérifier votre situation en quelques minutes



Pourquoi votre pension Agirc-Arrco a pu baisser en janvier

Chaque année, les caisses de retraite ajustent le montant des prélèvements sociaux sur les pensions. La Contribution Sociale Généralisée (CSG), le principal prélèvement, dépend de votre Revenu Fiscal de Référence (RFR) — le chiffre qui figure sur votre avis d'impôt. En 2026, c'est votre RFR de 2024 qui sert de base.



Or, en 2024, toutes les pensions de retraite ont été revalorisées de 5,3 %. Cette hausse a mécaniquement fait grimper le RFR de millions de foyers. Dans le même temps, les seuils de CSG n'ont progressé que de 1,8 %. Résultat : de nombreux retraités franchissent un palier sans avoir réellement gagné en pouvoir d'achat.



👉 Nouveauté 2026 : contrairement aux années précédentes, l'Agirc-Arrco reçoit désormais les données fiscales directement de l'administration (la DGFiP), et non plus par l'intermédiaire de la CNAV. Ce changement permet d'appliquer le nouveau taux de CSG dès le mois de janvier pour la majorité des retraités, au lieu de mars comme c'était le cas auparavant. Certains retraités ont donc déjà constaté un changement sur leur virement de janvier.

Quels sont les seuils à vérifier sur votre avis d'impôt



Voici le barème applicable en 2026 :

0 % Exonération totale 👤 Personne seule (1 part) RFR inférieur ou égal à 13 048 € 👥 Couple (2 parts) RFR inférieur ou égal à 20 016 € 3,8 % Taux réduit 👤 Personne seule (1 part) RFR de 13 049 à 17 057 € 👥 Couple (2 parts) RFR de 20 017 à 26 166 € 6,6 % Taux médian 👤 Personne seule (1 part) RFR de 17 058 à 26 471 € 👥 Couple (2 parts) RFR de 26 167 à 40 603 € 8,3 % Taux normal 👤 Personne seule (1 part) RFR supérieur à 26 471 € 👥 Couple (2 parts) RFR supérieur à 40 603 €

À la CSG s'ajoutent deux autres prélèvements : la CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) à 0,5 %, et la CASA (contribution pour l'autonomie) à 0,3 % — cette dernière n'étant due que si vous êtes au taux médian ou normal de CSG. Au total, les prélèvements sociaux représentent 4,3 % au taux réduit, 7,4 % au taux médian et 9,1 % au taux normal. Votre taux de CSG dépend de deux éléments : votre RFR 2024 (figurant sur l'avis d'imposition reçu à l'été 2025) et votre nombre de parts fiscales.Voici le barème applicable en 2026 :À la CSG s'ajoutent deux autres prélèvements : la CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) à 0,5 %, et la CASA (contribution pour l'autonomie) à 0,3 % — cette dernière n'étant due que si vous êtes au taux médian ou normal de CSG. Au total, les prélèvements sociaux représententau taux réduit,au taux médian etau taux normal.

Le mécanisme de lissage : une protection partielle



En revanche, ce lissage ne fonctionne pas pour le passage du taux médian (6,6 %) au taux normal (8,3 %). Dans ce cas, le changement est immédiat. La CFDT Retraités milite pour que ce dispositif soit étendu à tous les franchissements de palier, mais ce n'est pas le cas à ce jour.

0 % → 3,8 % Exonération vers taux réduit 📉 Perte mensuelle sur 1 500 € brut Environ 64 € / mois ⚠️ Lissage Non — changement immédiat 3,8 % → 6,6 % Taux réduit vers taux médian 📉 Perte mensuelle sur 1 500 € brut Environ 46 € / mois (555 € / an) ✅ Lissage Oui — maintien 1 an si premier dépassement du seuil 3,8 % 6,6 % → 8,3 % Taux médian vers taux normal 📉 Perte mensuelle sur 1 500 € brut Environ 25 € / mois ⚠️ Lissage Non — changement immédiat Si votre RFR dépasse pour la première fois le seuil haut du taux réduit (3,8 %), vous bénéficiez d'un maintien de votre ancien taux pendant un an. Peu importe que vous veniez de l'exonération ou du taux réduit, et peu importe que le dépassement vous conduise vers le taux médian (6,6 %) ou directement vers le taux normal (8,3 %) : c'est le franchissement du seuil du taux réduit qui déclenche la protection. La hausse ne s'applique que si le dépassement se confirme deux années de suite.En revanche, ce lissage ne fonctionne pas pour le passage du taux médian (6,6 %) au taux normal (8,3 %). Dans ce cas, le changement est immédiat. La CFDT Retraités milite pour que ce dispositif soit étendu à tous les franchissements de palier, mais ce n'est pas le cas à ce jour.

Comment vérifier si votre pension a été impactée



1. Retrouvez votre RFR 2024. Il figure sur votre avis d'imposition reçu à l'été 2025. Comparez-le aux seuils du barème ci-dessus en tenant compte de votre nombre de parts fiscales. Un écart de quelques euros peut suffire à vous faire basculer dans la tranche supérieure.



2. Consultez votre espace personnel Agirc-Arrco. Rendez-vous sur



3. Utilisez le simulateur officiel. L'Assurance retraite met à disposition



Si votre taux a changé et que c'est la première fois que votre RFR dépasse le seuil du taux réduit (3,8 %), pensez à demander le bénéfice du lissage auprès de votre caisse. Vous pouvez vous appuyer sur la Pour savoir si votre pension va changer, trois vérifications suffisent :Il figure sur votre avis d'imposition reçu à l'été 2025. Comparez-le aux seuils du barème ci-dessus en tenant compte de votre nombre de parts fiscales. Un écart de quelques euros peut suffire à vous faire basculer dans la tranche supérieure.Rendez-vous sur le site de l'Agirc-Arrco pour vérifier le taux actuellement appliqué sur votre pension. Comparez avec votre relevé de janvier : s'il a déjà changé, vous êtes fixé.L'Assurance retraite met à disposition un simulateur de taux de CSG . En entrant votre lieu de résidence, votre nombre de parts fiscales et votre RFR, vous obtenez votre taux indicatif pour 2026.Si votre taux a changé et que c'est la première fois que votre RFR dépasse le seuil du taux réduit (3,8 %), pensez à demander le bénéfice du lissage auprès de votre caisse. Vous pouvez vous appuyer sur la fiche pratique de Service-public.gouv.fr qui détaille les conditions du dispositif. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter directement votre caisse de retraite complémentaire pour obtenir une simulation personnalisée.

Correction — 27 février 2026

La version initiale de cet article, publiée le 18 février 2026, indiquait à tort qu'une régularisation des prélèvements sociaux interviendrait sur le virement Agirc-Arrco de mars 2026, avec un rattrapage portant sur janvier et février. Or, depuis 2026, l'Agirc-Arrco reçoit les données fiscales directement de la DGFiP (et non plus via la CNAV), ce qui lui permet d'appliquer les nouveaux taux de CSG dès le mois de janvier. Il n'y a donc pas de régularisation en mars pour la grande majorité des retraités. L'article a été corrigé en conséquence. Nous remercions l'Agirc-Arrco de nous avoir signalé cette erreur.



Sources :

- Agirc-Arrco, Hausse ou baisse des prélèvements sociaux sur votre retraite en 2026, janvier 2026

- L'Assurance retraite, Prélèvements sociaux en 2026 : augmentation des seuils, janvier 2026

- CFDT Retraités, Exonération de la CSG en 2026 pour les retraités, décembre 2025

- Service-public.gouv.fr, CSG et CRDS sur les revenus de remplacement, 2026

Pour aller plus loin :



- Retraite Agirc-Arrco : le piège du 2 janvier 2026 qui va faire baisser la pension de milliers de retraités

- Retraite : ces 3 pièges de février qui annulent la hausse de votre pension