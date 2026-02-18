Retraité du privé, votre pension a baissé en janvier : la ligne de votre avis d'impôt qui explique tout

Ce qu'il faut retenir
- En 2026, le taux de CSG sur les pensions Agirc-Arrco est mis à jour dès janvier (et non plus en mars), grâce à une transmission directe des données fiscales
- Les seuils de CSG n'ont augmenté que de 1,8 %, alors que les pensions avaient grimpé de 5,3 % en 2024 : des millions de retraités changent de tranche
- Le passage du taux réduit (3,8 %) au taux médian (6,6 %) représente environ 46 € de moins par mois pour une pension de 1 500 € brut, soit environ 555 € par an
- Un mécanisme de lissage protège les retraités qui franchissent pour la première fois le seuil du taux réduit (3,8 %) : le taux supérieur ne s'applique que si le dépassement se confirme deux années de suite. Ce lissage vaut quel que soit le taux d'arrivée (6,6 % ou 8,3 %) et quel que soit le taux de départ (exonération ou taux réduit). Il ne s'applique pas au passage du taux médian au taux normal
- Votre avis d'imposition 2025 (revenus 2024) et le simulateur de l'Assurance retraite permettent de vérifier votre situation en quelques minutes