Retraite

Retraite Agirc-Arrco : le piège du 2 janvier 2026 qui va faire baisser la pension de milliers de retraités

Par Fabrice Crozier | Publié le 27/12/2025 à 09:02 | mis à jour le 02/01/2026 à 09:19

Vous pensiez profiter des revalorisations annoncées ? Mauvaise surprise : dès le premier virement de 2026, votre pension complémentaire nette pourrait diminuer. En cause, un effet de seuil fiscal que personne n'a vu venir.



Le virement du 2 janvier 2026 : une mauvaise surprise pour beaucoup L'Agirc-Arrco a publié une communication officielle le 15 décembre 2025 pour prévenir ses 13 millions d'allocataires : le montant net de leur pension complémentaire pourrait évoluer dès le premier virement de l'année.



Concrètement, trois scénarios sont possibles au 2 janvier 2026 : votre pension nette baisse, reste stable, ou augmente. Tout dépend de votre situation fiscale personnelle.



Le problème, c'est que pour des millions de retraités, c'est la baisse qui s'annonce. Et ce, alors même que les pensions de base sont revalorisées de 0,9% au 1er janvier. Un paradoxe qui s'explique par un mécanisme fiscal peu connu.

Pourquoi votre pension peut baisser alors qu'on vous annonce des hausses Le montant net que vous recevez chaque mois n'est pas votre pension brute. Avant d'arriver sur votre compte, elle est amputée de plusieurs prélèvements sociaux : CSG, CRDS, CASA et cotisation maladie. Au total, ces ponctions peuvent atteindre 10,1% de votre pension brute.



Chaque année, l'Agirc-Arrco recalcule le taux qui vous est appliqué. Pour cela, elle se base sur trois critères transmis par l'administration fiscale : votre revenu fiscal de référence (RFR), votre nombre de parts, et votre lieu de résidence.



Or, en janvier 2024, les pensions de base ont été revalorisées de 5,3%. Cette hausse a mécaniquement fait grimper le RFR de nombreux retraités. Pendant ce temps, les seuils du barème CSG n'ont augmenté que de 1,8% environ.



Résultat : des retraités qui étaient juste en dessous d'un seuil en 2024 se retrouvent juste au-dessus en 2025. Ils basculent vers une tranche de CSG supérieure, et leur pension nette diminue.

Les seuils à vérifier pour savoir si vous êtes concerné revenu fiscal de référence et comparez-le aux seuils ci-dessous.



Pour une personne seule (1 part) : RFR inférieur à 13 049 € : exonération totale de CSG

RFR entre 13 049 € et 17 058 € : CSG à taux réduit (3,8%)

RFR entre 17 058 € et 26 470 € : CSG à taux médian (6,6%)

RFR supérieur à 26 470 € : CSG à taux plein (8,3%) Pour un couple (2 parts) : RFR inférieur à 20 016 € : exonération totale

RFR entre 20 016 € et 26 167 € : taux réduit

RFR entre 26 167 € et 40 604 € : taux médian

RFR supérieur à 40 604 € : taux plein Si votre RFR a franchi l'un de ces seuils par rapport à l'année précédente, vous changerez de tranche et votre pension nette diminuera. Pour savoir si votre pension risque de baisser, consultez votre avis d'imposition 2025 (sur les revenus 2024). Repérez votreet comparez-le aux seuils ci-dessous.Pour une personne seule (1 part) :Pour un couple (2 parts) :Si votre RFR a franchi l'un de ces seuils par rapport à l'année précédente, vous changerez de tranche et votre pension nette diminuera.

Ce que vous pouvez faire Malheureusement, ce mécanisme est automatique. L'Agirc-Arrco applique le taux transmis par la Direction générale des finances publiques, sans marge de manœuvre.



Toutefois, si votre situation a changé en 2025 (baisse de revenus, veuvage, nouvel enfant à charge), vous pouvez demander une révision de votre taux de prélèvement auprès de votre caisse de retraite complémentaire.



Par ailleurs, si vous constatez une erreur sur votre avis d'imposition, contactez votre centre des impôts pour la faire corriger. Le nouveau taux sera alors recalculé.



Enfin, anticipez : si vous avez vendu un bien, liquidé une épargne ou perçu un revenu exceptionnel en 2024, votre RFR a probablement augmenté. Préparez votre budget en conséquence pour absorber cette baisse de pension nette.

Une double peine pour les retraités du privé Cette situation s'ajoute à une autre mauvaise nouvelle : l'Agirc-Arrco a décidé de geler la valeur du point jusqu'au 31 octobre 2026. Autrement dit, aucune revalorisation des pensions complémentaires n'est prévue cette année.



Les retraités du secteur privé subissent donc un double effet : une pension brute qui stagne, et des prélèvements sociaux qui augmentent pour certains. Le pouvoir d'achat de millions de Français s'en trouve directement affecté.



L'Agirc-Arrco rappelle que le premier virement de l'année sera effectué le jeudi 2 janvier 2026. C'est à cette date que les retraités concernés découvriront l'impact réel sur leur compte en banque.

Sources

- Agirc-Arrco, « En 2026, hausse ou baisse des prélèvements sociaux sur votre retraite ? », 15 décembre 2025, https://www.agirc-arrco.fr/nous-connaitre/nos-actualites/en-2026-hausse-ou-baisse-des-prelevements-sociaux-sur-votre-retraite/

- CFDT Retraités, barème CSG 2026, décembre 2025

- Service-public.fr, prélèvements sociaux sur les pensions de retraite