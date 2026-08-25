Retraite : au 1er septembre 2026, en repoussant d'un mois votre date de départ, la Cnav cesse d'exiger les deux trimestres qui bloquaient votre pension

En carrière longue, un trimestre manquant ne rabote pas la pension : il ferme la porte. La durée cotisée y est une condition d'ouverture du droit, pas un motif de minoration, et aucune caisse ne délivre de départ anticipé à taux réduit. Deux trimestres sous le seuil, et il n'y a pas de départ du tout.



J'ai fait tourner le calcul sur un cas volontairement banal, et il vaut d'être posé noir sur blanc, parce qu'aucun article du sujet ne le fait. Une personne née en février 1965, entrée dans la vie active avant 20 ans, sans emploi depuis deux ans, avec 170 trimestres cotisés et un revenu annuel moyen de 30 000 € sur ses 25 meilleures années. Jusqu'au 31 août, la carrière longue lui réclame 172 trimestres cotisés : deux lui manquent, et n'étant plus en poste, elle n'a aucun moyen de les acquérir. Le départ anticipé lui reste fermé jusqu'à son âge légal, en novembre 2027.



À compter du 1er septembre, les 170 trimestres suffisent : elle part au taux plein, avec une pension de base de 1 250 € par mois. Quatorze mensualités tombent ainsi avant la date où elle serait partie autrement, soit 17 500 € encaissés en plus. Ce chiffre est un calcul SeniorActu, effectué à partir de la formule officielle et non repris d'une source institutionnelle : revenu annuel moyen multiplié par le taux de 50 %, puis par le rapport entre trimestres validés et trimestres requis.



D'ailleurs ces quatorze mois ne portent pas que sur la pension de base. La retraite complémentaire Agirc-Arrco démarre à la même date et sans abattement, puisque le départ se fait au taux plein. Le gain réel dépasse donc le montant ci-dessus, dans une proportion qui dépend de vos points.

