François Hollande avait combattu la retraite à 64 ans : il propose désormais 63 ans en 2028 et cinq ans d'indexation limitée à 1 % sur votre pension

Sur le même sujet :

Désindexation des retraites : le seuil ne portait pas que sur vos pensions de base, la loi de 2020 y ajoutait votre complémentaire

La mesure qui vous concerne le plus directement n'a pourtant rien à voir avec l'âge.François Hollande veut limiter à 1 % pendant cinq ans l'indexation des pensions, et il en donne lui-même l'ordre de grandeur : le gain pour les comptes publics serait équivalent au report d'un an de l'âge de départ. Autrement dit, ce que la mesure d'âge ne prend plus aux actifs, cette ligne le prend aux retraités.La règle actuelle est écrite dans le code de la Sécurité sociale : chaque 1er janvier, les pensions de base suivent l'évolution des prix hors tabac mesurée par l'INSEE. Au 1er janvier 2026, ce coefficient a donné. Un plafond fixé à 1 % ne mord donc que les années où les prix montent davantage, et l'année en cours n'en aurait pas fait partie.Mais reprenons les cinq dernières revalorisations de janvier : 1,1 % en 2022, 0,8 % en 2023, 5,3 % en 2024, 2,2 % en 2025, 0,9 % en 2026. Mises bout à bout, elles donnent 10,66 %. Le même intervalle plafonné à 1 % par an aurait donné 5,10 %. Rapporté à la pension moyenne de droit direct, que la DREES établit àdans son panorama, l'écart cesse d'être abstrait : 1 843,56 euros d'un côté, 1 750,98 euros de l'autre.Soitla cinquième année, et près de 3 090 euros qui ne seraient pas entrés sur le compte. Le rattrapage exceptionnel de 4 % de juillet 2022, que nous n'avons pas compté ici, creuserait encore l'écart.L'année 2024 le montre d'ailleurs en une seule fois. Sur cette même pension, une revalorisation de 5,3 % représentait 88,30 euros par mois, quand un plafond à 1 % en aurait laissé 16,66. Cette différence ne se répare jamais, parce que la revalorisation suivante s'applique à une pension devenue plus basse. Le point de départ est abaissé une fois, il l'est pour toujours.