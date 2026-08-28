On croyait vos enfants nés depuis 2004 bons pour la seule décote : au 1er septembre, la CNRACL en retient enfin un trimestre dans votre retraite

Sur le même sujet :

Selon le Journal officiel, la retraite se recalcule le 1er septembre : vos enfants effacent une ou deux de vos années les plus creuses

Reste à savoir ce que pèse un trimestre liquidable. La pension CNRACL part du traitement indiciaire des six derniers mois, auquel s'applique un taux de 75 % ramené au rapport entre vos trimestres liquidables et la durée exigée pour votre génération. Un trimestre de plus vaut donc, très exactement, un cent-soixante-douzième d'une pension complète pour les générations qui doivent quarante-trois ans.Mettons un chiffre dessus. D'après la direction des politiques sociales de la Caisse des Dépôts, la pension mensuelle moyenne des nouveaux pensionnés de droit direct de la CNRACL s'établit à. Rapporté aux 172 trimestres d'une carrière complète (170 pour les générations de catégorie active concernées), un trimestre liquidable vaut. Pour deux enfants nés depuis 2004, cela fait 17 euros par mois, 204 euros par an, et 5 100 euros sur vingt-cinq ans de retraite. Ces montants sortent d'un calcul fait pour cet article, pas d'un barème.Modeste, donc, mais définitif, et cumulable avec ce que les deux trimestres de majoration font par ailleurs. Car sur une carrière incomplète, leur effet sur la décote pèse souvent bien davantage que le trimestre liquidable : chaque trimestre manquant coûteà la CNRACL, dans la limite de vingt trimestres. Les deux mécanismes ne se remplacent pas, ils s'empilent.Vient l'objection évidente : qui part en retraite en 2026 avec un enfant né après 2004 ? Les agentes de, précisément. Aides-soignantes, infirmières en soins, agentes techniques territoriales partent à 57 ans, âge maintenu pour celles nées jusqu'au 31 août 1966. Une femme née en 1968 qui a accouché en 2004 avait trente-six ans ; elle part à 57 ans et 9 mois, donc depuis la fin 2025, et elle est au cœur de la mesure.