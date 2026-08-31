Le gel de votre départ en retraite s'arrête en 2028 : Villepin veut supprimer l'âge pivot et faire contribuer votre pension à la CSG

Un programme de retraite ne se lit jamais seul. Le 28 août, deux jours avant BFMTV, Dominique de Villepin publiait « Big Bang : la règle républicaine ». Il y propose de refermer les quelque 400 niches fiscales et sociales, qu'il chiffre à 175 milliards d'euros par an, et de ramener la fiscalité française à neuf grands impôts, pour un déficit sous les 3 % en 2031.



Deux mesures touchent votre patrimoine. La première est un impôt unique sur le patrimoine, incluant toutes les sources de la fortune, qui prendrait la suite de l'actuel impôt sur la fortune immobilière, pour 8 milliards d'euros de recettes en plus. La seconde est un échange : une imposition unique renforcée des successions, contre une défiscalisation intégrale des donations faites de son vivant. Donner de son vivant deviendrait gratuit, transmettre à son décès coûterait plus cher.



Mais c'est la troisième qui concerne le plus grand nombre. Il propose de basculer plus de 200 milliards d'euros de cotisations non contributives, celles qui financent la famille, la santé et le handicap, vers la CSG, au rythme d'un peu plus d'un point par an sur deux quinquennats. Son texte ne cache pas qui finance : les revenus du capital, les monopoles numériques et les retraites contribueront ainsi au système social, écrit-il.



Une pension acquitte déjà la CSG, à 8,3 % au taux normal, 6,6 % au taux médian et 3,8 % au taux réduit. Sur 1 500 euros de pension mensuelle, chaque point de plus représente 15 euros en moins par mois, soit 180 euros par an. Les deux textes lus ensemble donnent ceci : un âge de départ moins rigide, calé sur le métier exercé, financé par un prélèvement élargi qui pèse aussi sur les pensions déjà liquidées. En attendant, la seule règle qui vaut pour votre dossier est celle du 1er septembre, et elle tient jusqu'en janvier 2028.