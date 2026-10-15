Argent et patrimoine

Contre-budget : Jean-Luc Mélenchon vise 106 milliards de recettes en 2027, et LFI a déjà fixé le seuil d'exonération pour vos héritiers

Une maison payée en vingt ans, une assurance-vie, quelques économies : c'est ce que beaucoup d'entre nous comptent transmettre un jour. Le contre-budget présenté mercredi par Jean-Luc Mélenchon pour 2027 irait chercher une partie de ses recettes nouvelles dans les successions. Pour vos héritiers, tout se jouerait sur des seuils que La France insoumise a déjà inscrits dans un amendement déposé à l'Assemblée nationale.

Par Fabrice Crozier | Publié le 15 Octobre 2026 à 09:53 | mis à jour le 15 Octobre 2026 à 09:53



Le contre-budget de Mélenchon : 106 milliards de recettes pour 2027 106,4 milliards d'euros de recettes supplémentaires et 81,7 milliards de dépenses nouvelles, rapporte Public Sénat.



L'écart entre les deux, près de 25 milliards, servirait à réduire le déficit. Côté dépenses figurent la fin de la réforme des retraites de 2023, une garantie d'autonomie de 1 337 euros par mois pour les jeunes, la cantine gratuite et 3 milliards de plus pour les hôpitaux. Côté recettes, on trouve un ISF climatique, la taxe Zucman sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, la suppression de la flat tax et un rabot de plusieurs niches fiscales.



Dans cette longue liste, deux lignes nous concernent directement, et elles tirent en sens contraire. L'une rendrait quelque chose aux futurs retraités. L'autre demanderait davantage sur ce que nous transmettrons à nos enfants.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Officiellement, ce n'est pas un contre-budget. Ce que Jean-Luc Mélenchon a présenté mercredi 14 octobre au siège de La France insoumise, aux côtés d'Éric Coquerel, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, c'est le budget « rectificatif » qu'il ferait voter s'il entrait à l'Élysée. Le document prévoitde recettes supplémentaires et 81,7 milliards de dépenses nouvelles, rapporte Public Sénat.L'écart entre les deux, près de 25 milliards, servirait à réduire le déficit. Côté dépenses figurent la fin de la réforme des retraites de 2023, une garantie d'autonomie de 1 337 euros par mois pour les jeunes, la cantine gratuite et 3 milliards de plus pour les hôpitaux. Côté recettes, on trouve un ISF climatique, la taxe Zucman sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, la suppression de la flat tax et un rabot de plusieurs niches fiscales.Dans cette longue liste, deux lignes nous concernent directement, et elles tirent en sens contraire. L'une rendrait quelque chose aux futurs retraités. L'autre demanderait davantage sur ce que nous transmettrons à nos enfants.

Vos héritiers : 20 milliards demandés aux successions 20 milliards d'euros dans les recettes chiffrées par le mouvement. Parmi les postes détaillés par Public Sénat, c'est le deuxième en importance, derrière les 22 milliards attendus du rabot des niches fiscales, et ce classement est le nôtre. La présentation de mercredi n'a pas détaillé le barème, mais les députés insoumis avaient posé leurs seuils quatre jours plus tôt.



Or ces seuils décident de tout pour vos enfants. Chacun d'eux bénéficie actuellement d'un abattement de 100 000 euros sur ce qu'il reçoit de chacun de ses deux parents, avant un barème qui grimpe de 5 % à 45 %, comme le détaille la



Le 10 octobre, le groupe LFI a déposé un amendement au budget 2027 contre l'allègement des dons d'argent voulu par le gouvernement. Son exposé sommaire résume le projet d'héritage du mouvement : une exonération totale en dessous de 150 000 euros, une fiscalité allégée jusqu'à 550 000 euros et un héritage maximal, le tout calculé sur l'ensemble des transmissions reçues au cours de la vie. Je retiens surtout ce dernier point : dans le droit actuel, les donations consenties depuis plus de quinze ans ne sont pas rappelées au moment de la succession, ce qui permet de transmettre en plusieurs fois.

La taxation des héritages pèsedans les recettes chiffrées par le mouvement. Parmi les postes détaillés par Public Sénat, c'est le deuxième en importance, derrière les 22 milliards attendus du rabot des niches fiscales, et ce classement est le nôtre. La présentation de mercredi n'a pas détaillé le barème, mais les députés insoumis avaient posé leurs seuils quatre jours plus tôt.Or ces seuils décident de tout pour vos enfants. Chacun d'eux bénéficie actuellement d'unsur ce qu'il reçoit de chacun de ses deux parents, avant un barème qui grimpe de 5 % à 45 %, comme le détaille la fiche de Service-Public sur les droits de succession . Votre conjoint ou partenaire de Pacs, lui, ne paie rien.Le 10 octobre, le groupe LFI a déposé un amendement au budget 2027 contre l'allègement des dons d'argent voulu par le gouvernement. Son exposé sommaire résume le projet d'héritage du mouvement : une, une fiscalité allégée jusqu'à 550 000 euros et un héritage maximal, le tout calculé sur l'ensemble des transmissions reçues au cours de la vie. Je retiens surtout ce dernier point : dans le droit actuel, les donations consenties depuis plus de quinze ans ne sont pas rappelées au moment de la succession, ce qui permet de transmettre en plusieurs fois.

Votre âge de départ : retour à 62 ans, puis 60 ans L'autre ligne concerne ceux d'entre vous qui travaillent encore. Le plan prévoit l'abandon de la réforme Borne de 2023 et le retour de l'âge légal à 62 ans, pour 9 milliards d'euros, avant une retraite à 60 ans plus tard dans le mandat. Mais cette réforme, suspendue depuis l'automne 2025, reprendra son cours en 2028 vers 64 ans si rien n'est voté après la présidentielle, rappelle LCP.



Ce que les économistes reprochent au plan de Mélenchon L'accueil a été réservé. Interrogés par l'AFP, des économistes jugent le plan peu détaillé et optimiste, et estiment notamment que les recettes fiscales attendues sont surestimées. Mathieu Plane, de l'OFCE, relève que LFI demande toujours à la Banque centrale européenne de geler ou d'annuler la part de dette française qu'elle détient. Il faudrait pour cela convaincre nos partenaires européens, ce qui n'est pas acquis, souligne-t-il, en évoquant aussi le risque d'une réaction négative des marchés.



Dans Le Point, Pierre-Antoine Delhommais parle même d'un contre-budget délirant. Jean-Luc Mélenchon revendique à l'inverse une démarche de rationalité économique, et Éric Coquerel juge les recettes visées raisonnables. Sur le fond, chacun se fera son avis. Pour un lecteur qui prépare sa succession, l'enseignement est plus terre à terre : le seuil d'exonération est annoncé, mais le barème au-delà reste à publier.



Rien de bien rassurant donc.



Rien ne change pour votre succession avant 2027 Ce document n'est à ce stade qu'une proposition de candidat. Il préfigure un projet de loi de finances rectificative qui ne verrait le jour qu'en cas de victoire à la présidentielle. Le budget actuellement discuté à l'Assemblée nationale est celui du gouvernement de Sébastien Lecornu, et c'est lui qui s'appliquera à vos impôts de l'an prochain s'il est adopté.



D'ailleurs, La France insoumise présentera son programme présidentiel complet en novembre, puis son chiffrage au début de l'année 2027, indique la chaîne du Sénat. Le barème des successions pourrait apparaître à ce moment-là. D'ici là, les droits que paieront vos héritiers obéissent aux règles en vigueur, et la fiche de Service-Public permet déjà de les estimer dans une situation simple. Rien ne justifie donc de modifier une donation ou un testament sur la foi d'une conférence de presse. Nous reviendrons sur ce barème dès qu'il sera connu, car c'est lui, bien plus que les 106 milliards, qui dira ce que ce plan pèserait sur votre famille.