Argent et patrimoine

Assurance-vie : le Sénat vote un abattement de 100 000 euros au lieu de 152 500 pour vos enfants, mais seulement sur l'argent versé à partir de 2027

Vous avez ouvert une assurance-vie il y a des années, vous l'alimentez régulièrement et le nom de vos enfants figure dans la clause bénéficiaire : pour beaucoup d'entre nous, c'est la façon la plus simple de transmettre. Le Sénat a voté mercredi la baisse de l'abattement fiscal qui protège ces sommes au décès. Mais la baisse ne frapperait pas chaque euro de la même façon, et tout se joue sur une date qui n'est pas celle de l'ouverture du contrat.

Par Fabrice Crozier | Publié le 28 Novembre 2026 à 09:36 | mis à jour le 28 Novembre 2026 à 09:38



Assurance-vie : ce que le Sénat a voté mercredi pour vos héritiers



Par 178 voix contre 166, le Sénat a voté de ramener de 152 500 à 100 000 euros l'abattement dont profite chaque bénéficiaire d'une assurance-vie, soit le montant déjà accordé à un enfant qui hérite en dehors de ce placement. La baisse ne viserait que les primes versées à compter du 1er janvier 2027 : l'argent déjà placé, et celui que vous verserez d'ici le 31 décembre, garderait l'abattement actuel de 152 500 euros.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). L'assurance-vie a ceci de précieux qu'elle permet de laisser de l'argent à ses enfants en dehors de la succession, avec une fiscalité très douce. C'est précisément cet avantage que les sénateurs ont voulu rogner mercredi 25 novembre, contre l'avis du gouvernement, en adoptant l'amendement du centriste Bernard Delcros, identique à celui de l'écologiste Grégory Blanc. Et pourtant, le texte voté épargne l'argent qui se trouve déjà sur votre contrat.Par, le Sénat a voté de ramener de 152 500 à 100 000 euros l'abattement dont profite chaque bénéficiaire d'une assurance-vie, soit le montant déjà accordé à un enfant qui hérite en dehors de ce placement. La baisse ne viserait que les primes versées à compter du 1er janvier 2027 : l'argent déjà placé, et celui que vous verserez d'ici le 31 décembre, garderait

152 500 ou 100 000 euros : la date du versement décide Le critère retenu n'est pas la date d'ouverture de votre contrat, mais celle de chaque versement. Un contrat souscrit il y a quinze ans ne protège donc pas l'argent que vous y ajouterez à partir de janvier : ces nouvelles primes relèveraient de l'abattement réduit. En revanche, un contrat ouvert l'an dernier et alimenté jusqu'à fin décembre resterait sous l'ancienne règle pour ces sommes-là.



Le texte laisse une question en suspens : il ne dit pas comment se combineraient les deux abattements quand un même bénéficiaire reçoit à la fois des sommes versées avant et après le 1er janvier 2027. Ce cas concernerait d'abord les épargnants qui alimentent leur contrat chaque mois par versements programmés. Il faudrait le trancher si la mesure franchit les étapes suivantes.

Vous avez passé 70 ans : votre contrat n'est pas concerné



Cette règle prévoit un abattement global de 30 500 euros sur les primes versées après 70 ans, réparti entre l'ensemble de vos bénéficiaires et de vos contrats, puis des droits de succession calculés en fonction du lien de parenté. Les gains produits par ces versements restent en principe hors de l'impôt, comme le détaille

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30 500 € d'abattement seulement après 70 ans : pourquoi l'assurance vie peut encore faire gagner 120 000 € à vos petits-enfants L'abattement de 152 500 euros ne vaut que pour les sommes versées avant vos 70 ans. Si vous avez déjà fêté cet anniversaire, ces sommes-là ont forcément été versées avant 2027, et elles conserveraient l'abattement actuel. Ce que vous placez désormais obéit à une autre règle, celle de l'article 757 B du code général des impôts, que l'amendement ne modifie pas.Cette règle prévoit un abattement global de, réparti entre l'ensemble de vos bénéficiaires et de vos contrats, puis des droits de succession calculés en fonction du lien de parenté. Les gains produits par ces versements restent en principe hors de l'impôt, comme le détaille la fiche des impôts destinée aux bénéficiaires d'une assurance-vie . Pour votre conjoint ou votre partenaire de Pacs, la situation ne bouge pas davantage : il reste exonéré.

Combien vos enfants paieraient de plus sur 200 000 euros 200 000 euros de votre assurance-vie, versés avant vos 70 ans. Avec la règle actuelle, il ne paie rien sur les 152 500 premiers euros, puis un prélèvement de 20 % sur les 47 500 euros restants, soit 9 500 euros d'impôt.



Si l'ensemble des primes avait été versé à partir de 2027, l'abattement tomberait à 100 000 euros : il resterait 100 000 euros taxés à 20 %, soit 20 000 euros. Pour cet enfant, la facture grimperait de 10 500 euros, un surcoût qui vaut pour chaque bénéficiaire recevant au moins 152 500 euros. Entre 100 000 et 152 500 euros, l'écart serait plus faible, et sous 100 000 euros, la baisse ne coûterait rien. D'ailleurs, le conjoint et le partenaire de Pacs restent exonérés, tout comme, sous de strictes conditions, un frère ou une sœur.

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Droits de succession : un notaire les juge plus lourds en France que chez nos voisins européens, voici ce que paieront vraiment vos enfants Prenons un enfant qui reçoitde votre assurance-vie, versés avant vos 70 ans. Avec la règle actuelle, il ne paie rien sur les 152 500 premiers euros, puis un prélèvement de 20 % sur les 47 500 euros restants, soitSi l'ensemble des primes avait été versé à partir de 2027, l'abattement tomberait à 100 000 euros : il resterait 100 000 euros taxés à 20 %, soit 20 000 euros. Pour cet enfant, la facture grimperait de, un surcoût qui vaut pour chaque bénéficiaire recevant au moins 152 500 euros. Entre 100 000 et 152 500 euros, l'écart serait plus faible, et sous 100 000 euros, la baisse ne coûterait rien. D'ailleurs, le conjoint et le partenaire de Pacs restent exonérés, tout comme, sous de strictes conditions, un frère ou une sœur.Côté finances publiques, l'enjeu se compte en centaines de millions. Selon Bernard Delcros, la mesure rapporterait 400 millions d'euros dès 2028.

Verser avant le 31 décembre ? Ce qui reste à voter Rien n'est acquis pour autant. Le Sénat se prononcera sur l'ensemble du budget le 9 décembre, puis députés et sénateurs devront s'entendre sur un texte commun. D'ici là, le gouvernement, opposé à la mesure comme la commission des finances, peut demander une seconde délibération qui remettrait l'article aux voix. Tant que la loi de finances n'est pas promulguée, l'abattement reste de 152 500 euros.



Faut-il alors verser avant le 31 décembre ? Si vous avez moins de 70 ans et qu'un versement pour vos enfants était déjà prévu, l'avancer de quelques semaines laisse l'argent disponible sur le contrat. Placer en urgence une somme dont vous pourriez avoir besoin pour vos vieux jours serait une autre affaire, d'autant que le texte peut encore changer. Je vous conseille d'en parler avec votre assureur ou votre notaire avant de bouger : c'est votre situation familiale, bien plus que le vote de mercredi, qui dira si le jeu en vaut la chandelle.