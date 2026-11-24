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Budget 2027 : le Sénat vote la fin de la demi-part fiscale à vie de ceux qui ont élevé seul un enfant, voici ce qu'elle pèse sur votre impôt

Vous avez élevé seul un enfant, il a quitté la maison depuis longtemps, et chaque printemps vous cochez encore la même case sur votre déclaration de revenus. Cette demi-part fiscale à vie, le Sénat a voté lundi sa suppression dans le budget 2027. Ce qu'elle vous fait gagner vraiment, et ce qu'elle pèse aussi ailleurs que sur votre impôt, mérite que vous sortiez votre dernier avis avant que la navette parlementaire ne s'achève.

Par Fabrice Crozier | Publié le 24 Novembre 2026 à 08:51 | mis à jour le 24 Novembre 2026 à 08:51



Le Sénat vote la fin de la demi-part fiscale à vie



L'avantage n'a rien d'anecdotique. L'annexe budgétaire recense quelque 1,35 million de ménages bénéficiaires de cette demi-part. Sur l'impôt de vos revenus de 2025, la baisse qu'elle vous procure est plafonnée à 1 079 euros par an au maximum, et ce plafond passerait à 1 102 euros pour les revenus de 2026 dans les tableaux du rapport de la commission des finances du Sénat.

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Vous avez élevé seul un enfant : qui coche la case L ?



Cette demi-part n'a donc rien à voir avec celle du parent isolé qui élève encore un enfant à la maison, et l'amendement ne touche pas à cette dernière. Quant à l'administration, elle ne vérifie rien au moment où vous cochez : la case L s'accompagne d'une déclaration sur l'honneur, et le fisc peut ensuite vous demander des justificatifs. C'est précisément ce contrôle, jugé très complexe, que les sénateurs mettent en avant pour s'en débarrasser. La règle tient en quelques conditions, et elles se cumulent. Vous vivez seul au 1er janvier, sans personne à charge, votre enfant est majeur et n'est plus rattaché à votre foyer fiscal, et vous en avez eu la charge exclusive ou principale pendant au moins cinq années au cours desquelles vous viviez seul. Ces cinq années peuvent être continues ou non, ce qui couvre bien des parcours de mères et de pères séparés, puis seuls de nouveau. Le détail figure sur la fiche officielle sur le quotient familial d'une personne seule Cette demi-part n'a donc rien à voir avec celle du parent isolé qui élève encore un enfant à la maison, et l'amendement ne touche pas à cette dernière. Quant à l'administration, elle ne vérifie rien au moment où vous cochez : la case L s'accompagne d'une déclaration sur l'honneur, et le fisc peut ensuite vous demander des justificatifs. C'est précisément ce contrôle, jugé très complexe, que les sénateurs mettent en avant pour s'en débarrasser.

Ce que cette demi-part pèse sur votre impôt 71 % du coût total de l'avantage, selon le rapport de la commission des finances du Sénat. Le gain moyen tourne autour de 600 euros par an, et avoisine 1 000 euros pour les foyers des deux derniers déciles.

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En revanche, si vous n'êtes pas imposable, la suppression ne changerait rien à votre impôt sur le revenu, puisqu'il n'y a rien à réduire. Pour savoir où vous en êtes, regardez votre avis d'impôt de cette année : on y lit le nombre de parts retenu pour votre foyer, 1,5 si la case L a joué, et le montant de l'impôt que vous avez payé. Combien vous fait gagner réellement cette case ? Cela dépend de votre revenu, et c'est là que le débat se durcit. Sur les 1,2 million de bénéficiaires recensés en 2023, 58 % se situent dans les quatre déciles de revenus les plus élevés, et ils captent, selon le rapport de la commission des finances du Sénat. Le gain moyen tourne autour de 600 euros par an, et avoisine 1 000 euros pour les foyers des deux derniers déciles.En revanche, si vous n'êtes pas imposable, la suppression ne changerait rien à votre impôt sur le revenu, puisqu'il n'y a rien à réduire. Pour savoir où vous en êtes, regardez votre avis d'impôt de cette année : on y lit le nombre de parts retenu pour votre foyer, 1,5 si la case L a joué, et le montant de l'impôt que vous avez payé.

Une demi-part créée pour les veuves de guerre Pour comprendre la colère des uns et l'obstination des autres, il faut remonter loin. Cette demi-part a été créée en 1945 pour tenir compte de la situation des veuves de guerre, puis réservée en 2003 aux personnes vivant seules, et en 2008 à celles qui avaient élevé seules leur enfant pendant cinq ans. Pour Christine Lavarde, elle est devenue « une forme de privilège fiscal à vie », sans lien avec les charges actuelles du foyer, puisqu'un enfant majeur parti de la maison ne coûte plus rien à son parent.



Sauf que l'enjeu dépasse les principes. La dépense pour l'État est évaluée à 772 millions d'euros en 2027, et le rapport sénatorial juge « probable » que cette niche soit la source d'une fraude importante, faute de pouvoir vérifier des années de vie seule. En face, le sénateur écologiste Grégory Blanc a dénoncé une hausse d'impôt pour les classes moyennes et les « mamans solos », et l'amendement d'Anne Souyris qui voulait sauver la demi-part a été rejeté, alors que le gouvernement le soutenait.

Votre CSG compte, elle aussi, vos parts Je crains que beaucoup d'entre nous découvrent trop tard que la demi-part ne sert pas qu'à calculer l'impôt. Le taux de CSG prélevé chaque mois sur votre pension dépend de votre revenu fiscal de référence, rapporté au nombre de parts de votre foyer. Avec une part, vous êtes exonéré jusqu'à 13 048 euros de revenu fiscal de référence en 2026, avec une part et demie jusqu'à 16 532 euros, et la demi-part ajoute 4 555 euros au plafond du taux réduit.



Concrètement, un retraité seul dont le revenu fiscal de référence se situe entre ces deux seuils est exonéré de CSG grâce à sa case L, et passerait au taux réduit de 3,8 % sans elle. Plus haut dans le barème, le passage du taux réduit au taux médian ou au taux normal n'intervient que si le plafond est dépassé deux années de suite, ce qui laisse un peu de temps. Le risque mérite donc que vous posiez dès maintenant votre revenu fiscal de référence en face du barème de la CSG.

Ce qui reste à trancher avant votre prochaine déclaration

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Une autre question reste ouverte : le texte voté ne dit pas à quels revenus la suppression s'appliquerait, ceux de 2026 que nous déclarerons au printemps prochain, ou ceux de 2027. D'ici là, la demi-part reste en vigueur : cochez la case L si vous y avez droit, gardez vos justificatifs à portée de main, et laissez la navette dire si les parents seuls retrouveront ce que le Sénat vient de leur retirer. Ce vote ne fait pas encore la loi. Le 4 novembre, l'Assemblée nationale avait rejeté le projet de budget 2027, et le Sénat travaille donc sur le texte du gouvernement, qu'il enrichit de ses propres choix. Les sénateurs se prononceront sur l'ensemble du budget le 9 décembre, puis députés et sénateurs chercheront un texte commun, et rien ne garantit que la suppression de la demi-part y survive.Une autre question reste ouverte : le texte voté ne dit pas à quels revenus la suppression s'appliquerait, ceux de 2026 que nous déclarerons au printemps prochain, ou ceux de 2027. D'ici là, la demi-part reste en vigueur : cochez la case L si vous y avez droit, gardez vos justificatifs à portée de main, et laissez la navette dire si les parents seuls retrouveront ce que le Sénat vient de leur retirer.