Un salarié consulte son épargne salariale sur son ordinateur, le soir chez lui - Illustration générée par IA
Harmonie Mutuelle veut racheter la fintech Epsor
Le rapprochement a de quoi surprendre. Harmonie Mutuelle, qui protège plus de 5 millions de personnes en prévention, santé et prévoyance, est entrée en négociations exclusives pour acquérir 100 % du capital d'Epsor, une fintech de l'épargne salariale et de l'épargne retraite. Née en 2017, la jeune pousse accompagne aujourd'hui 300 000 épargnants dans plus de 2 500 entreprises, pour plus de 3,5 milliards d'euros d'encours.
Si votre employeur compte parmi ces entreprises, votre épargne salariale ne change pas de place. Le communiqué publié par les deux sociétés le précise : l'opération n'entraînera aucun changement de plateforme ou de teneur de compte, ni aucun transfert d'encours, pour les clients d'Epsor comme pour ceux d'Harmonie Mutuelle. Vos avoirs restent donc là où ils sont.
Si votre employeur compte parmi ces entreprises, votre épargne salariale ne change pas de place. Le communiqué publié par les deux sociétés le précise : l'opération n'entraînera aucun changement de plateforme ou de teneur de compte, ni aucun transfert d'encours, pour les clients d'Epsor comme pour ceux d'Harmonie Mutuelle. Vos avoirs restent donc là où ils sont.
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Votre interlocuteur reste Epsor, avec ses dirigeants
Concrètement, c'est encore Epsor que vous retrouverez en face de vous. La fintech conserve son autonomie opérationnelle et commerciale, sa marque, son modèle en architecture ouverte et l'ensemble de ses partenariats. Ses deux cofondateurs, Julien Niquet et Benjamin Pedrini, resteront mobilisés à la tête de l'entreprise, aux côtés de la mutuelle.
« Epsor restera Epsor, avec ses dirigeants et son positionnement », résume Catherine Touvrey, directrice générale d'Harmonie Mutuelle. Nous connaissons ce genre de promesse au moment d'un rachat, et je vous conseille de la juger sur pièces. Sur un PER d'entreprise, le gestionnaire doit vous donner chaque année l'évolution de votre épargne et le montant des frais prélevés : c'est ce relevé qui vous dira si quelque chose a bougé.
« Epsor restera Epsor, avec ses dirigeants et son positionnement », résume Catherine Touvrey, directrice générale d'Harmonie Mutuelle. Nous connaissons ce genre de promesse au moment d'un rachat, et je vous conseille de la juger sur pièces. Sur un PER d'entreprise, le gestionnaire doit vous donner chaque année l'évolution de votre épargne et le montant des frais prélevés : c'est ce relevé qui vous dira si quelque chose a bougé.
Un rachat qui n'est pas encore signé
Prudence toutefois sur le calendrier, car rien n'est encore signé. La réalisation de l'opération reste soumise à la finalisation des discussions, à l'information-consultation des représentants du personnel d'Epsor et à l'obtention des autorisations réglementaires requises. Les modalités financières, elles, n'ont pas été communiquées.
Ce n'est donc pas une raison pour déplacer vos placements dans la précipitation. Tant que vous travaillez dans l'entreprise, les frais de gestion de votre PER collectif restent pris en charge par votre employeur, et cette règle tient au plan lui-même, pas au nom de son actionnaire. Gardez plutôt votre attention pour les échéances qui vous concernent directement.
Ce n'est donc pas une raison pour déplacer vos placements dans la précipitation. Tant que vous travaillez dans l'entreprise, les frais de gestion de votre PER collectif restent pris en charge par votre employeur, et cette règle tient au plan lui-même, pas au nom de son actionnaire. Gardez plutôt votre attention pour les échéances qui vous concernent directement.
Pourquoi une mutuelle santé mise sur l'épargne retraite
Or ce rachat ne tombe pas du ciel. Harmonie Mutuelle fait de l'épargne-retraite un axe stratégique de son développement, et elle accompagne déjà plus de 180 000 entreprises et entrepreneurs en prévention, santé et prévoyance. Mettre la main sur Epsor lui permet de développer ses investissements dans l'épargne salariale et retraite, avec une plateforme déjà en place.
La fintech, de son côté, veut grandir sur un marché qu'elle décrit comme historiquement concentré. Ses cofondateurs affichent l'ambition d'intégrer le top 5 des acteurs français du secteur et d'élargir leur offre à l'ensemble des avantages salariés. Tuttim, une offre lancée en 2026 autour de la rémunération globale, poursuivra elle aussi son développement.
La fintech, de son côté, veut grandir sur un marché qu'elle décrit comme historiquement concentré. Ses cofondateurs affichent l'ambition d'intégrer le top 5 des acteurs français du secteur et d'élargir leur offre à l'ensemble des avantages salariés. Tuttim, une offre lancée en 2026 autour de la rémunération globale, poursuivra elle aussi son développement.
Votre PER d'entreprise à l'approche de la retraite
Pour beaucoup d'entre nous, cette épargne d'entreprise prend tout son sens au moment du départ. Comme le détaille Service-Public, un PER d'entreprise collectif, aussi appelé Pereco, peut être débloqué au plus tôt à la date d'obtention de votre pension de retraite ou à l'âge légal de départ. Vous choisissez alors une sortie en capital, en rente viagère ou en partie dans les deux.
Mieux vaut y penser tôt : à partir de la 5e année précédant votre départ, vous pouvez interroger le gestionnaire du plan sur les possibilités de sortie adaptées à votre situation. Quant au plan d'épargne entreprise, le PEE, ses sommes restent bloquées au moins 5 ans, mais la rupture du contrat de travail, départ en retraite compris, permet d'en demander le déblocage à tout moment. Un changement d'actionnaire chez Epsor ne modifie pas ces règles de sortie, qui sont celles du plan lui-même.
Mieux vaut y penser tôt : à partir de la 5e année précédant votre départ, vous pouvez interroger le gestionnaire du plan sur les possibilités de sortie adaptées à votre situation. Quant au plan d'épargne entreprise, le PEE, ses sommes restent bloquées au moins 5 ans, mais la rupture du contrat de travail, départ en retraite compris, permet d'en demander le déblocage à tout moment. Un changement d'actionnaire chez Epsor ne modifie pas ces règles de sortie, qui sont celles du plan lui-même.