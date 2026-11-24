La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables).

Le rapprochement a de quoi surprendre. Harmonie Mutuelle, qui protège plus de 5 millions de personnes en prévention, santé et prévoyance, est entrée en négociations exclusives pour acquérir, une fintech de l'épargne salariale et de l'épargne retraite. Née en 2017, la jeune pousse accompagne aujourd'hui, pour plus de 3,5 milliards d'euros d'encours.Si votre employeur compte parmi ces entreprises, votre épargne salariale ne change pas de place. Le communiqué publié par les deux sociétés le précise : l'opération n'entraînera, pour les clients d'Epsor comme pour ceux d'Harmonie Mutuelle. Vos avoirs restent donc là où ils sont.