Argent et patrimoine

Le prix du fioul a chuté en une semaine : avant de remplir votre cuve, comparez le devis de votre livreur au relevé publié par le ministère

Les commandes de fioul repartent, après des mois où de nombreux ménages ont préféré attendre avant de remplir leur cuve. Le prix du litre a nettement reculé en une semaine, et l'envie d'appeler le livreur sans tarder se comprend. Avant de signer le devis, un relevé public permet pourtant de savoir si le prix proposé suit vraiment la baisse.

Par Fabrice Crozier | Publié le 13 Novembre 2026 à 09:00 | mis à jour le 13 Novembre 2026 à 09:00



Prix du fioul : ce que dit le relevé du 6 novembre



Le relevé hebdomadaire du ministère de la Transition écologique leur donne raison, du moins pour l'instant. Au 6 novembre, le litre de fioul domestique livré par 2 000 à 4 999 litres coûtait en moyenne, en valeur encore provisoire, 1,7324 € toutes taxes comprises, contre 1,9441 € le 30 octobre. Rapporté à une livraison de 2 000 litres, ce recul de 21 centimes représente 423 € de moins sur la facture.

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Votre cuve coûte encore bien plus cher qu'il y a un an Faut-il pour autant parler de fioul bon marché ? Sur un an, nous restons loin du compte. Le même relevé plaçait le litre à 1,145 € le 7 novembre 2025, et il tournait encore autour de 1,20 € en février, avant l'envolée du mois de mars. Pour une cuve de 2 000 litres, la commande revient ainsi à environ 1 175 € de plus qu'il y a un an.



Rien ne dit non plus que la baisse va durer. Le fioul domestique n'a pas de tarif réglementé : chaque distributeur fixe son prix comme il l'entend, et celui-ci bouge au fil des jours. Le litre a d'ailleurs déjà fait le yo-yo en 2026, retombé à 1,40 € fin juin avant de repartir à la hausse dès juillet. Nous verrons dans les prochains relevés si le mouvement du 6 novembre se confirme.



Le prix à opposer à votre livreur, et ses limites



Votre devis peut donc s'en écarter sans que votre livreur exagère. Les écarts entre régions sont même sensibles : pour une commande de 1 000 litres, Fioulreduc relevait le 7 novembre 1 839 € en Alsace, la région la plus chère, soit 122 € de plus que dans le Centre, la moins chère ce jour-là. Je vous conseille plutôt de demander un prix au litre toutes taxes comprises, livraison incluse, pour le volume exact que vous commandez. Et si votre devis date d'avant le 6 novembre, mieux vaut en redemander un.

Ce relevé se consulte librement sur la page des prix des produits pétroliers du ministère , qui le met à jour chaque semaine. Il porte sur la France métropolitaine hors Corse et sur des livraisons de 2 000 à 4 999 litres. C'est une moyenne nationale, calculée à partir des prix que déclarent les distributeurs, pondérés par les volumes qu'ils vendent.Votre devis peut donc s'en écarter sans que votre livreur exagère. Les écarts entre régions sont même sensibles : pour une commande de 1 000 litres, Fioulreduc relevait le 7 novembre 1 839 € en Alsace, la région la plus chère, soit 122 € de plus que dans le Centre, la moins chère ce jour-là. Je vous conseille plutôt de demander un prix au litre toutes taxes comprises, livraison incluse, pour le volume exact que vous commandez. Et si votre devis date d'avant le 6 novembre, mieux vaut en redemander un.

La remise des stocks de l'État, à exiger avant de signer



Le livreur concerné doit vous annoncer le montant de cette baisse avant la vente, en centimes par litre toutes taxes comprises, avec une décimale. Ce montant dépend de votre livreur, pas d'un barème national. Du côté de TotalEnergies, la remise atteint 200 € pour 1 000 litres, soit 20 centimes de moins par litre, du 2 novembre 2026 au 31 janvier 2027. TotalEnergies précise que le montant de cette remise sera visible sur la facture, une fois la livraison faite.



Mais une remise affichée ne suffit pas à départager deux devis. Une baisse de 20 centimes sur un tarif de départ plus élevé que celui du concurrent ne fait rien gagner : c'est le prix final au litre qui compte. Si un livreur concerné ne donne aucun montant avant la vente, l'obligation d'information n'est pas respectée, et vous pouvez le signaler à la DGCCRF. Demander ce montant par écrit reste une bonne précaution, même si le texte ne l'impose pas.

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Baisse du prix du gazole au 1er novembre : l'État oblige les stations à vous indiquer de combien le litre baisse avant votre plein Le recul du 6 novembre coïncide avec le début d'un dispositif exceptionnel. Depuis le 1er novembre, les entreprises qui ont acheté du gazole issu des stocks stratégiques de l'État doivent en répercuter l'avantage sur leurs prix de vente, et le fioul domestique est concerné. Un arrêté a réparti ces stocks entre 336 entreprises, dont de nombreux livreurs de fioul régionaux.Le livreur concerné doit vous annoncer le montant de cette baisse avant la vente, en centimes par litre toutes taxes comprises, avec une décimale. Ce montant dépend de votre livreur, pas d'un barème national. Du côté de TotalEnergies, la remise atteint 200 € pour 1 000 litres, soit, du 2 novembre 2026 au 31 janvier 2027. TotalEnergies précise que le montant de cette remise sera visible sur la facture, une fois la livraison faite.Mais une remise affichée ne suffit pas à départager deux devis. Une baisse de 20 centimes sur un tarif de départ plus élevé que celui du concurrent ne fait rien gagner : c'est le prix final au litre qui compte. Si un livreur concerné ne donne aucun montant avant la vente,, et vous pouvez le signaler à la DGCCRF. Demander ce montant par écrit reste une bonne précaution, même si le texte ne l'impose pas.

Remplir votre cuve maintenant ou attendre décembre ? Et maintenant, remplir sa cuve tout de suite, ou attendre ? La vente des barils de l'État aux entreprises n'est ordonnée, à ce jour, que jusqu'au 30 novembre, et celles-ci auront jusqu'au 31 mars 2027 pour reverser la totalité de l'avantage. Autrement dit, une livraison de décembre ou de février pourra encore porter une remise, si votre livreur en bénéficie.



Sauf que la remise ne fait pas tout. Le chèque énergie, pour les ménages qui le reçoivent, peut régler une livraison de fioul domestique. Il se remet en main propre au vendeur, et la somme restante n'est pas remboursée : mieux vaut le garder pour une commande d'un montant au moins égal. Au moment d'appeler votre livreur, deux chiffres méritent d'être notés, le prix au litre de son devis, à rapprocher du relevé du ministère, et la remise qu'il doit vous annoncer s'il a reçu des barils de l'État.