Argent et patrimoine

Abris de jardin non déclarés : le fisc utilise désormais l'intelligence artificielle pour les repérer, et une taille met le vôtre dans son viseur

Vu du ciel, le toit d'un abri de jardin se repère aussi bien que le bleu d'une piscine. Le fisc s'en sert : il fait désormais passer ses photos aériennes au crible de l'intelligence artificielle pour débusquer les constructions qui n'ont pas été déclarées. Si vous avez monté un abri au fond de votre terrain, tout dépend de sa taille et de ce que vous avez rempli, ou non, une fois les travaux finis.

Par Fabrice Crozier | Publié le 10 Novembre 2026 à 08:19 | mis à jour le 10 Novembre 2026 à 08:20



Ce que le fisc cherche sur les photos de votre jardin



Dès 2023, l'administration le précisait au Figaro : ce ne sont pas les abris de moins de 5 m² qui sont visés, mais plutôt ceux de 10 à 15 m², qui pourraient servir de chambre supplémentaire. La précision a trois ans, mais c'est elle que reprennent les titres de presse parus ces derniers jours.



Le principe, la DGFiP l'a décrit dans son rapport d'activité : les photos aériennes sont comparées au cadastre par une intelligence artificielle capable de distinguer des formes. Une construction visible sur l'image mais absente des registres déclenche un signalement. Pour nous, propriétaires, la précision qui compte est ailleurs : chaque détection est validée par un agent, ce qui veut dire qu'un humain regarde l'image de votre jardin avant toute suite.

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Pourquoi les abris de jardin passent après les piscines Pourquoi maintenant ? Parce que l'outil a fait ses preuves sur les piscines. Après une expérimentation, le dispositif baptisé « Foncier innovant » a été généralisé en 2023 à l'ensemble du territoire, et il a permis de détecter 140 000 piscines non déclarées. À la clé, 40 millions d'euros de taxe foncière supplémentaire pour les communes et les intercommunalités.



Les abris de jardin n'arrivent pas sur la liste par hasard. Dès son rapport sur l'année 2023, la DGFiP écrivait que l'outil avait vocation à s'étendre aux autres constructions non déclarées. Ce qui change, c'est que la machine, rodée sur les bassins, regarde désormais le fond de nos terrains. D'ailleurs, l'administration estimait en 2023 qu'entre 1 % et 10 % des extensions de logement pourraient ne pas avoir été déclarées.



Votre abri de jardin doit-il être déclaré ?



S'y ajoute une taxe d'urbanisme, réclamée en une fois quand elle reste sous 1 500 euros. Service Public rappelle qu'un abri de jardin clos et couvert est soumis à la taxe d'aménagement, alors que toute construction de 5 m² ou moins en est exonérée. Ne compte que la surface sous un plafond de plus de 1,80 m. En 2026, la valeur retenue est de 892 euros par mètre carré hors Île-de-France, et de 1 011 euros en Île-de-France.



Ce montant est ensuite multiplié par les taux votés par votre commune et votre département. Avec un taux communal de 3 % et un taux départemental de 2,5 %, un abri de 12 m² hors Île-de-France coûterait environ 589 euros. Ce calcul ne tient pas compte de l'abattement de 50 % prévu sur les 100 premiers m² d'une résidence principale et de ses annexes, qui peut, dans certains cas, diviser la somme par deux. Bonne nouvelle au passage : votre commune peut exonérer de sa part, en tout ou en partie, les abris de jardin à usage non professionnel de 20 m² ou moins, et il vaut la peine de lui poser la question.

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Abri de jardin, piscine : 3 erreurs de déclaration qui peuvent vous coûter cher en 2026 La première question à vous poser n'est pas celle du fisc, mais celle de votre abri lui-même. Un dépliant des Finances publiques édité pour 2026 est sans ambiguïté : la déclaration foncière est obligatoire pour toute nouvelle construction, et il cite expressément les abris de jardin, aux côtés des vérandas et des piscines. Elle doit être faite dans les 90 jours qui suivent la fin des travaux.S'y ajoute une taxe d'urbanisme, réclamée en une fois quand elle reste sous 1 500 euros. Service Public rappelle qu'un abri de jardin clos et couvert est soumis à la taxe d'aménagement, alors que toute construction de 5 m² ou moins en est exonérée. Ne compte que la surface sous un plafond de plus de 1,80 m. En 2026, la valeur retenue est depar mètre carré hors Île-de-France, et de 1 011 euros en Île-de-France.Ce montant est ensuite multiplié par les taux votés par votre commune et votre département. Avec un taux communal de 3 % et un taux départemental de 2,5 %, un abri de 12 m² hors Île-de-France coûterait environ. Ce calcul ne tient pas compte de l'abattement de 50 % prévu sur les 100 premiers m² d'une résidence principale et de ses annexes, qui peut, dans certains cas, diviser la somme par deux. Bonne nouvelle au passage : votre commune peut exonérer de sa part, en tout ou en partie, les abris de jardin à usage non professionnel de 20 m² ou moins, et il vaut la peine de lui poser la question.

Ce que coûte un abri de jardin non déclaré



Sauf que l'oubli coûte aussi un avantage. Les constructions neuves bénéficient d'une exonération temporaire de taxe foncière durant les deux années suivant celle de leur achèvement, à condition d'être déclarées dans les délais. Déposée trop tard, la déclaration peut faire perdre cette exonération en tout ou en partie, et l'absence de déclaration peut entraîner des amendes fiscales.

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Travaux chez vous : cette exonération de deux ans que la plupart des propriétaires oublient de demander Que se passe-t-il si votre abri n'a pas été déclaré ? D'abord, la taxe d'aménagement n'est pas effacée par l'oubli : elle est également à payer en cas de construction sans autorisation. Ensuite, un abri de cette taille peut modifier la valeur locative cadastrale de votre logement, et donc le montant de votre taxe foncière. C'est cette recette, versée aux communes, qui donne tout son intérêt à la campagne.Sauf que l'oubli coûte aussi un avantage. Les constructions neuves bénéficient d'une exonération temporaire de taxe foncière durant les deux années suivant celle de leur achèvement, à condition d'être déclarées dans les délais. Déposée trop tard, la déclaration peut faire perdre cette exonération en tout ou en partie, et l'absence de déclaration peut entraîner des amendes fiscales.

Ce que le fisc sait déjà de votre terrain



Je vous conseille aussi de mesurer avant de cliquer. Un coffre de 4 m² ou un abri dont le plafond reste sous 1,80 m n'a pas la même portée fiscale qu'une cabane de 15 m², et une machine peut se tromper sur une forme vue d'avion. La page Mieux vaut dès lors regarder ce que le fisc sait déjà de votre terrain. Dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr, la rubrique « Biens immobiliers » affiche les renseignements enregistrés sur votre logement. Si votre abri n'y figure pas, vous pouvez le déclarer en ligne au même endroit, avant de recevoir un courrier de l'administration.Je vous conseille aussi de mesurer avant de cliquer. Un coffre de 4 m² ou un abri dont le plafond reste sous 1,80 m n'a pas la même portée fiscale qu'une cabane de 15 m², et une machine peut se tromper sur une forme vue d'avion. La page des obligations déclaratives sur impots.gouv.fr précise que ne doivent être déclarés que les constructions nouvelles et les changements de consistance ou d'affectation. Un mètre ruban et dix minutes devant l'écran : c'est encore le moyen le plus sûr de garder la main sur ce que votre abri de jardin vous coûtera.