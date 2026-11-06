Argent et patrimoine

Seniors nés avant 1962 : deux allègements fiscaux en 2027 sur votre impôt et votre taxe foncière, à des conditions que le Parlement n'a pas encore votées

Vous êtes né avant 1962 et vous avez sans doute vu passer cette semaine des montants très précis pour les deux allègements fiscaux qui vous attendent en 2027. Ils s'affichent comme des chiffres acquis. Or ils dépendent d'un budget que les députés ont rejeté mercredi, et d'un calcul qui néglige une règle du fisc. Les conditions, elles, sont connues, et c'est par elles que nous commençons.

Par Fabrice Crozier | Publié le 6 Novembre 2026 à 08:11 | mis à jour le 6 Novembre 2026 à 08:12



Nés avant 1962 : vos deux allègements fiscaux et leurs conditions abattement, une somme que le fisc retire de votre revenu avant de calculer l'impôt, accordé aux contribuables de plus de 65 ans dont les revenus restent modestes. La brochure pratique de l'impôt 2026 le prévoit pour les personnes âgées de plus de 65 ans au 31 décembre 2025, nées avant le 1er janvier 1961. Pour la déclaration du printemps 2027, qui portera sur vos revenus de 2026, tout glisse d'un an : il faudra être né avant le 1er janvier 1962.



Pour l'impôt calculé en 2026, le barème est connu : 2 822 € d'abattement si le revenu net global de votre foyer ne dépasse pas 17 670 €, puis 1 411 € jusqu'à 28 430 €, et rien au-delà. Pour 2027, si la hausse de 2,1 % prévue pour le barème de l'impôt est votée, l'abattement passerait à 2 882 € sous un plafond de 18 050 €, puis à 1 441 € jusqu'à 29 030 €. Il est doublé quand les deux membres d'un couple marié ou pacsé ont plus de 65 ans, soit 5 764 € dans le premier cas. Ces montants de 2027 se déduisent des règles de calcul du fisc, mais aucun texte voté ne les a encore fixés.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Le premier allègement vise votre impôt sur le revenu, et vous n'avez aucune démarche à faire pour l'obtenir. C'est un, une somme que le fisc retire de votre revenu avant de calculer l'impôt, accordé aux contribuables de plus de 65 ans dont les revenus restent modestes. La brochure pratique de l'impôt 2026 le prévoit pour les personnes âgées de plus de 65 ans au 31 décembre 2025, nées avant le 1er janvier 1961. Pour la déclaration du printemps 2027, qui portera sur vos revenus de 2026, tout glisse d'un an : il faudra être né avant le 1er janvier 1962.Pour l'impôt calculé en 2026, le barème est connu :d'abattement si le revenu net global de votre foyer ne dépasse pas 17 670 €, puis 1 411 € jusqu'à 28 430 €, et rien au-delà. Pour 2027, si la hausse de 2,1 % prévue pour le barème de l'impôt est votée, l'abattement passerait àsous un plafond de, puis à 1 441 € jusqu'à 29 030 €. Il est doublé quand les deux membres d'un couple marié ou pacsé ont plus de 65 ans, soit 5 764 € dans le premier cas. Ces montants de 2027 se déduisent des règles de calcul du fisc, mais aucun texte voté ne les a encore fixés.

Les montants qui circulent oublient l'arrondi du fisc



Un euro d'écart sur l'abattement, la belle affaire, direz-vous. Plus nous approchons d'un plafond, plus la différence compte, car c'est lui qui décide si vous touchez l'abattement plein ou sa moitié. Prenons une pension de 20 000 € par an, sans autre revenu ni charge : après l'abattement de 10 % sur les pensions, il reste un revenu net global de 18 000 €. Avec le plafond actuel de 17 670 €, ce retraité n'aurait droit qu'à 1 411 € ; avec celui de 18 050 €, il retrouverait l'abattement plein.

Sur le même sujet :

Ancienne secrétaire à 1 650 € de pension, elle pensait devoir payer l'impôt en 2026 : le double abattement qui efface sa facture fiscale Maison & Travaux annonce déjà 2 881 € d'abattement pour 2027. Il correspond au montant de 2026 multiplié par 1,021, sans arrondi, et le plafond de 18 041 € repris ailleurs sort du même calcul. Sauf que l'abattement et ses plafonds obéissent à une règle d'arrondi : les abattements s'arrondissent à l'euro supérieur, les plafonds de revenus à la dizaine d'euros supérieure. Appliquée à 2 881,26 €, elle donne 2 882 €, et appliquée à 18 041 €, elle donne 18 050 €.Un euro d'écart sur l'abattement, la belle affaire, direz-vous. Plus nous approchons d'un plafond, plus la différence compte, car c'est lui qui décide si vous touchez l'abattement plein ou sa moitié. Prenons une pension de 20 000 € par an, sans autre revenu ni charge : après l'abattement de 10 % sur les pensions, il reste un revenu net global de 18 000 €. Avec le plafond actuel de 17 670 €, ce retraité n'aurait droit qu'à 1 411 € ; avec celui de 18 050 €, il retrouverait l'abattement plein.

Un budget rejeté par les députés, repris par le Sénat Tout repose sur l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 : les tranches du barème de l'impôt y sont revalorisées de 2,1 %, soit l'inflation retenue pour 2026. Les montants de votre abattement suivent la première tranche de ce barème, mais la hausse du barème n'a rien d'automatique : le Parlement la vote chaque année. Or l'Assemblée nationale a rejeté mercredi la première partie du budget, et avec elle tout le texte en première lecture, par 458 voix contre zéro.



Le Sénat reprendra donc la copie initiale du gouvernement, celle qui contient la hausse de 2,1 %, en séance à partir du 20 novembre. Le vote solennel est prévu le 9 décembre, avant une commission mixte paritaire entre députés et sénateurs à la mi-décembre. Tant que la loi de finances n'est pas publiée, ces montants restent des projections. Pour mémoire, le barème n'avait été relevé que de 0,9 % pour l'impôt de 2026, et c'est le même mécanisme qui avait fixé les 2 822 € actuels.



Votre taxe foncière : 100 € de moins, ou l'exonération après 75 ans

Sur le même sujet :

Plus de 75 ans, moins de 12 793 euros de revenus, et un avis 2026 à payer : le fisc rembourse la taxe foncière de votre maison jusqu'au 31 décembre 2027

Pour l'avis de 2027, la condition d'âge glisse au 1er janvier 2027, et les plafonds suivront la revalorisation votée pour l'impôt. Ceux d'entre vous nés en 1961 entrent ainsi dans les deux dispositifs la même année. Si vous dépassez un jour le plafond après en avoir profité, la réduction est prolongée pendant deux ans. Je vous invite surtout à regarder la bonne ligne de votre avis, car le revenu fiscal de référence n'est pas le revenu net global qui décide de votre abattement d'impôt. Les deux allègements existent déjà et ne vous demandent rien, mais leurs barèmes de 2027 se joueront au Sénat à partir du 20 novembre : d'ici là, retenez plutôt le bon revenu pour chacun, le revenu net global pour l'impôt et le revenu fiscal de référence pour la taxe foncière. Pour la taxe foncière de votre résidence principale, le plafond ne porte pas sur le même revenu. C'est votre revenu fiscal de référence, inscrit sur votre avis d'impôt, qui compte. D'après Service-Public , vous bénéficiez d'une réduction de 100 € si vous aviez plus de 65 ans et moins de 75 ans au 1er janvier 2026. Le revenu fiscal de 2025 ne devait pas dépasser 12 793 € pour une part, ou 19 625 € pour deux parts, et ces mêmes plafonds ouvrent l'exonération après 75 ans, hors taxe d'enlèvement des ordures ménagères.Pour l'avis de 2027, la condition d'âge glisse au 1er janvier 2027, et les plafonds suivront la revalorisation votée pour l'impôt. Ceux d'entre vous nés en 1961 entrent ainsi dans les deux dispositifs la même année. Si vous dépassez un jour le plafond après en avoir profité, la réduction est prolongée pendant deux ans. Je vous invite surtout à regarder la bonne ligne de votre avis, car le revenu fiscal de référence n'est pas le revenu net global qui décide de votre abattement d'impôt. Les deux allègements existent déjà et ne vous demandent rien, mais leurs barèmes de 2027 se joueront au Sénat à partir du 20 novembre : d'ici là, retenez plutôt le bon revenu pour chacun, le revenu net global pour l'impôt et le revenu fiscal de référence pour la taxe foncière.